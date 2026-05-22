Sáng đèn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng i-HaTinh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã Cẩm Xuyên đã ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm cài đặt Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường trên địa bàn toàn xã. Theo đó, địa phương tổ chức đợt cao điểm từ ngày 13/5 - 24/5/2026.

Đợt cao điểm được triển khai đồng bộ tại các thôn nhằm đưa ứng dụng đến gần hơn với người dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích số và kết nối trực tiếp với chính quyền thông qua điện thoại thông minh.

Nhà văn hóa thôn 13, xã Cẩm Xuyên sáng đèn phục vụ công tác hỗ trợ người dân cài đặt i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Tranh thủ thời gian buổi tối, khi người dân đã hoàn thành công việc, tại nhà văn hóa thôn 13, xã Cẩm Xuyên, lãnh đạo UBND xã cùng các cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng các tiện ích trên i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Cán bộ, công chức, viên chức, thành viên của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trực tiếp để hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Đông đảo người dân đến cài đặt i-HaTinh tại nhà văn hóa thôn 13 (xã Cẩm Xuyên).

Ông Mạnh Đình Thanh - Bí thư Chi bộ thôn 13 (xã Cẩm Xuyên) cho hay: “Chúng tôi thông báo đến bà con nhân dân về thời gian, địa điểm thực hiện việc cài đặt i-HaTinh. Những ngày này, tại nhà văn hóa thôn, bà con tham gia rất đông, chủ yếu là người già và những người không thành thạo công nghệ thông tin. Có những buổi tối có từ 50-70 người đến để cài đặt ứng dụng. Đây là ứng dụng rất thiết thực vì giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin, phản ánh những vấn đề phát sinh ngay tại địa phương”.

Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng nhằm tạo kênh kết nối trực tiếp giữa người dân với chính quyền trên nền tảng số; trong đó, hệ thống phản ánh hiện trường do Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) vận hành. Các phản ánh của người dân sau khi tiếp nhận sẽ được xác minh, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý. Toàn bộ kết quả giải quyết được công khai trên hệ thống để người dân theo dõi, giám sát và đánh giá. Danh tính người phản ánh được bảo mật và mã hóa trên hệ thống.

Với người dân, việc cài đặt i-HaTinh giúp thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin và phản ánh các vấn đề tại địa phương.

Người dân phấn khởi sau khi cài đặt thành công i-HaTinh.

Để triển khai đợt cao điểm, xã Cẩm Xuyên thực hiện với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HaTinh”.

Với một số người làm nông nghiệp, buổi tối là thời gian rảnh rỗi, thuận tiện cho việc cài đặt ứng dụng.

Tại thôn 16, xã Cẩm Xuyên, việc triển khai cài đặt i-HaTinh cũng được thực hiện nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao. Không chỉ tại nhà văn hóa thôn, các cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã Cẩm Xuyên còn đến tận từng nhà người dân để hỗ trợ việc cài đặt ứng dụng. Theo chỉ tiêu được giao, thôn 16 thực hiện cài đặt 239 tài khoản. Đến thời điểm này, thôn đã cài đặt thành công cho 225 tài khoản, đạt 93,7%.

Bà Nguyễn Thị Liễu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 16 (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Ban ngày nhiều người bận công việc nên không có thời gian để cài đặt ứng dụng. Vì vậy, tranh thủ buổi tối, thời tiết mát mẻ, chúng tôi tập trung đẩy nhanh tiến độ cài đặt. Thôn 16 chia thành 2 nhóm hỗ trợ để trực tiếp hướng dẫn người dân, bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả ứng dụng”.

Bà Nguyễn Thị Liễu (người áo sọc xanh) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 16 (xã Cẩm Xuyên) hướng dẫn người dân thực hiện việc cài đặt và sử dụng i-HaTinh.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh (thôn 16, xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Người lớn tuổi như chúng tôi không quen sử dụng điện thoại thông minh nên ban đầu khá lúng túng. Khi được cán bộ địa phương hướng dẫn tận tình, tôi thấy ứng dụng này rất thuận tiện".

Trong tiến trình chuyển đổi số, i-HaTinh không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ tiếp nhận phản ánh mà còn hướng đến hình thành hệ sinh thái số trên nền tảng di động.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên: “Để triển khai cài đặt i-HaTinh, thời gian qua, UBND xã đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội chính thống của địa phương. Đặc biệt, xã triển khai đồng loạt hoạt động ra quân đợt cao điểm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HaTinh”. Chúng tôi chỉ đạo các thôn triển khai hỗ trợ người dân cài đặt vào buổi tối để góp phần đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong Nhân dân, tạo kênh tương tác trực tuyến giữa người dân với chính quyền”.

Thông qua việc hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng i-HaTinh, xã Cẩm Xuyên kỳ vọng tạo dựng kênh kết nối số gần gũi, hiệu quả giữa chính quyền với Nhân dân; qua đó, các phản ánh, kiến nghị từ cơ sở được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số ngày càng thực chất và hiệu quả.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động đợt cao điểm, đến thời điểm này, toàn xã Cẩm Xuyên có 3.326/7.289 tài khoản cài đặt i-HaTinh, đạt tỷ lệ 45,63%. Xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2026.