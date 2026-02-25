Đồ gỗ Hà Tĩnh lên Amazon - sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nguồn cung gỗ keo lớn với sản lượng hàng năm gần 800.000m3. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ dưới dạng bán thô hoặc xuất khẩu nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và phụ thuộc vào các khâu trung gian. Trước yêu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế số, ngành gỗ đứng trước đòi hỏi phải thay đổi không chỉ ở khâu chế biến, mà còn ở cách tiếp cận thị trường. Từ thực tiễn đó, một số doanh nghiệp (DN), cá nhân đã nỗ lực đưa gỗ keo Hà Tĩnh tham gia trực tiếp vào thị trường toàn cầu thông qua chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Từ một ý tưởng, dự án “HATIWO - Số hóa sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ Hà Tĩnh thông qua Amazon Global Selling” của anh Nguyễn Anh Đức﻿ từng bước được triển khai bài bản.

Tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025, dự án “HATIWO - Số hóa sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ Hà Tĩnh thông qua Amazon Global Selling” của anh Nguyễn Anh Đức - Giám đốc Công ty TNHH MTV MISG (phường Thành Sen), đã thu hút sự quan tâm của ban giám khảo và cộng đồng DN. Từ một ý tưởng, dự án từng bước được triển khai bài bản, hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm gỗ mỹ nghệ, đồ gia dụng nhỏ mang tinh thần thủ công Việt Nam trở thành mặt hàng có thương hiệu và giá trị cao trên thị trường quốc tế.

HATIWO tập trung vào nhóm sản phẩm gỗ nhỏ, phục vụ trang trí và quà tặng như lót ly, móc treo, hộp gỗ, khay nhỏ...

Chia sẻ về cách làm, anh Đức cho biết: “Chúng tôi tập trung vào quy trình sản xuất bán tự động, kết hợp gia công, hoàn thiện thủ công, nhằm bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và giữ được câu chuyện bản sắc của sản phẩm. Không lựa chọn đi vào phân khúc đồ gỗ quy mô lớn, HATIWO tập trung vào nhóm sản phẩm gỗ nhỏ, phục vụ trang trí và quà tặng như lót ly, móc treo, hộp gỗ, khay nhỏ...”.

Cũng theo anh Đức, việc kết hợp kỹ thuật thủ công địa phương với công nghệ khắc laser giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu quà tặng cao cấp, sử dụng quanh năm. Khi mô hình ổn định và đủ nguồn lực, dự án có thể mở rộng sang các phân khúc cao hơn.

Các sản phẩm của HATIWO đã được số hóa và niêm yết, bán thử nghiệm trên thị trường Hoa Kỳ thông qua nền tảng Amazon.

Cuối năm 2025, các sản phẩm của HATIWO đã được niêm yết và bán thử nghiệm trên thị trường Hoa Kỳ thông qua nền tảng Amazon. Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Quan trọng hơn, dữ liệu doanh số và phản hồi từ khách hàng quốc tế đã trở thành cơ sở để dự án đánh giá tính khả thi, đồng thời điều chỉnh tiêu chuẩn sản xuất, nội dung giới thiệu và hình ảnh sản phẩm theo yêu cầu thị trường.

Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Đặc biệt là mô hình không đòi hỏi đầu tư nhà xưởng quy mô lớn mà tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có tại địa phương. Hiện nay, DN liên kết với các xưởng gỗ mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, với năng lực sản xuất khoảng 1.000 bộ sản phẩm hoàn thiện mỗi tháng. Khi mở rộng quy mô và kết nối thêm các cơ sở sản xuất, công suất có thể đạt từ 3-5 nghìn sản phẩm/tháng. Các xưởng mộc tham gia chuỗi liên kết vừa có thêm đầu ra ổn định, vừa từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người lao động.

HATIWO được kỳ vọng góp phần mở rộng kênh xuất khẩu mới cho Hà Tĩnh, nâng giá trị sản phẩm gỗ lên nhiều lần so với phương thức tiêu thụ truyền thống.

Với vai trò là một trong những mô hình tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, HATIWO được kỳ vọng góp phần mở rộng kênh xuất khẩu mới cho Hà Tĩnh, nâng giá trị sản phẩm gỗ lên nhiều lần so với phương thức tiêu thụ truyền thống. Từ thực tiễn triển khai, dự án đặt mục tiêu trong năm 2026 đạt doanh thu khoảng 200 nghìn USD, đồng thời phát triển thêm 5-7 dòng sản phẩm “decor” nhỏ (đồ trang trí).

Ông Nguyễn Tiến Trình - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết: “HATIWO là dự án có tiềm năng và đã được ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2025 đánh giá cao (đạt giải 3 cuộc thi). Đây cũng là hướng đi đúng và cần được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân bởi việc ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường là hướng đi tất yếu đối với DN hiện nay. Trong đó các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới đóng vai trò như “kênh tăng tốc”, giúp DN vừa và nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế mà không cần hệ thống phân phối phức tạp”.