Giúp thanh thiếu nhi "nằm lòng" cách phòng, chống tai nạn đuối nước

(Baohatinh.vn) - Hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước được các cơ sở Đoàn, đội ở Hà Tĩnh tích cực triển khai, giúp thanh thiếu nhi tiếp cận kỹ năng cần thiết và hình thành ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro.
Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động tập thể, các em học sinh được trang bị kiến thức về nguyên nhân, nguy cơ xảy ra đuối nước; nhận biết các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như: ao, hồ, sông, suối; đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng an toàn cần thiết.
Song hành với công tác tuyên truyền, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở. Trọng tâm là rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ như ao, hồ, đập sâu để lắp đặt biển cảnh báo, góp phần giúp người dân và thanh thiếu nhi nhận diện rõ những điểm nguy hiểm.
Chị Bùi Thị Thùy Dương - Bí thư Đoàn xã Đồng Tiến cho biết: “Bước vào mùa nắng nóng, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ, qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng tránh cho các em”.
Đến nay, hàng trăm biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm đã được cắm tại các điểm có nguy cơ cao, nhất là tại những khu vực gần khu dân cư, nơi trẻ em thường xuyên vui chơi. Việc cảnh báo trực quan này không chỉ tạo sự nhắc nhở thường xuyên mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong cộng đồng.
Em Phạm Thị Khánh Phương – học sinh Trường THPT Cao Thắng (xã Sơn Tây) chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn những nguy hiểm khi tắm sông, hồ và biết cách xử lý khi gặp sự cố. Các hoạt động như đóng vai, xử lý tình huống giúp chúng em dễ nhớ và dễ áp dụng hơn”.
Với sự triển khai đồng bộ, linh hoạt của các tổ chức Đoàn, đội và các địa phương, công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt trong dịp hè.
