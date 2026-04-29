Locket là gì, vì sao giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng đến vậy?

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đa dạng, Locket Widget nổi lên như một hiện tượng được nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đón nhận. Ứng dụng này cho phép người dùng cập nhật trạng thái bằng hình ảnh theo thời gian thực, hiển thị trực tiếp trên màn hình chính của bạn bè mà không cần mở ứng dụng hay lướt bảng tin.

Ra mắt năm 2022, Locket Widget do Matt Moss, cựu sinh viên Đại học California sáng lập. Ban đầu, đây chỉ là công cụ cá nhân giúp anh duy trì kết nối với bạn gái trong thời gian yêu xa, với ý tưởng đơn giản, chụp ảnh và gửi ngay lập tức để người nhận nhìn thấy trên màn hình điện thoại. Chính sự tối giản ấy lại trở thành “chìa khóa” giúp ứng dụng nhanh chóng lan tỏa, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z.

Không chạy theo những thuật toán phức tạp hay áp lực tương tác như Facebook hay Instagram, Locket tạo ra một không gian kết nối riêng tư. Người dùng có thể chia sẻ những khoảnh khắc đời thường chỉ trong phạm vi bạn bè thân thiết mà không cần chỉnh sửa cầu kỳ, từ đó mang lại cảm giác tự nhiên, gần gũi.

Tính năng chụp ảnh và gửi ngay lập tức khiến việc “sống thật” trở nên dễ dàng hơn giữa thời đại “sống ảo”. Đây cũng là lý do khiến ứng dụng nhanh chóng trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của nhiều bạn trẻ.

Biết đến Locket qua bạn bè, Trương Thảo My (lớp 11 Địa – Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ: “Khác với Instagram hay Facebook có thể chỉnh sửa trước, Locket là ứng dụng chụp ảnh chân thực và gửi ngay cho bạn bè. Vì vậy, mình thấy khá thoải mái và gần gũi khi chơi Locket”.

Từ thực tế sử dụng, một “thuật ngữ” mới cũng xuất hiện trong giới trẻ Hà Tĩnh: “cúng locket”. Đây là cách nói vui để chỉ việc chụp ảnh và đăng tải những khoảnh khắc thường ngày lên ứng dụng. Cụm từ này phần nào phản ánh thói quen giao tiếp mới trong môi trường số, khi việc chia sẻ từ bữa ăn, góc học tập đến những chuyến đi chơi đã trở thành một cách kết nối quen thuộc.

Võ Hà An (lớp 11D1, Trường THPT Phan Đình Phùng) chia sẻ: "Em thường xuyên ‘locket’ với bạn bè, nhất là trước khi ăn một món ăn ngon, hay đến một nơi nào đó thật đẹp… Nhưng thường xuyên nhất vẫn là việc mỗi tối cả nhóm gửi ảnh báo với nhau là mình đã ngồi vào bàn học, chia sẻ với bạn bè lúc kết thúc buổi học vào lúc nửa đêm. Việc này tạo ra một thói quen tốt, sự thi đua trong việc học tập của nhóm. Tuy vậy, em cũng luôn nhắc nhở bản thân rằng, việc chơi Locket chỉ nên như một cách kết nối và tạo động lực cho nhau, chứ không nên sa đà vào điện thoại quá nhiều. Nhờ vậy, chơi Locket không làm ảnh hưởng đến thời gian hay kết quả học tập, mà ngược lại còn giúp em và bạn bè có thêm tinh thần, cảm thấy không cô đơn trong những buổi học muộn.”

Nhiều bạn thường ‘locket’ trước khi ăn một món ăn ngon, chia sẻ hình ảnh với bạn bè khi ngồi vào bàn học...

Không thể phủ nhận những giá trị tích cực mà Locket mang lại. Ứng dụng giúp bạn bè duy trì kết nối thường xuyên, chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống và tạo cảm giác gần gũi.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, việc sử dụng mạng xã hội nói chung, ứng dụng Locket quá thường xuyên cũng đặt ra không ít vấn đề. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh có thói quen kiểm tra điện thoại liên tục để xem ảnh bạn bè gửi đến, ngay cả trong thời gian học tập. Việc này có thể khiến các em bị phân tán sự tập trung, ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức. Nếu kéo dài, thói quen này không chỉ tác động đến hiệu quả học tập mà còn tạo áp lực phải cập nhật liên tục – một “con dao hai lưỡi” trong môi trường mạng xã hội.

Locket giúp bạn bè duy trì kết nối thường xuyên, chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống và tạo cảm giác gần gũi. Ảnh minh họa

TS. Lê Thị Bích Ngọc, giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc sử dụng mạng xã hội nói chung và các ứng dụng như Locket đang tác động khá sâu đến cách bạn trẻ kết nối và hình thành giá trị bản thân. Ở mặt tích cực, mạng xã hội đáp ứng nhu cầu được kết nối và được chú ý - một nhu cầu cốt lõi của người trẻ, giúp duy trì sự gần gũi và tăng gắn kết cảm xúc. Tuy nhiên, rủi ro là người dùng dễ lệ thuộc vào sự hiện diện trực tuyến để khẳng định giá trị bản thân, hình thành thói quen chờ đợi phản hồi, từ đó tạo áp lực phải “cập nhật cuộc sống”. Bên cạnh đó, ranh giới giữa kết nối và kiểm soát có thể bị mờ đi, khiến các mối quan hệ phát sinh kỳ vọng phản hồi, chia sẻ liên tục, làm gia tăng lo âu và giảm tự do cá nhân.

Từ góc độ chuyên môn, tôi cho rằng, điều quan trọng không phải là tránh mạng xã hội, mà là xây dựng thói quen sử dụng có ý thức, để người dùng, nhất là người trẻ biết chọn lọc điều nên chia sẻ, giữ lại những khoảng riêng tư cho bản thân và không để giá trị cá nhân phụ thuộc vào mức độ hiện diện trên mạng. Khi người trẻ giữ được ranh giới này, mạng xã hội sẽ là công cụ kết nối lành mạnh, thay vì trở thành yếu tố chi phối cảm xúc và hành vi”.

Có thể nói, “cơn sốt” Locket trong giới trẻ Hà Tĩnh không đơn thuần là một trào lưu nhất thời, mà phản ánh nhu cầu kết nối chân thực, riêng tư của người trẻ trong thời đại số. Vấn đề còn lại nằm ở cách sử dụng, khi mỗi người biết tiết chế và cân bằng, công nghệ sẽ trở thành công cụ hỗ trợ, thay vì chi phối cuộc sống.