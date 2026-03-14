Xe đầu kéo lao xuống vệ đường rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng có mặt xử lý đám cháy.

Vào khoảng 18h40 ngày 14/3/2026, tại Km570 quốc lộ 1 tuyến tránh, đoạn qua phường Sông Trí xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đầu kéo BKS 77F-006.xx kéo theo rơ-moóc BKS 77R-016.xx, do ông Nguyễn Ngọc M. (SN 1971, trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bốc cháy dữ dội, hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Ngọc M. - tài xế xe đầu kéo tử vong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Vũng Áng đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy.

Công an phường Sông Trí đang phối hợp các lực lượng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.