Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật về phát triển KHCN, chuyển đổi số và Đề án 06

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh. Dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến với ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026 nhằm rà soát thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại phiên họp trước; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát việc phát triển các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu; đề ra giải pháp mang tính đột phá để lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tăng trưởng hai con số, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, công tác triển khai Đề án 06 gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo động lực đột phá cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc hoàn thiện thể chế, hạ tầng dữ liệu và triển khai các tiện ích số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân. Việc đưa vào vận hành hệ thống thông tin tập trung cùng các tiện ích trên ứng dụng VNeID đã khẳng định vai trò nòng cốt của dữ liệu dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng công dân số.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn những "điểm nghẽn" về tiến độ thực hiện nhiệm vụ và tính đồng bộ trong kết nối, chia sẻ dữ liệu tại một số bộ, ngành, địa phương. Để bứt phá trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nêu cao quyết tâm, khơi thông các nguồn lực khoa học công nghệ, đưa đổi mới sáng tạo thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đây là nền tảng chiến lược để xây dựng Chính phủ số, xã hội số văn minh, hiện đại, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030 và Đề án 06, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật như thực hiện chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đến nay, tổng số thửa đất/tài sản gắn liền với đất đã rà soát, xác thực, đối khớp qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1.333.172 thửa đất/tài sản. Trong đó, đã xác thực, đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 69,2%; tỷ lệ thửa đất đã đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia đạt 98%; tỷ lệ thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai đã “đúng - đủ - sạch - sống” đạt 82%. Xây dựng mã định danh thửa đất cho 2.785.051 thửa đất. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 100%. Hai nhóm dịch vụ công liên thông thiết yếu: tỷ lệ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đạt 99,7%; tỷ lệ liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, chi trả mai táng phí, trợ cấp mai táng đạt 94%. Toàn tỉnh đã có 1.172.909/1.173.178 người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tương ứng tỷ lệ hơn 99,96%, đang duy trì xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ đồng bộ). Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) Hà Tĩnh đạt 89,72%, xếp thứ 15 toàn quốc, tăng 3 bậc so với năm trước liền kề và xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 85,17%, xếp thứ 16 toàn quốc và xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đạt 45,55/80 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc, tăng 1 bậc so với năm trước liền kề và xếp thứ 1 khu vực Bắc Trung Bộ…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2026 phải là năm đột phá, tăng tốc, tạo chuyển biến căn bản từ tư duy quản lý hành chính thụ động sang chủ động kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương cần chuyển mạnh từ phương thức “triển khai đầu việc” sang “quản trị theo kết quả”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả thực chất. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, việc nào ra việc đó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Trung ương giao; xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách mang tính đột phá; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các cơ sở dữ liệu quốc gia và đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia vào vận hành trong năm 2026.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính, chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có; huy động đa dạng nguồn lực gắn với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.