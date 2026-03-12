Hotline: 02393.693.427
Xe tải đâm vào vách núi bốc cháy

Xe đầu kéo đâm vào vách núi trên quốc lộ 6 ở Sơn La, tài xế vừa thoát ra thì cabin bốc cháy dữ dội rồi lan ra toàn bộ xe.

Khoảng 7h sáng 12/3, trời đang mưa nhỏ, xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 6, khi đến xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La thì bất ngờ đâm vào vách núi bên phải. Ngay sau khi tài xế thoát khỏi xe, cabin bốc cháy, sau vài phút lửa bao trùm xe.

Nhiều người đi đường đã tới hỗ trợ nhưng lửa bốc lên ngùn ngụt. Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La đã huy động xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ tới dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, lửa được khống chế nhưng xe đã trơ khung. Lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc cho biết tai nạn không gây thiệt hại về người, xe không chở hàng hóa.

Xe đầu kéo cháy rụi sau khi đâm vào vách núi, sáng 12/3. Ảnh: Sơn La
Sự việc khiến quốc lộ 6 đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La ùn tắc khoảng 2 km trong một tiếng, hiện đã có thể lưu thông chậm.

