Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Ý tưởng iPhone 20 màn hình tràn viền

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Apple có thể bỏ qua iPhone 19 để ra mắt iPhone 20 năm 2027 với màn hình cong, tràn viền bốn cạnh cùng hệ thống Face ID dưới màn hình.

Video thiết kế iPhone 20 được đăng tải bởi kênh fpt. chuyên dựng video ý tưởng smartphone sắp ra mắt dựa theo tin đồn. Trước đó, nguồn tin từ chuỗi cung ứng và nhà phân tích nổi tiếng Mark Gurman cũng cho biết iPhone 20 đã ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm ban đầu.

5ce2-khong-co-iphone-19.jpg

Theo thông lệ, năm 2027 Apple sẽ ra mắt iPhone 19 công ty nhiều khả năng sẽ đổi tên thành iPhone 20 để kỷ niệm tròn 20 năm ra mắt mẫu iPhone đầu tiên. "Quả táo" từng làm điều này khi bỏ qua iPhone 9 và ra mắt iPhone X để kỷ niệm 10 năm iPhone năm 2017. Khi đó, đây cũng là mẫu iPhone đột phá với màn hình viền siêu mỏng, hệ thống Face ID định hướng cho các thế hệ sau này.

Thay đổi lớn nhất của iPhone 20 là thiết kế với màn hình cong tràn bốn cạnh, lần đầu xuất hiện trên smartphone. Theo các nguồn tin, Apple đang hợp tác với Samsung để phát triển tấm nền OLED tùy chỉnh có độ cong nhẹ ở bốn cạnh. Khi nhìn từ mặt trước, máy gần như không có viền xung quanh, khác biệt lớn so với các smartphone hiện nay.

Apple được cho là dự định loại bỏ lớp phân cực truyền thống trên tấm nền OLED bằng cách sử dụng công nghệ lọc màu trên lớp phủ COE. Cách này có nhiều ưu điểm như in trực tiếp bộ lọc màu lên lớp đóng gói giúp giảm độ dày tổng thể của màn hình, loại bỏ lớp phim phân cực giúp ánh sáng thoát ra nhiều hơn, từ đó tăng độ sáng nhưng lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Bên cạnh đó, Apple cũng đang thử nghiệm lớp khuếch tán dạng miệng núi lửa để ánh sáng phân bổ đồng đều, giúp màn hình hiển thị rực rỡ và nhất quán ở mọi khu vực.

Nâng cấp lớn thứ hai là máy sẽ loại bỏ Dynamic Island và màn hình không điểm khuyết. Hãng có thể dùng camera và hệ thống Face ID nằm dưới màn hình. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức kỹ thuật rất lớn.

Trong khi đó, dự kiến vào tháng 9 năm nay, Apple sẽ trình làng mẫu điện thoại gập iPhone Ultra cùng với bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, còn bản tiêu chuẩn iPhone 18 và mẫu siêu mỏng iPhone Air 2 sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm 2027.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/y-tuong-iphone-20-man-hinh-tran-vien-5077625.html

Tags:

#iPhone 20 #màn hình tràn viền #công nghệ OLED #Face ID dưới màn hình #Apple #Smartphone mới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.
Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple đang chuẩn bị cho dự án mang tên "Glasswing" nhằm lột xác hoàn toàn iPhone 20, với thiết kế toàn kính và loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý.
Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Sắp có MacBook Ultra

Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!