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Rò rỉ khung iPhone 18 Pro với ba màu mới

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Một số hình ảnh được cho là khung sườn của iPhone 18 Pro xuất hiện trên mạng, cho thấy các tùy chọn màu sắc thực tế của sản phẩm.

Yeux1122, một trong những tài khoản thường chia sẻ thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple và Samsung, đăng trên nền tảng Naver (Hàn Quốc) loạt ảnh linh kiện được cho là bộ khung hoàn thiện của iPhone 18 Pro.

Các bức ảnh khớp với thông tin trước đó của chuyên gia Sonny Dickson rằng iPhone 18 Pro sẽ có bốn màu gồm đỏ đậm (Dark Cherry), xanh dương nhạt (Light Blue), xám đen (Dark Gray) và màu bạc truyền thống.

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Khung sườn iPhone 18 Pro màu xanh dương nhạt. Ảnh: Yeux1122/Lanzk

Một số nguồn tin trước đó cũng khẳng định Apple đang thử nghiệm tông màu đỏ đậm cho dòng iPhone Pro năm nay. Đây được kỳ vọng là màu đặc trưng của thế hệ 2026, tương tự màu cam vũ trụ năm ngoái trên iPhone 17 Pro.

Ngoài ra, sự xuất hiện của màu xám đen cũng đánh dấu sự trở lại của tông màu tối truyền thống, vốn được người dùng yêu thích nhưng từng bị Apple loại bỏ sau thế hệ iPhone 16 Pro.

Khung sườn iPhone 18 Pro màu đỏ đậm. Ảnh: Yeux1122/Lanzk
Khung sườn iPhone 18 Pro màu đỏ đậm. Ảnh: Yeux1122/Lanzk

Các trang công nghệ quốc tế đánh giá loạt ảnh rò rỉ mới có độ tin cậy rất cao nhờ độ hoàn thiện chi tiết, mặt trong của khung máy có đường gờ và cấu trúc kỹ thuật khác biệt so với iPhone 17 Pro, loại trừ khả năng đây là hàng dựng hoặc ảnh chế từ thế hệ cũ. Khung màu đen và xanh dương được chụp kèm một túi nilon nhỏ chứa khay SIM vật lý dập mã 2026 cùng một số ký tự chữ Trung Quốc mờ.

Trang Macworld nhận định: "Việc xuất hiện khay SIM cho thấy các linh kiện này nhiều khả năng được tuồn ra từ chuỗi cung ứng hoặc nhà máy lắp ráp của Apple tại Trung Quốc, và sản phẩm dành cho các thị trường chưa chuyển hoàn toàn sang eSIM".

Khung sườn iPhone 18 Pro màu xám đậm. Ảnh: Yeux1122/Lanzk
Khung sườn iPhone 18 Pro màu xám đậm. Ảnh: Yeux1122/Lanzk

Bên cạnh bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, Apple được cho là sẽ ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng vào sự kiện tháng 9 tới. Tuy nhiên, dòng máy gập sẽ dùng vỏ màu tối giản, dự kiến gồm bạc, trắng và xanh chàm (Indigo).

Apple chưa bình luận về các thông tin trên.

vnexpress.net
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Tags:

#iPhone 18 Pro #khung máy #rò rỉ #màu sắc #Apple

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