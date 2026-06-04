Cách khôi phục Instagram bị dừng sau khi nhận tin nhắn lạ

Cách khôi phục Instagram bị đình chỉ sau tin nhắn lạ đơn giản.

Nếu tài khoản Instagram bất ngờ bị đình chỉ sau khi nhận được tin nhắn từ người lạ, bạn nên bình tĩnh và thực hiện đúng quy trình kháng nghị chính thức của Instagram. Tránh sử dụng các dịch vụ “mở khóa nhanh” yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc mã xác minh vì rất dễ gặp rủi ro bị lừa đảo. Dưới đây là các bước cơ bản giúp bạn khôi phục tài khoản an toàn và hiệu quả:

Bước 1: Kiểm tra kỹ thông báo đình chỉ xuất hiện trên Instagram

Bước 2: Chọn mục “Phản đối quyết định này” để gửi yêu cầu xem xét

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân chính xác, trùng khớp với giấy tờ tùy thân nếu được yêu cầu

Bước 4: Gửi biểu mẫu kháng nghị và chờ hệ thống tiếp nhận

Bước 5: Thực hiện xác minh danh tính theo hướng dẫn và đợi phản hồi từ Instagram

Lưu ý: Sau khi gửi yêu cầu kháng nghị, bạn không nên spam gửi nhiều đơn liên tiếp trong 24 giờ đầu vì điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt tài khoản.

Kháng nghị ngay trên ứng dụng

Khi đăng nhập vào Instagram và xuất hiện thông báo đình chỉ tài khoản, bạn hãy nhấn vào các mục như “Phản đối quyết định này” hoặc “Tìm hiểu thêm” để bắt đầu quá trình xác minh. Sau đó, làm theo hướng dẫn như nhận mã xác nhận qua email hoặc qua số điện thoại đã đăng ký.

Gửi yêu cầu qua trang hỗ trợ chính thức

Trong trường hợp ứng dụng không hiển thị tùy chọn kháng nghị, bạn có thể truy cập Trung tâm trợ giúp Instagram bằng trình duyệt web để gửi yêu cầu xem xét lại tài khoản.

Xác minh danh tính bằng ảnh selfie

Instagram đôi khi sẽ yêu cầu người dùng chụp ảnh selfie cầm giấy ghi mã xác minh, họ tên và tên tài khoản Instagram. Hãy chụp ảnh rõ mặt, đủ sáng và đầy đủ thông tin để quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Xác minh danh tính bằng ảnh selfie.

Cách chặn tin nhắn người lạ để bảo vệ tài khoản Instagram hiệu quả

Hạn chế tin nhắn từ người lạ là một trong những cách hiệu quả giúp giảm nguy cơ tài khoản Instagram bị khóa hoặc đình chỉ ngoài ý muốn. Nhiều trường hợp người dùng vô tình nhấn vào link lạ, tham gia nhóm spam hoặc phản hồi tin nhắn chứa nội dung độc hại khiến hệ thống đánh giá tài khoản có dấu hiệu bất thường. Vì vậy, việc thiết lập quyền riêng tư cho hộp thư Instagram là điều rất cần thiết.

Dưới đây là các bước giúp bạn chặn tin nhắn từ người lạ trên Instagram:

Bước 1: Mở ứng dụng Instagram và truy cập vào trang cá nhân của bạn.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Chọn mục Cài đặt và quyền riêng tư.

Bước 4: Kéo xuống và nhấn vào mục Tin nhắn, rồi nhấn vào nội dung phản hồi tin nhắn.

Bước 5: Tiếp tục chọn Kiểm soát tin nhắn để thiết lập quyền nhận tin nhắn từ người khác.

Bước 6: Trong phần Người khác trên Instagram, hãy chuyển sang tùy chọn Không nhận yêu cầu để chặn tin nhắn chờ từ người lạ.

Bước 7: Ở mục Bạn bè của bạn bè trên Facebook, bạn cũng nên chọn “Không nhận yêu cầu” để tăng cường bảo mật.

Bước 8: Tại phần Ai có thể thêm bạn vào nhóm, hãy chọn Chỉ những người bạn theo dõi trên Instagram để hạn chế bị thêm vào các nhóm chat spam hoặc chứa nội dung xấu.

Thiết lập này không chỉ giúp hộp thư Instagram gọn gàng hơn mà còn hạn chế tối đa nguy cơ nhận phải tin nhắn lừa đảo, link độc hại hoặc các hoạt động spam dễ khiến tài khoản bị đánh dấu là bất thường. Bạn cũng nên kiểm tra lại các cài đặt quyền riêng tư định kỳ để đảm bảo tài khoản luôn an toàn sau mỗi lần cập nhật ứng dụng.