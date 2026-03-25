Phát huy dữ liệu từ i-HaTinh để điều hành chính quyền số hiệu quả

Ngày 17/3/2026, Hà Tĩnh công bố vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) và triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Chỉ sau 1 tuần vận hành, ứng dụng đã thu hút gần 20.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Khi truy cập ứng dụng, mục “Phản ánh hiện trường” được đặt ở vị trí nổi bật trên giao diện chính cho thấy đây là tính năng được ưu tiên hàng đầu. Từ đây, chỉ với vài thao tác đơn giản như chụp ảnh, gửi vị trí, nhập nội dung, người dân có thể chuyển tải thông tin đến cơ quan chức năng và theo dõi toàn bộ tiến trình xử lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt Ứng dụng i-HaTinh.

Một trong những câu chuyện điển hình được người dân nhắc đến nhiều ngày qua là vụ việc tại thôn Hồng Thủy, xã Đan Hải. Sau khi ra mắt ứng dụng, một tài khoản đã phản ánh tình trạng cơ sở sản xuất gỗ trong thôn đã sử dụng hành lang đường bộ làm nơi tập kết vật liệu. Những khối gỗ lớn chất cao lấn gần hết hành lang, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thậm chí, đã có trường hợp trẻ em điều khiển xe đạp đâm vào những khối gỗ bên đường này.

Người dân phản ánh về tình trạng một cơ sở sản xuất gỗ lấn chiếm hành lang đường bộ tại thôn Hồng Thủy, xã Đan Hải và được cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Thông tin ngay lập tức được tiếp nhận và chuyển đến cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận, UBND xã Đan Hải đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng công an xã trực tiếp xuống kiểm tra, xác minh. Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải chia sẻ: “Qua kiểm tra thực tế, nội dung phản ánh được xác định là có cơ sở.

Tại hiện trường, tổ công tác của xã đã lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương di dời toàn bộ số gỗ ra khỏi hành lang đường bộ, đồng thời cam kết không tái diễn vi phạm. Sau 3 ngày từ khi phản ánh, số gỗ đã được di chuyển, trả lại lối đi thông thoáng cho người dân. Toàn bộ quá trình xử lý được cập nhật công khai trên hệ thống, kèm theo hình ảnh trước và sau khi khắc phục”.

Ghi nhận qua ứng dụng, các phản ánh đã được tiếp nhận và xử lý, phản hồi đúng hạn (ảnh chụp màn hình ứng dụng).

Không chỉ dừng lại ở một vụ việc cụ thể, những ngày đầu vận hành đang cho thấy hiệu quả rõ rệt của ứng dụng. Theo đó, hệ thống đã tiếp nhận hơn 110 phản ánh thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, môi trường, hạ tầng đô thị…

Ghi nhận qua ứng dụng, các phản ánh đã được tiếp nhận và xử lý, phản hồi đúng hạn. Qua đó phản ánh hiệu quả vận hành của hệ thống và cho thấy sự chuyển biến trong cách chính quyền tiếp cận và giải quyết vấn đề, từ hành chính sang phục vụ. Theo thống kê bước đầu, việc các phản ánh, kiến nghị được chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương xác minh và phối hợp xử lý đã mang đến sự hài lòng, tin tưởng cho người dân.

Việc các phản ánh, kiến nghị được chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương xác minh và phối hợp xử lý bước đầu đã mang đến sự hài lòng, tin tưởng cho người dân (ảnh chụp màn hình ứng dụng).

Anh Nguyễn Đức Thuận (xã Xuân Lộc) chia sẻ: “Tôi được biết đến và tải, sử dụng ứng dụng i-HaTinh từ những ngày đầu triển khai. Bên cạnh để phản ánh các vấn đề phát sinh, bất cập, tôi cũng thường xuyên theo dõi việc xử lý các vấn đề, đặc biệt là những phản ánh gần khu vực sinh sống, làm việc. Theo quan sát của tôi qua ứng dụng cho thấy, phản ánh ngắn gọn, có cơ sở trong khi xử lý nhanh, rõ việc".

Từ hiệu quả thực tiễn và xu thế công nghệ số, nhiều địa phương, đơn vị đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng. Như tại xã Mai Phụ, sau khi ra mắt ứng dụng, địa phương đã phát động triển khai sâu rộng trong Nhân dân.

Xã Mai Phụ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HaTinh.

Theo ông Bùi Quang Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Phụ: "Ứng dụng không chỉ giúp địa phương nắm bắt thông tin nhanh hơn, mà còn tạo kênh tương tác trực tiếp với người dân. Mỗi phản ánh đều có thời hạn xử lý, có theo dõi tiến độ nên cán bộ không thể chậm trễ. Đây cũng là áp lực tích cực để nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Bên cạnh nền tảng phản ánh hiện trường, i-HaTinh tiến tới là một siêu ứng dụng trên nền tảng di động với định hướng một ứng dụng duy nhất tích hợp (người dân chỉ cần cài đặt ứng dụng i-HaTinh là có thể sử dụng tất cả các dịch vụ, kết nối các thông tin mà không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác). Đồng thời, i-HaTinh cũng được định hướng như một hệ sinh thái số toàn diện, nơi mỗi người dân có một “định danh số” để kết nối với chính quyền.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số (Sở KH&CN) cho biết: “Việc vận hành nền tảng i-HaTinh cũng gắn với quá trình thử nghiệm mô hình giám sát, điều hành thông minh, tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để tiến tới xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Đồng thời, việc triển khai ứng dụng nằm trong lộ trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh.

Thông qua nền tảng này, Hà Tĩnh hướng tới các mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động phục vụ của chính quyền. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là khai thác dữ liệu từ cộng đồng để hỗ trợ công tác quản lý và điều hành hiệu quả hơn”.