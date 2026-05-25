Ý tưởng iPhone 20 màn hình tràn viền

Video thiết kế iPhone 20 được đăng tải bởi kênh fpt. chuyên dựng video ý tưởng smartphone sắp ra mắt dựa theo tin đồn. Trước đó, nguồn tin từ chuỗi cung ứng và nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman cũng cho biết iPhone 20 đã ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm ban đầu.

Theo thông lệ, năm 2027 Apple sẽ ra mắt iPhone 19 công ty nhiều khả năng sẽ đổi tên thành iPhone 20 để kỷ niệm tròn 20 năm ra mắt mẫu iPhone đầu tiên. "Quả táo" từng làm điều này khi bỏ qua iPhone 9 và ra mắt iPhone X để kỷ niệm 10 năm iPhone năm 2017. Khi đó, đây cũng là mẫu iPhone đột phá với màn hình viền siêu mỏng, hệ thống Face ID định hướng cho các thế hệ sau này.

Thay đổi lớn nhất của iPhone 20 là thiết kế với màn hình cong tràn bốn cạnh, lần đầu xuất hiện trên smartphone. Theo các nguồn tin, Apple đang hợp tác với Samsung để phát triển tấm nền OLED tùy chỉnh có độ cong nhẹ ở bốn cạnh. Khi nhìn từ mặt trước, máy gần như không có viền xung quanh, khác biệt lớn so với các smartphone hiện nay.

Apple được cho là dự định loại bỏ lớp phân cực truyền thống trên tấm nền OLED bằng cách sử dụng công nghệ lọc màu trên lớp phủ COE. Cách này có nhiều ưu điểm như in trực tiếp bộ lọc màu lên lớp đóng gói giúp giảm độ dày tổng thể của màn hình, loại bỏ lớp phim phân cực giúp ánh sáng thoát ra nhiều hơn, từ đó tăng độ sáng nhưng lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Bên cạnh đó, Apple cũng đang thử nghiệm lớp khuếch tán dạng miệng núi lửa để ánh sáng phân bổ đồng đều, giúp màn hình hiển thị rực rỡ và nhất quán ở mọi khu vực.

Nâng cấp lớn thứ hai là máy sẽ loại bỏ Dynamic Island và màn hình không điểm khuyết. Hãng có thể dùng camera và hệ thống Face ID nằm dưới màn hình. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức kỹ thuật rất lớn.

Trong khi đó, dự kiến vào tháng 9 năm nay, Apple sẽ trình làng mẫu điện thoại gập iPhone Ultra cùng với bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, còn bản tiêu chuẩn iPhone 18 và mẫu siêu mỏng iPhone Air 2 sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm 2027.