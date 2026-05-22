Thói quen khiến tim "xuống cấp" sớm ở người trẻ

Các chuyên gia cho rằng bệnh tim mạch không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Lối sống hiện đại với áp lực công việc, thời gian ngồi nhiều và sinh hoạt thiếu điều độ ở người trẻ đang khiến trái tim phải chịu áp lực lớn hơn mỗi ngày. Dưới đây là một số thói quen có thể khiến trái tim ngày một suy yếu.

Ngồi quá lâu

Ngồi liên tục nhiều giờ là thói quen phổ biến ở dân văn phòng và người làm việc với máy tính. Ít vận động có thể làm chậm tuần hoàn máu, ảnh hưởng chuyển hóa và tăng nguy cơ cao huyết áp, béo phì, tiểu đường - những yếu tố liên quan bệnh tim mạch. Mỗi người nên đứng dậy đi lại hoặc vận động nhẹ sau mỗi 30-60 phút ngồi liên tục.

Thiếu ngủ thường xuyên

Theo Everyday Health, ngủ muộn hoặc ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch. Thiếu ngủ kéo dài làm tăng hormone căng thẳng, huyết áp và phản ứng viêm trong cơ thể.

Nhiều người trẻ thường thức khuya do công việc hoặc hay dùng điện thoại trước khi ngủ. Điều này có thể khiến nguy cơ mắc bệnh tim xuất hiện sớm hơn. Duy trì giấc ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể và hệ tim mạch có thời gian phục hồi tốt hơn.

Căng thẳng kéo dài

Stress mạn tính được xem là yếu tố âm thầm gây hại cho tim. Khi cơ thể thường xuyên căng thẳng, nhịp tim và huyết áp có xu hướng tăng cao hơn bình thường.

Ngoài tác động trực tiếp lên tim mạch, stress còn khiến nhiều người hình thành các thói quen không lành mạnh như ăn uống thất thường, hút thuốc, uống rượu hoặc ít vận động hơn. Mỗi người nên dành thời gian thư giãn, tập thể dục hoặc nghỉ ngơi hợp lý để kiểm soát áp lực tinh thần.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị duy trì ít nhất 150 phút đi bộ nhanh mỗi tuần để hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Ngay cả việc đi bộ nhanh 15 phút, hai lần mỗi ngày trong tuần làm việc cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Theo Times of India, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều muối, đường và chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu cùng với nguy cơ xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống thất thường hoặc thường xuyên bỏ bữa cũng có thể ảnh hưởng chuyển hóa và sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám và thực phẩm tươi được xem có lợi hơn cho tim.

Hút thuốc và uống nhiều rượu bia

Thuốc lá có thể gây tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Trong khi đó, uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng chức năng tim. Những tác động này thường diễn ra âm thầm trong thời gian dài trước khi biểu hiện thành bệnh lý rõ rệt.

Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo

Mệt mỏi kéo dài, đau tức ngực, khó thở hoặc tim đập nhanh đôi khi bị xem nhẹ vì nghĩ liên quan căng thẳng hay thiếu ngủ. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của vấn đề tim mạch. Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường để điều chỉnh kịp thời.