Người trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội việc làm từ không gian số

Anh Lê Minh Tuấn (phường Thành Sen) là một trong những người sớm chuyển hướng kinh doanh trên nền tảng số. Nhận thấy xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển, anh mạnh dạn thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống, xây dựng kênh “HT Food - Đặc sản Hà Tĩnh” trên Facebook, TikTok và Shopee.

Anh Lê Minh Tuấn livestream bán đặc sản Hà Tĩnh trên nền tảng TikTok.

Thay vì chờ khách đến cửa hàng, mỗi ngày anh dành từ 2 - 3 giờ để livestream giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình sản xuất, đóng gói nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng đặc sản quê hương.

Nhờ tận dụng hiệu quả công nghệ số, việc kinh doanh không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Hiện phần lớn sản lượng hàng hóa của anh được tiêu thụ qua các kênh trực tuyến, doanh thu tăng gấp 2 - 3 lần so với bán hàng trực tiếp như trước đây.

Phiên livestream của kênh "HT Food - Đặc sản Hà Tĩnh" thu hút đông đảo khách hàng theo dõi và chốt đơn.

Anh Lê Minh Tuấn (phường Thành Sen) chia sẻ: “Bán hàng trên các nền tảng số như Facebook, Shopee hay TikTok giúp tôi tiếp cận khách hàng trên cả nước, không còn bó hẹp ở thị trường địa phương. Mỗi ngày, các video ngắn hay livestream có thể tiếp cận hàng trăm đến hàng nghìn người xem, đơn hàng tăng rõ rệt. Không chỉ nâng cao thu nhập, đây còn là cách quảng bá đặc sản Hà Tĩnh đến nhiều người hơn”.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, không gian số còn là “mảnh đất màu mỡ" cho ngành truyền thông và sáng tạo nội dung, xu hướng nghề nghiệp đang thu hút đông đảo lao động trẻ.

Chị Nguyễn Thị Liên (bên phải) cùng đồng nghiệp lên kịch bản và xây dựng nội dung review.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Liên (xã Lộc Hà) quyết định trở về quê hương làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Công việc của chị gồm lên ý tưởng, quay dựng video và quản trị nội dung quảng bá cho các đối tác trên mạng xã hội. Với chị Liên, môi trường làm việc số không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo điều kiện để phát huy khả năng sáng tạo.

Quá trình tác nghiệp của chị Liên và các đồng nghiệp.

“Tôi cũng đã thử qua rất nhiều công việc nhưng khi làm truyền thông tôi cảm thấy phù hợp với bản thân nhất. Công việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm giúp tôi có nhiều trải nghiệm hơn. Và mức lương 8-12 triệu/tháng hiện là thu nhập ổn định đối với tôi thời điểm hiện tại” - chị Liên cho hay.

Các kênh TikTok khá "hot" tại Hà Tĩnh hiện nay.

Sự phát triển của những công việc này đã hình thành nên những khái niệm nghề nghiệp mới như KOL - những người có ảnh hưởng trong từng lĩnh vực và KOC - những người tiêu dùng trực tiếp đưa ra các đánh giá khách quan dựa trên trải nghiệm cá nhân.

Theo thống kê của TikTok Việt Nam, khoảng 50% doanh số của các nhãn hàng trên nền tảng này đến từ lực lượng sáng tạo nội dung, thậm chí có thương hiệu đạt tới 90%.

Quá trình hậu kỳ các sản phẩm để đăng tải lên nền tảng số.

Tại Hà Tĩnh, nhu cầu quảng bá sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu của các doanh nghiệp đang tăng cao. Nhiều đơn vị đã chủ động tìm đến các công ty truyền thông chuyên nghiệp để hợp tác.

Từ đó, nhiều mô hình, công ty truyền thông, marketing và sản xuất nội dung chuyên nghiệp cũng ra đời, góp phần tạo thêm việc làm cho lao động trẻ tại địa phương.

Không gian làm việc tại Công ty Lang Thang Hà Tĩnh Group.

Anh Phan Anh - Giám đốc Công ty Lang Thang Hà Tĩnh Group cho biết: “Nhu cầu xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp hiện rất lớn. Mỗi tháng, đơn vị chúng tôi thực hiện 4-5 hợp đồng quảng bá du lịch, ẩm thực, tổ chức sự kiện, quản lý fanpage… Qua đó góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng hình ảnh thương hiệu trên nền tảng số”.

Alibaba Media Hà Tĩnh đã tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ với mức thu nhập ổn định.

Chị Lê Thị Hà Anh – Trưởng phòng Marketing, Công ty TNHH Truyền thông sự kiện Alibaba Media Hà Tĩnh cho biết: “Trước đây, nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi lĩnh vực truyền thông thường phải vào Nam hoặc ra Bắc tìm cơ hội.

Hiện nay, ngay tại Hà Tĩnh, các bạn đã có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Trong 6 năm hoạt động, công ty đã tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ với mức thu nhập ổn định từ 10 - 15 triệu đồng/tháng tùy năng lực”.

Nền tảng số mở ra môi trường làm việc linh hoạt, sáng tạo cho người trẻ.

Có thể thấy, các công việc trên nền tảng số đang trở thành xu hướng nghề nghiệp mới. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, người làm nghề cần không ngừng nâng cao kỹ năng công nghệ, đầu tư vào chất lượng nội dung và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trên môi trường mạng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để kinh tế số tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số toàn diện của Hà Tĩnh.