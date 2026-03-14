Xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy, tài xế tử vong

(Baohatinh.vn) - Khi lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn địa phận phường Sông Trí (Hà Tĩnh), xe đầu kéo bất ngờ gặp tai nạn rồi bốc cháy dữ dội.
Vào khoảng 18h40 ngày 14/3/2026, tại Km570 quốc lộ 1 tuyến tránh, đoạn qua phường Sông Trí xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đầu kéo BKS 77F-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 77R-016.xx, do ông Nguyễn Ngọc M. (SN 1971, trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) điều khiển.
Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bốc cháy dữ dội, hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Ngọc M. - tài xế xe đầu kéo tử vong.
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy.
Công an phường Sông Trí đang phối hợp các lực lượng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.
Vạch vàng nét liền là dạng báo hiệu nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện lấn làn, đè lên hoặc vượt qua vạch trong mọi trường hợp. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh, phương tiện vẫn vô tư lấn làn, quay đầu, đè vạch vàng...
Từ một trang web phát trực tiếp bóng đá miễn phí, hệ thống 'Xôi Lạc TV' dần phát triển thành mạng lưới stream lậu quy mô lớn, phát sóng hàng loạt giải đấu thể thao quốc tế mà không có bản quyền trong nhiều năm trời.
Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.