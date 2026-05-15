Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Facebook bắt đầu trả tiền cho người Việt

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Một số lượng hạn chế người dùng tại Việt Nam được Facebook mở chương trình trả tiền dựa trên tương tác, nhưng số tiền không đáng kể.

Thông báo gửi tiền của Facebook.
Thông báo gửi tiền của Facebook.

Chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo của YouTube có mặt trên nền tảng từ thuở sơ khai. Chính sách này giúp nền tảng từ Google lượng lớn nhà sáng tạo nội dung, tạo kho ra video đồ sộ. Trong khi đó, Facebook gần như không trả tiền cho người dùng, bất chấp khoản doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm từ quảng cáo.

Mãi tới gần đây, một số ít người dùng tại Việt Nam mới được nền tảng mời tham gia chương trình chia sẻ doanh thu giới hạn. Nhà sáng tạo có thể kiếm thêm thu nhập dựa trên lượng tương tác. Tuy nhiên, mức phân phối thấp hơn các mạng xã hội khác.

Cách Facebook chi tiền

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hồng Phúc, hiện làm việc trong mảng AI, lập trình, cho biết được Meta gửi thông báo tham gia chương trình chia sẻ doanh thu từ tháng 10/2025. Sau khi điền thông tin và hoàn thiện thủ tục, chủ tài khoản có thể trực tiếp kiếm tiền từ các bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

“Họ có quy trình cụ thể. Khi được mở thì đăng ký mã số thuế rồi thêm tài khoản Paypal hoặc ngân hàng để rút tiền. Khoản thấp nhất để được yêu cầu giao dịch là 50 USD”, ông Phúc cho biết.

Thông báo thanh toán của mạng xã hội cho người sáng tạo tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc Nguyễn.
Thông báo thanh toán của mạng xã hội cho người sáng tạo tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc Nguyễn.

Tương tự, ông Nguyễn Vũ Đạt, đang làm công việc nhiếp ảnh gia cũng được Facebook trả tiền gần đây. Theo chủ trang, mạng xã hội tự chia thành 3 đợt gửi tiền từ lúc đăng ký. “Tới giờ tôi cũng không rõ vì sao mình được chọn hoặc cơ chế tính doanh thu của họ nữa. Chỉ thấy thông báo có thể rút tiền kiếm được trong khoảng thời gian thôi”, ông Đạt chia sẻ.

Về phía ông Phúc, người này cho biết Facebook có minh bạch thông tin số tiền kiếm được trên mỗi bài viết, tỉ lệ thuận với lượng tương tác. “Việc được mạng xã hội trả tiền cũng cho thêm một chút động lực để đăng bài nhiều hơn. Tuy nhiên, số tiền vài chục USD cho nhiều tháng cũng không đáng kể”, ông Phúc nói.

Thử nghiệm giới hạn

Theo ghi nhận, những tài khoản thuộc chương trình thử nghiệm Facebook chủ yếu là trang cá nhân, đăng tải nội dung nguyên bản, đã bật Chế độ Chuyên nghiệp (Professional Mode). Trong khi đó, những trang (fanpage) lớn cũng không có đặc quyền này.

“Tôi quản lý nhiều fanpage nhưng không cái nào nhận được thông báo bật kiếm tiền. Chỉ có số ít có thể nhận doanh thu từ việc khán giả tặng quà, nhưng không đáng kể”, ông Mai Thanh Phú, chuyên gia marketing online cho biết.

Facebook mở chế độ kiếm tiền, nhưng giới hạn người có thể tham gia. Ảnh: Reuters.
Facebook mở chế độ kiếm tiền, nhưng giới hạn người có thể tham gia. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Meta bị phân mảnh về cơ chế cấp phép kiếm tiền. Có 3 loại hình xuất hiện trên nền tảng gồm fan ủng hộ, quảng cáo video và doanh thu bài đăng. Cuối 2025, mạng xã hội đại tu và chuyển chúng thành Chương trình Kiếm tiền hợp nhất (Content Monetization Program - CMP). Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong thử nghiệm giới hạn, chưa mở công khai cho toàn bộ người dùng.

Hai nhánh chính của giải pháp này nằm ở quảng cáo trên video (video dài và Reels). Báo cáo năm 2025 cho thấy trong gần 3 tỷ USD Meta chi trả cho nhà sáng tạo, 60% dòng tiền chảy vào định dạng clip ngắn. Phần còn lại là Thưởng Hiệu suất (Performance Bonus), trả tiền mặt cho nhà sáng tạo dựa trên lượt tiếp cận thực tế.

Nhưng theo MultiLogin, nền tảng dựng nên nhiều rào cản để người dùng thực sự có thể được chia sẻ doanh thu. Cụ thể, tài khoản cần ít nhất 10.000 follower, tích lũy 600.000 phút xem trong 2 tháng gần nhất và hoạt động ổn định để đủ điều kiện cần. Mặt khác, toàn bộ bài đăng phải nguyên bản, không dính tiêu chuẩn cộng động, nhạc bản quyền… Nếu vi phạm, quyền kiếm tiền và số tiền từng tích lũy sẽ bị đóng băng.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/facebook-bat-dau-tra-tien-cho-nguoi-viet-post1651504.html#zingweb_home_sectionfeatured1

Tags:

#Facebook #kiếm tiền #Việt Nam #doanh thu #nhà sáng tạo #chương trình kiếm tiền #Social media

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sắp có MacBook Ultra

Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!