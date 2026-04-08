Giúp thanh thiếu nhi "nằm lòng" cách phòng, chống tai nạn đuối nước

[Infographic] Yêu nước trong thời đại mới bằng tri thức và ý chí làm chủ tương lai đất nước 26/03/2026 08:53 Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước,” Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động.

Từ mở đường lịch sử đến tiên phong đổi mới - Sứ mệnh của thanh niên 26/03/2026 05:19 Phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng đang tiếp tục giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành hành động thiết thực của thanh niên 25/03/2026 20:05 Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".

Tuổi trẻ Hà Tĩnh là lực lượng tiên phong góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp 25/03/2026 17:43 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến; thực sự là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư chi đoàn - hạt nhân “thắp lửa” phong trào ở cơ sở 25/03/2026 14:44 Đội ngũ bí thư chi đoàn ở cơ sở luôn tích cực phát huy vai trò “đầu tàu”, trực tiếp kết nối, dẫn dắt và lan tỏa nhiệt huyết, góp phần đưa phong trào Đoàn tại Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Lan tỏa tinh thần cống hiến trong Tháng Thanh niên 25/03/2026 09:07 Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình” 24/03/2026 16:49 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ.

Sôi nổi ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn 24/03/2026 05:18 Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn mang đến sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy tinh thần rèn luyện trong thiếu nhi Hà Tĩnh.

Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa 22/03/2026 12:38 Chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn vùng biên.

Gần 5.000 ĐVTN Hà Tĩnh ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” 22/03/2026 12:21 Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I trên toàn tỉnh với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong cộng đồng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh 17/03/2026 16:06 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 30 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, đồng thời phổ cập tài khoản thanh toán điện tử cho đoàn viên, thanh niên và người dân.

Cựu chiến binh bộ đội đặc công năng động trên "mặt trận" kinh tế 16/03/2026 13:46 Phát huy truyền thống của đơn vị, trở về đời thường, các CCB đặc công ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh, năng động, sáng tạo trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.

Sôi nổi Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn" 16/03/2026 11:26 Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên, thiếu niên nhi đồng...

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử" 13/03/2026 06:10 Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.

Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên 08/03/2026 17:00 Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.

Phụ nữ Hà Tĩnh, từ đồng hành đến kiến tạo phát triển 08/03/2026 05:01 Trước những cơ hội và trách nhiệm ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển mới, phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tự tin khẳng định vai trò chủ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà.

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện" 07/03/2026 20:00 Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII 07/03/2026 15:06 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ VIII đã hiệp thương bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Chuyện những người vợ làm... chồng 06/03/2026 08:04 Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.

Tuổi trẻ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng 05/03/2026 20:24 Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.

Công bố 19 đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", Hà Tĩnh có 1 đại diện 02/03/2026 11:12 Sinh viên quê Hà Tĩnh Trần Minh Hoàng được đề cử là 1 trong 19 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025".

Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới 28/02/2026 11:46 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chương trình Tháng Ba biên giới lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”! 27/02/2026 21:21 Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại vùng biên Hà Tĩnh 27/02/2026 17:03 Các hoạt động “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội chữ thập đỏ, lan tỏa các giá trị nhân ái 27/02/2026 15:00 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội điểm hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội ở tất cả xã, phường.

Hà Tĩnh có 4 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 27/02/2026 05:05 4 cán bộ Đoàn của Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đều có nhiều đóng góp nổi bật trong phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ chào cờ đầu năm tại nơi cư trú 17/02/2026 15:00 Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.

Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết trong giai đoạn mới 16/02/2026 12:00 Hà Tĩnh đang bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn về sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều hoạt động nghĩa tình của tuổi trẻ Hà Tĩnh 11/02/2026 08:35 Những hoạt động đầy nghĩa tình được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai đã góp phần đưa đến cái Tết đầm ấm cho người dân, nhất là các gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...