Truy cập Internet từ bot AI lần đầu vượt con người

"Lần đầu tiên trong lịch sử, truy cập từ bot nhiều hơn con người trên Internet. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng", Matthew Prince, CEO kiêm nhà đồng sáng lập công ty an ninh mạng Cloudflare, nói, thêm rằng ông từng dự đoán sự thay đổi này phải đến năm 2027 mới xảy ra. Cụ thể, tỷ lệ truy cập của bot và con người lần lượt là 57,5% và 42,5%.

Theo Cloudflare, thế hệ bot AI hoàn toàn khác biệt so với bot truyền thống vốn chỉ làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu tìm kiếm, quét các website hoặc thực hiện tấn công mạng.

Bot AI hiện hoạt động như con người thực thụ. Chúng lướt web thay chủ nhân để thực hiện các tác vụ phức tạp theo chuỗi, như đọc thông tin sản phẩm và so sánh giá giữa các sàn thương mại điện tử, tìm kiếm và đối chiếu vé máy bay, phòng khách sạn, đặt thức ăn, mua sắm trực tuyến, đóng vai trò trợ lý xử lý dịch vụ khách hàng, thậm chí quét và phân tích nội dung để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn.

"Internet đang chuyển dịch mạnh mẽ từ không gian nơi con người trực tiếp click chuột sang môi trường nơi robot AI thay chúng ta thực hiện phần lớn công việc", đại diện Cloudflare nhận xét.

Minh họa AI Agent có thể thay thế công việc của con người. Ảnh: Systango

Theo Tom's Hardware, Cloudflare đo lường chỉ số về lượt yêu cầu HTTP, không phải mức độ tương tác. Có nghĩa, người dùng chính của mạng Internet vẫn là con người nếu xét theo tổng thời gian sử dụng. Họ tiêu tốn thời gian cho việc đọc tin tức, lướt mạng xã hội TikTok, Facebook, xem video trực tuyến trên YouTube, Netflix, hay sử dụng ứng dụng nhắn tin. Trong khi đó, bot tạo ra lượng yêu cầu tải trang dồn dập và liên tục trong một giây.

Báo cáo của Cloudflare cũng chỉ ra những khu vực có tỷ lệ lưu lượng bot cao nhất, đứng đầu là đảo Gibraltar với 92,1% và Singapore với 76,4%. Điểm chung của các nơi này là mật độ trung tâm dữ liệu và hạ tầng lưu trữ lớn nếu so với quy mô dân số.

Cloudflare là mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network - CDN) quản lý lưu lượng truy cập web phục vụ hàng triệu website và ứng dụng, xử lý trung bình 81 triệu yêu cầu HTTP mỗi giây. Một đơn vị cung cấp domain tại Việt Nam cho biết dịch vụ của Cloudflare phổ biến toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ, dù không có con số thống kê cụ thể.