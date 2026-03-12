Xe tải đâm vào vách núi bốc cháy

Xe đầu kéo đâm vào vách núi trên quốc lộ 6 ở Sơn La, tài xế vừa thoát ra thì cabin bốc cháy dữ dội rồi lan ra toàn bộ xe.
Khoảng 7h sáng 12/3, trời đang mưa nhỏ, xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 6, khi đến xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La thì bất ngờ đâm vào vách núi bên phải. Ngay sau khi tài xế thoát khỏi xe, cabin bốc cháy, sau vài phút lửa bao trùm xe.
Nhiều người đi đường đã tới hỗ trợ nhưng lửa bốc lên ngùn ngụt. Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La đã huy động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ tới dập lửa.
Sau khoảng 30 phút, lửa được khống chế nhưng xe đã trơ khung. Lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc cho biết tai nạn không gây thiệt hại về người, xe không chở hàng hóa.
Sự việc khiến quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La ùn tắc khoảng 2 km trong một tiếng, hiện đã có thể lưu thông chậm.
Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.
Vạch vàng nét liền là dạng báo hiệu nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiện lấn làn, đè lên hoặc vượt qua vạch trong mọi trường hợp. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh, phương tiện vẫn vô tư lấn làn, quay đầu, đè vạch vàng...
Từ một trang web phát trực tiếp bóng đá miễn phí, hệ thống 'Xôi Lạc TV' dần phát triển thành mạng lưới stream lậu quy mô lớn, phát sóng hàng loạt giải đấu thể thao quốc tế mà không có bản quyền trong nhiều năm trời.
Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là đối tượng trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây "bão mạng" vào ngày 18/2.