Lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp dùng phần mềm lậu

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội.

Kế hoạch thực hiện công điện của Thủ tướng về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 8/5.

Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng.

Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền; tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp.

Hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng; livestream, phát sóng trực tuyến; hành vi chia sẻ, truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép cũng thuộc phạm vi kiểm tra.

Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra hồ sơ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động chuyên ngành, hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng tác phẩm, văn bản cho phép khai thác quyền và chứng từ thanh toán tiền bản quyền. Nếu phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ nội dung và kiến nghị xử phạt hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Kho ứng dụng trên App Store. Ảnh: Viết Tuân
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch yêu cầu các đoàn kiểm tra làm việc đúng quy định, minh bạch, không gây ảnh hưởng hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 30/5.

Cục Bản quyền tác giả được giao tham mưu tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại doanh nghiệp; bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình và trò chơi điện tử trên mạng.

Trước đó ngày 6/5, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền; không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Đây là một phần trong đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ toàn quốc từ ngày 7 đến 30/5 theo chỉ thị của Thủ tướng ban hành ngày 5/5. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó, Bộ Công an sẽ triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, đặc biệt là các trang cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

