Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết hợp tác phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Sáng 27/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.
Tham dự lễ ký kết, về phía Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các ban, các Tổng công ty, Công ty trực thuộc tập đoàn, lãnh đạo Viễn thông Hà Tĩnh.
Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất sẽ triển khai các hoạt động hợp tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, các nội dung hợp tác được tập trung thực hiện gồm: hợp tác xây dựng chiến lược, định hướng và chính sách; hợp tác phát triển hạ tầng công nghệ số, đảm bảo an ninh mạng; hợp tác ứng dụng khoa học, công nghệ trong chỉ đạo, điều hành; hợp tác ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số.
Thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tạo ra giá trị chung cho cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để thực hiện các nội dung ký kết, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; tham gia triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại tỉnh Hà Tĩnh.
VNPT cam kết ưu tiên triển khai tại tỉnh Hà Tĩnh các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất phù hợp với định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chuyển đổi số được xem là khâu đột phá nhằm tạo động lực thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể hiện quyết tâm và tinh thần đồng hành của tỉnh với VNPT trong triển khai hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các nội dung đã thống nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn VNPT đã đồng hành cùng Hà Tĩnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tập đoàn tiếp tục hỗ trợ tỉnh về nguồn lực, nền tảng công nghệ để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả các nội dung thí điểm đã triển khai, đề xuất cụ thể các nhiệm vụ hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Giao Sở KH&CN làm đầu mối kết nối, tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận; đồng thời, đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để VNPT Hà Tĩnh cũng như tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khẳng định, VNPT cam kết đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, đề xuất và hỗ trợ các giải pháp phục vụ công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng số.
Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số. Hai bên đã phối hợp triển khai nhiều công việc quan trọng, mang lại kết quả tích cực trên các lĩnh vực: xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số; xây dựng xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
Nổi bật trong đó là việc VNPT đã xây dựng trên 700 trạm phát sóng BTS, hoàn thành triển khai các trạm 4G và 5G, đưa tỷ lệ phủ sóng đạt 99,8% trên toàn tỉnh. Đặc biệt, VNPT đã phối tích cực với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai hạ tầng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại Hà Tĩnh vượt tiến độ, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương thứ hai trong cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện. VNPT đồng hành với tỉnh triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nội vụ, du lịch, nông nghiệp...