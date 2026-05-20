Góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết về phát triển KHCN, chuyển đổi số

(Baohatinh.vn) - Đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2030.
Sáng 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, hướng tới thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ, thị trường KHCN, doanh nghiệp KHCN; xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Dự thảo nghị quyết góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết như: cần tăng mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng mức hỗ trợ đường truyền internet, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho các thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; rà soát, điều chỉnh các nội dung đã có trong các nghị quyết hiện hành để tránh chồng chéo; câu từ, ngôn ngữ trong dự thảo nghị quyết phải đảm bảo tính pháp lý, văn phong chuẩn xác...
Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thành Đông đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm, mang tính xây dựng của đại biểu. Sở sẽ nghiêm túc tiếp thu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.
