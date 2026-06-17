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Tính năng không phải ai cũng biết trên AirPods

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Bên cạnh Apple Watch, người dùng có thể tận dụng tai nghe AirPods để điều khiển ứng dụng camera trên iPhone.

Một số mẫu AirPods hỗ trợ chụp ảnh từ xa trên iPhone. Ảnh: Engadget.
Một số mẫu AirPods hỗ trợ chụp ảnh từ xa trên iPhone. Ảnh: Engadget.

Khi phát hành iOS 26 vào năm ngoái, Apple bổ sung vài tính năng mới cho tai nghe AirPods, một trong số đó là Camera Remote. Đúng như tên gọi, công cụ này cho phép sử dụng thiết bị để điều khiển ứng dụng chụp ảnh trên iPhone.

Theo Engadget, Camera Remote có thể hữu ích khi cần chụp ảnh nhưng không tiện chạm tay vào màn hình điện thoại, chẳng hạn như chụp ảnh nhóm, selfie, phong cảnh hay dựng iPhone trên tripod. Thay vì đặt hẹn giờ rồi tạo dáng cho kịp, tính năng này giúp việc chụp ảnh từ xa dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Lưu ý rằng Camera Remote chỉ hỗ trợ các mẫu AirPods đời mới như AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 4 và AirPods Max 2. Người dùng cần kết nối tai nghe với iPhone chạy iOS 26 trở lên.

Để kích hoạt Camera Remote, vào Cài đặt > tên của AirPods đang kết nối > Điều khiển camera. Tiếp theo, chọn thao tác mong muốn (nhấn một lần hoặc nhấn và giữ).

Sau khi thiết lập, chỉ cần mở app camera rồi nhấn vào phần cảm ứng trên AirPods (hoặc núm xoay Digital Crown nếu dùng AirPods Max). Trong chế độ chụp ảnh, thiết bị sẽ đếm ngược 3 giây kèm đèn flash nhấp nháy. Nếu quay video, chỉ cần nhấn thêm một lần để dừng quay.

Lưu ý rằng người dùng cần đeo ít nhất một bên AirPods lên tai. Nếu chỉ để tai nghe trên bàn hoặc trong lòng bàn tay, tính năng sẽ không hoạt động.

Nếu kích hoạt tính năng này, AirPods sẽ không thể bật Siri, chuyển chế độ nghe hoặc điều khiển nhạc khi mở ứng dụng camera. Apple giải thích rõ điều này trong phần cài đặt tai nghe.

Cách bật tính năng Camera Remote trên AirPods.
Cách bật tính năng Camera Remote trên AirPods.

Với iOS 27 vừa ra mắt đầu tháng 6, AirPods sẽ có thêm nhiều tính năng mới, đáng chú ý là EQ tùy chỉnh (Custom EQ). Thay đổi này cho phép người dùng tự điều chỉnh chất âm theo sở thích cá nhân thay vì phụ thuộc vào cấu hình âm thanh mặc định của Apple.

Theo mô tả từ Apple, người dùng có thể chỉnh các dải âm chính như âm trầm (bass), âm trung (mid) và âm cao (treble) để phù hợp với nhu cầu nghe nhạc, xem phim hoặc giải trí hàng ngày.

Trong phần trình diễn tại WWDC 2026, Apple cho thấy giao diện chỉnh EQ với biểu đồ tần số trực quan. Khi thay đổi các dải âm, chất lượng âm thanh được cập nhật ngay lập tức, giúp người dùng dễ dàng nhận biết sự khác biệt và tìm ra thiết lập phù hợp với sở thích.

Đây được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của AirPods nhiều năm qua. Trước đó, sản phẩm gần như không có công cụ chuyên biệt để tinh chỉnh chất âm như nhiều tai nghe khác trên thị trường.

Trước đây, Apple cung cấp một số tùy chọn điều chỉnh âm thanh trong mục trợ năng (Accessibility). Tuy nhiên, các tính năng này chủ yếu phục vụ người dùng có vấn đề thính giác, thay vì tinh chỉnh chất âm chi tiết khi nghe nhạc.

znews.vn
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#tai nghe #iPhone

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