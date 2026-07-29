Những nâng cấp lớn có thể xuất hiện trên iPhone 20

Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027, với những nâng cấp thiết kế đáng kể nhất kể từ khi iPhone X ra mắt.

Theo MacRumors, iPhone 20 được kỳ vọng sẽ đạt được thành công tương tự như iPhone X - mẫu điện thoại đã đánh dấu cột mốc 10 năm của dòng sản phẩm này vào năm 2017, khi loại bỏ nút Home và mở ra kỷ nguyên màn hình tràn viền. Phiên bản kỷ niệm 20 năm được dự đoán sẽ định hình lại ngôn ngữ thiết kế của điện thoại Apple trong thập kỷ tới.

Concept iPhone 20. (Ảnh: Macrumors)

Thiết kế kính nguyên khối uốn cong

Kính sẽ là chất liệu chủ đạo trong thiết kế mới của iPhone 20, theo thông tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg. Mẫu điện thoại này sẽ sở hữu mặt lưng bằng kính và màn hình cong tràn bốn cạnh, không có vết cắt, hiện thực hóa tham vọng của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, về một chiếc iPhone trông như một tấm kính duy nhất.

Các nhà máy trong chuỗi cung ứng của Apple đã hoàn tất việc nâng cấp dây chuyền sản xuất, đạt chất lượng tương đương với iPhone Air thế hệ đầu. Thay vì sử dụng viền uốn cong sâu như trên điện thoại Galaxy của Samsung, Apple dự kiến sẽ áp dụng tấm nền uốn cong đều bốn cạnh với đường cong nhẹ, giúp thao tác vuốt từ mép màn hình trở nên tự nhiên hơn và ngăn hiện tượng biến dạng nội dung tại điểm uốn.

Chuyên gia nổi tiếng Ice Universe cho rằng hiệu ứng thị giác của màn hình không chỉ phụ thuộc vào độ cong vật lý. Apple có thể kết hợp hiện tượng khúc xạ ánh sáng, cấu trúc dẫn sáng và các thủ thuật thị giác được tính toán kỹ lưỡng để làm cho phần viền gần như biến mất. Một số nguồn tin cho biết công nghệ này được Apple gọi là Liquid Glass Display, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế phần mềm hiện tại. Viền màn hình của iPhone 20 có thể chỉ dày 1,1 mm, mỏng hơn so với 1,44 mm trên iPhone 17 Pro.

Dynamic Island thu nhỏ

Mặt trước của iPhone 20 dự kiến sẽ có những cải tiến đáng kể. Theo MacRumors, Apple đang nỗ lực loại bỏ hoàn toàn các điểm khuyết trên màn hình bằng cách tích hợp công nghệ Face ID và camera selfie ẩn dưới màn hình.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết, công ty đang thử nghiệm một loại kính siêu vi trong suốt, cho phép cảm biến hồng ngoại của Face ID hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, chuyên gia Ross Young từ công ty nghiên cứu thị trường DSCC cho rằng công nghệ này khó có thể hoàn thiện kịp thời cho mẫu iPhone ra mắt vào năm 2027.

Do đó, khả năng cao là Apple sẽ vẫn sử dụng thiết kế với một lỗ đục nhỏ trên màn hình hoặc phát triển phiên bản thu gọn của Dynamic Island.

Hai tùy chọn kích thước

Apple dự kiến sẽ ra mắt hai phiên bản mới của dòng sản phẩm Pro, với kích thước màn hình lần lượt là 6,3 inch và 6,9 hoặc 7 inch, nhờ vào thiết kế viền siêu mỏng. Khung máy sẽ được làm từ dải kim loại mỏng được đánh bóng, tuy nhiên, chất liệu cụ thể vẫn chưa được xác định.

Mặc dù có thông tin cho rằng Apple có thể trở lại với khung titan hoặc Liquid Metal, leaker uy tín Fixed Focus Digital cho biết nhôm hiện vẫn là lựa chọn duy nhất để đảm bảo khả năng tản nhiệt hiệu quả cho thiết bị.

Nút bấm cảm ứng lực

Apple đang tái khởi động dự án Project Bongo, với mục tiêu thay thế toàn bộ phím bấm vật lý trên iPhone 20, bao gồm phím nguồn, tăng giảm âm lượng, phím Action và Camera Control, bằng các phím cảm ứng lực dạng rắn.

Những phím này sẽ được tích hợp trực tiếp vào khung máy, không có chuyển động vật lý khi bấm, nhằm tạo ra thiết kế liền mạch hơn cho sản phẩm.

Theo một số nguồn tin, các phím bấm cảm ứng này đã vượt qua nhiều bài kiểm tra khắt khe, bao gồm việc sử dụng với găng tay, tay ướt, trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và khi đeo ốp lưng. Đặc biệt, một vi xử lý tiêu thụ ít năng lượng sẽ đảm bảo các phím vẫn hoạt động ngay cả khi thiết bị tắt nguồn hoặc hết pin.