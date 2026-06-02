Rò rỉ thông tin Apple đã bắt tay phát triển iOS 28 và macOS 28

Apple từ lâu đã duy trì chiến lược phát triển sản phẩm theo lộ trình nhiều năm. Không chỉ các thiết bị như iPhone và Mac, những bản cập nhật hệ điều hành của hãng cũng được nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm từ rất sớm.

Apple ra mắt iOS 26 tại WWDC 25. Ảnh: Apple

Trong bản tin Power On của Bloomberg, nhà báo công nghệ Mark Gurman cho biết, Apple đã chính thức khởi động quá trình phát triển các bản cập nhật hệ điều hành dành cho năm 2027. Theo đó, các nhóm kỹ sư phần mềm hiện đang ở giai đoạn xây dựng các tính năng, ứng dụng và cải tiến riêng lẻ.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, Apple vẫn chưa bắt đầu tích hợp tất cả các thành phần đó thành những phiên bản hệ điều hành hoàn chỉnh.

Dù vậy, với khoảng một năm nữa mới giới thiệu các sản phẩm này tới các nhà phát triển tại WWDC 2027, công ty vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện.

Gurman cho biết thêm, iOS 28 và iPadOS 28 hiện có tên mã nội bộ là "Bell", trong khi macOS 28 được gọi là "Poppy". Từ hai tên gọi này, các nhân viên Apple đã ghép lại thành biệt danh "Boppy" để chỉ thế hệ hệ điều hành năm 2027.

Đây không phải là cách đặt tên mới tại Apple. Trước đó, iOS 27 và iPadOS 27 mang tên mã "Rave", còn macOS 27 được gọi là "Fizz". Khi kết hợp hai tên này, nhân viên Apple đã tạo ra biệt danh "Rizz" để nhắc tới bộ hệ điều hành tương ứng.