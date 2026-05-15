Facebook bắt đầu trả tiền cho người Việt

Thông báo gửi tiền của Facebook.

Chương trình chia sẻ doanh thu quảng cáo của YouTube có mặt trên nền tảng từ thuở sơ khai. Chính sách này giúp nền tảng từ Google lượng lớn nhà sáng tạo nội dung, tạo kho ra video đồ sộ. Trong khi đó, Facebook gần như không trả tiền cho người dùng, bất chấp khoản doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm từ quảng cáo.

Mãi tới gần đây, một số ít người dùng tại Việt Nam mới được nền tảng mời tham gia chương trình chia sẻ doanh thu giới hạn. Nhà sáng tạo có thể kiếm thêm thu nhập dựa trên lượng tương tác. Tuy nhiên, mức phân phối thấp hơn các mạng xã hội khác.

Cách Facebook chi tiền

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hồng Phúc, hiện làm việc trong mảng AI, lập trình, cho biết được Meta gửi thông báo tham gia chương trình chia sẻ doanh thu từ tháng 10/2025. Sau khi điền thông tin và hoàn thiện thủ tục, chủ tài khoản có thể trực tiếp kiếm tiền từ các bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

“Họ có quy trình cụ thể. Khi được mở thì đăng ký mã số thuế rồi thêm tài khoản Paypal hoặc ngân hàng để rút tiền. Khoản thấp nhất để được yêu cầu giao dịch là 50 USD”, ông Phúc cho biết.

Thông báo thanh toán của mạng xã hội cho người sáng tạo tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc Nguyễn.

Tương tự, ông Nguyễn Vũ Đạt, đang làm công việc nhiếp ảnh gia cũng được Facebook trả tiền gần đây. Theo chủ trang, mạng xã hội tự chia thành 3 đợt gửi tiền từ lúc đăng ký. “Tới giờ tôi cũng không rõ vì sao mình được chọn hoặc cơ chế tính doanh thu của họ nữa. Chỉ thấy thông báo có thể rút tiền kiếm được trong khoảng thời gian thôi”, ông Đạt chia sẻ.

Về phía ông Phúc, người này cho biết Facebook có minh bạch thông tin số tiền kiếm được trên mỗi bài viết, tỉ lệ thuận với lượng tương tác. “Việc được mạng xã hội trả tiền cũng cho thêm một chút động lực để đăng bài nhiều hơn. Tuy nhiên, số tiền vài chục USD cho nhiều tháng cũng không đáng kể”, ông Phúc nói.

Thử nghiệm giới hạn

Theo ghi nhận, những tài khoản thuộc chương trình thử nghiệm Facebook chủ yếu là trang cá nhân, đăng tải nội dung nguyên bản, đã bật Chế độ Chuyên nghiệp (Professional Mode). Trong khi đó, những trang (fanpage) lớn cũng không có đặc quyền này.

“Tôi quản lý nhiều fanpage nhưng không cái nào nhận được thông báo bật kiếm tiền. Chỉ có số ít có thể nhận doanh thu từ việc khán giả tặng quà, nhưng không đáng kể”, ông Mai Thanh Phú, chuyên gia marketing online cho biết.

Facebook mở chế độ kiếm tiền, nhưng giới hạn người có thể tham gia. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Meta bị phân mảnh về cơ chế cấp phép kiếm tiền. Có 3 loại hình xuất hiện trên nền tảng gồm fan ủng hộ, quảng cáo video và doanh thu bài đăng. Cuối 2025, mạng xã hội đại tu và chuyển chúng thành Chương trình Kiếm tiền hợp nhất (Content Monetization Program - CMP). Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong thử nghiệm giới hạn, chưa mở công khai cho toàn bộ người dùng.

Hai nhánh chính của giải pháp này nằm ở quảng cáo trên video (video dài và Reels). Báo cáo năm 2025 cho thấy trong gần 3 tỷ USD Meta chi trả cho nhà sáng tạo, 60% dòng tiền chảy vào định dạng clip ngắn. Phần còn lại là Thưởng Hiệu suất (Performance Bonus), trả tiền mặt cho nhà sáng tạo dựa trên lượt tiếp cận thực tế.

Nhưng theo MultiLogin, nền tảng dựng nên nhiều rào cản để người dùng thực sự có thể được chia sẻ doanh thu. Cụ thể, tài khoản cần ít nhất 10.000 follower, tích lũy 600.000 phút xem trong 2 tháng gần nhất và hoạt động ổn định để đủ điều kiện cần. Mặt khác, toàn bộ bài đăng phải nguyên bản, không dính tiêu chuẩn cộng động, nhạc bản quyền… Nếu vi phạm, quyền kiếm tiền và số tiền từng tích lũy sẽ bị đóng băng.