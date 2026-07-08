'Ngôi sao công nghệ' lần đầu xuất hiện tại World Cup

Atlas có màn trao bóng cho trọng tài trong lúc nghỉ trong trận đấu giữa Brazil và Na Uy. Ảnh: FIFA.

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics đã xuất hiện tại World Cup 2026 trong trận vòng 16 đội giữa Brazil và Na Uy vào ngày 5/7. Đây là một trong những màn trình diễn công khai đáng chú ý nhất của Hyundai Motor trong lĩnh vực robot.

Atlas bước ra từ đường hầm cầu thủ trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Robot này thực hiện một số động tác ăn mừng bàn thắng lấy cảm hứng từ các cầu thủ nổi tiếng. Sau đó, Atlas trao bóng cho trọng tài để bắt đầu hiệp hai.

Theo Hyundai, đây là lần đầu một robot hình người được tích hợp vào môi trường trận đấu trực tiếp tại World Cup. Hãng xe Hàn Quốc là đối tác robot chính thức của FIFA World Cup 2026. Màn trình diễn là cách Hyundai đưa công nghệ robot ra khỏi phòng thí nghiệm và đặt vào một môi trường thực tế hơn.

Atlas được phát triển bởi Boston Dynamics, công ty robot thuộc Hyundai. Phiên bản sản xuất của robot này từng được giới thiệu tại CES 2026. Hyundai dự kiến đưa Atlas vào lắp ráp đại trà tại nhà máy ở Georgia (Mỹ) từ năm 2028. Robot sẽ được dùng trước tiên cho các công việc có tính lặp lại hoặc tiềm ẩn rủi ro trong sản xuất.

Việc đưa Atlas ra sân bóng cũng có ý nghĩa thử nghiệm. Sân vận động đông người tạo ra nhiều thách thức về kết nối. Reuters cho biết đội kỹ sư phải dùng kênh liên lạc bằng sóng radio vì Wi-Fi tiêu chuẩn không phù hợp trong môi trường có quá nhiều thiết bị di động.

“Chúng tôi luôn lấy cảm hứng từ kỹ năng của con người để thúc đẩy robot tiến xa hơn”, Alberto Rodriguez, Giám đốc hành vi robot tại Boston Dynamics cho biết.

Ông Rodriguez cũng cho biết việc huấn luyện Atlas thực hiện các chuyển động trong bóng đá có điểm tương đồng với cách robot được chuẩn bị cho các ứng dụng công nghiệp. Theo ông, đây cũng là cách để công chúng hiểu rõ hơn về tiềm năng của robot sử dụng AI trong đời sống thực.

Trước đó, Hyundai đã triển khai chiến dịch School of Football. Chuỗi nội dung này mô tả quá trình Atlas học các động tác bóng đá.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng robot hình người cũng gây tranh luận. Công đoàn Hyundai tại Hàn Quốc từng cảnh báo việc đưa robot vào dây chuyền sản xuất có thể tạo sức ép lên việc làm. Họ yêu cầu doanh nghiệp phải có thỏa thuận với người lao động trước khi triển khai công nghệ mới trong nhà máy.

Hyandai trở thành một trong những tay chơi nổi bật trên thị trường robot hình người sau thương vụ thâu tóm Boston Dynamic. Tuy nhiên, sản phẩm của hãng không nhận được sự chú ý như sản phẩm robot Tesla của Elon Musk. Ngoài ra, Trung Quốc mới là thị trường có tốc độ tăng trưởng mảng này lớn nhất. Unitree, Agibot, UBTech đã ra mắt thiết bị có độ linh hoạt cao.