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Cách cập nhật iOS 27 Public Beta để có trải nghiệm tốt hơn

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - iOS 27 Public Beta là phiên bản được tinh chỉnh để mang lại sự ổn định cao hơn, giúp người dùng phổ thông trải nghiệm hàng loạt tính năng AI cải tiến.

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Ảnh: 9to5Mac.

Sau chuỗi ngày chờ đợi với các phiên bản Developer Beta, Apple cũng đã ra mắt bản iOS 27 Public Beta. Đây là phiên bản được tinh chỉnh để mang lại sự ổn định cao hơn, giúp người dùng phổ thông sớm trải nghiệm hàng loạt tính năng AI cải tiến cùng giao diện lột xác trên chiếc iPhone của mình. Hãy cùng khám phá ngay cách cập nhật iOS 27 Public Beta nhé.

Có nên cài iOS 27 Public Beta?

Nếu đang ở bản iOS 27 Developer Beta, bạn nên cập nhật lên iOS 27 Public Beta ngay vì đây là phiên bản dành cho người dùng phổ thông, đã được chỉnh sửa ổn định hơn để mọi người đều có thể trải nghiệm.

Ảnh: 9to5Mac.
Ảnh: 9to5Mac.

Ngoài ra, nếu bạn là người đam mê công nghệ, thích đi trước đón đầu để trải nghiệm sớm các tính năng AI mới và có sẵn một thiết bị phụ (không dùng làm máy chính cho công việc, liên lạc hằng ngày) thì cũng có thể cập nhật lên iOS 27 Public Beta.

Cách cập nhật iOS 27 Public Beta

Bước 1. Đầu tiên, bạn cần đăng ký chương trình Apple Developer nếu trước đó chưa từng đăng ký.

Bước 2. Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Bước 3. Trong mục Bản cập nhật beta, bạn chọn iOS 27 beta công khai. Sau đó quay lại màn hình Cập nhật phần mềm và chọn Cập nhật bây giờ.

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Tags:

#iOS 27 #iPhone

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