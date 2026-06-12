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Galaxy S26 FE lộ diện

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Hình ảnh và thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S26 FE vừa rò rỉ, hé lộ thay đổi về thiết kế và cấu hình.

Hình ảnh rò rỉ thực tế cho thấy Galaxy S26 FE có thay đổi nhỏ về thiết kế cụm camera. Ảnh: WPC.
Hình ảnh rò rỉ thực tế cho thấy Galaxy S26 FE có thay đổi nhỏ về thiết kế cụm camera. Ảnh: WPC.

Mới đây, hình ảnh trên tay và thông số cấu hình của mẫu điện thoại Samsung Galaxy S26 FE (Fan Edition) vừa bị rò rỉ trên trang web của Wireless Power Consortium (WPC) - tổ chức chịu trách nhiệm phát triển và chứng nhận chuẩn sạc không dây Qi.

Theo đó, Galaxy S26 FE mang số hiệu SM-S741. Hình ảnh được công bố cho thấy phiên bản FE năm nay tiếp tục sử dụng thiết kế 3 camera sau xếp dọc, nằm trên cụm camera nổi lên rõ rệt, mang phong cách thiết kế trên dòng Galaxy Z Fold trong vài thế hệ gần đây.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí của cụm camera. Phần đảo camera nhô lên này được đặt quá sát vào cạnh bên và cạnh trên của thiết bị, mang cảm giác hơi mất cân đối.

Về phần cứng, Galaxy S26 FE sẽ sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch, độ sáng tối đa 1.900 nit và tần số quét 120 Hz. Máy có thể được trang bị viên pin dung lượng từ 4.900 - 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W.

Thông tin về Galaxy S26 FE rò rỉ trên trang web của WPC. Ảnh: Gadgetsdata/X.
Thông tin về Galaxy S26 FE rò rỉ trên trang web của WPC. Ảnh: Gadgetsdata/X.

Thiết bị được cho là đi kèm các tùy chọn bộ nhớ trong 128, 256 và 512 GB. Bên cạnh đó, dung lượng RAM của thiết bị cũng bị cắt giảm xuống mức 8 GB. Con số này thấp hơn mức 12 GB RAM của dòng Galaxy S26 nguyên bản. Sự điều chỉnh này phản ánh rõ nét xu hướng tăng giá linh kiện phần cứng trên thị trường di động toàn cầu hiện nay.

Theo truyền thống của dòng FE, Samsung không sử dụng vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5 giống như dòng S26 tiêu chuẩn. Thay vào đó, hãng trang bị con chip Exynos 2500 do chính mình phát triển để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Ngoài ra, dữ liệu từ WPC xác nhận Galaxy S26 FE hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi 2.2.1. Chuẩn này cho phép sạc không dây công suất tối đa 25 W, đồng thời cải thiện khả năng căn chỉnh từ tính để giảm nhiệt lượng phát sinh trong quá trình sạc.

Dòng sản phẩm "Fan Edition" (FE) của Samsung vốn được người dùng ưa chuộng nhờ định vị ở phân khúc cận cao cấp, mang nhiều đặc tính của dòng Galaxy S flagship nhưng sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn. Chính sự đón nhận này là động lực để hãng duy trì việc ra mắt thế hệ mới hàng năm.

Về thời gian ra mắt, Samsung dự kiến tổ chức một sự kiện công bố lớn vào tháng 7 tới dành cho dòng máy màn hình gập. Do đó, mẫu Galaxy S26 FE nhiều khả năng sẽ được hãng giữ bí mật và âm thầm cho trình làng vào khoảng cuối năm nay.

znews.vn
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#Galaxy S26 #Samsung

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