Nhiều kết quả đợt cao điểm làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm và lý lịch tư pháp

Bám sát kế hoạch của Bộ Công an, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tham mưu Ban Giám đốc ban hành kế hoạch làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (LLTP) phục vụ cấp Phiếu LLTP và thông tin LLTP trên ứng dụng VNeID. Để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, Công an tỉnh đã phát động chiến dịch cao điểm 20 ngày đêm tăng cường làm sạch dữ liệu căn cước can phạm và LLTP (từ 5 - 25/5).

Cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tập trung thực hiện công tác làm sạch căn cước can phạm và LLTP trong đợt cao điểm.

Hưởng ứng đợt thi đua, 100% cán bộ Đội Căn cước can phạm và Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ) đã chủ động làm thêm giờ ngoài giờ hành chính, xuyên ngày nghỉ để tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về độ chính xác và tính đồng bộ, tất cả cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ kiểm tra từng trường thông tin liên quan đến căn cước can phạm, tiền án, tiền sự, tình trạng thi hành án và các dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về LLTP, cấp Phiếu LLTP và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thượng tá Kiều Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ trao đổi: “Việc làm sạch dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp hoặc thiếu dữ liệu; đồng thời, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên nền tảng số. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử".

Đại úy Nguyễn Đình Quyết - cán bộ Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ chia sẻ: “Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác không chỉ phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh mệnh chính trị của công dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Do đó, chúng tôi đã tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ và kịp thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP. Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với công an cấp xã, cơ quan tư pháp và cơ quan tiến hành tố tụng để xác minh, bổ sung và chuẩn hóa thông tin dữ liệu. Theo đó, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tổng hợp, cung cấp đầy đủ quyết định, bản án, tình trạng thi hành các khoản phạt, bồi thường của người phạm tội để cập nhật toàn diện hồ sơ LLTP.

Kết thúc 20 ngày cao điểm, đã có hơn 17.000 hồ sơ LLTP và hơn 15.000 trường thông tin dữ liệu căn cước can phạm được làm sạch để phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo hiển thị thông tin LLTP, cập nhật theo thời gian thực hiện trên VNeID.

Được biết, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp (từ ngày 1/3/2025 đến nay), Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã cấp cho 55.646 trường hợp trên VNeID. Trong đó, tính riêng từ ngày 1/1/2026 đến nay, đơn vị đã cấp Phiếu LLTP cho 19.454 trường hợp qua ứng dụng VNeID.

Thượng tá Hoàng Bá Khanh – Phó Trưởng phòng Hồ sơ Nghiệp vụ (Công an tỉnh) nhấn mạnh: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đúng thời hạn; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc; đẩy nhanh tiến độ rà soát, bổ sung, làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, cơ sở dữ liệu LTTP. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình cập nhật, tích hợp dữ liệu lên hệ thống VNeID".

Việc triển khai chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu căn cước can phạm và cơ sở dữ liệu LLTP phục vụ cấp Phiếu LLTP, cung cấp thông tin LLTP trên ứng dụng VNeID; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong chiến dịch cao điểm; hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.