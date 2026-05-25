Người trẻ thay đổi thói quen, dịch vụ đô thị chuyển mình

Hiện nay, xu hướng sinh hoạt, học tập và làm việc muộn của người trẻ ngày càng phổ biến, kéo theo nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ trong cùng một không gian như: ăn uống, làm việc, thư giãn hay gặp gỡ bạn bè... Điều này đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải vận hành linh hoạt hơn, đáp ứng đa dạng trải nghiệm của khách hàng.

Cửa hàng tiện lợi Nicat A mở cửa xuyên đêm phục vụ khách hàng.

Trước thực tế đó, nhiều mô hình kinh doanh tại Hà Tĩnh đã có sự thay đổi phù hợp. Các quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi bên cạnh kéo dài thời gian phục vụ đến khuya còn mở rộng theo hướng đa tiện ích, tích hợp không gian học tập, làm việc, giải trí... để đáp ứng nhu cầu khách hàng trẻ. Những điều chỉnh này đang nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Tại quán cà phê Amoria (phường Thành Sen), dù đã gần 22 giờ nhưng nhiều bàn vẫn kín khách. Không gian quán được thiết kế theo hướng tối giản, ánh sáng dịu, phù hợp cho việc học tập và làm việc. Không ít bạn trẻ mang theo máy tính, tài liệu để hoàn thành công việc hoặc ôn tập bài vở vào buổi tối.

﻿Người trẻ thích thú khi đến học tập tại quán cà phê.

Em Trần Khánh Linh (SN 2008, phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Là học sinh cuối cấp THPT nên thời gian này em thường tìm đến các quán cà phê có không gian yên tĩnh để ôn bài. Ở đây có đầy đủ tiện ích như: mạng Internet, đồ ăn nhẹ, thức uống và có bạn bè học tập cùng. Trung bình mỗi tuần em đến quán khoảng 3 - 4 buổi, chủ yếu trong khung 20 - 23 giờ”.

Tương tự, chị Nguyễn Hải Như (SN 2000, nhân viên truyền thông tại phường Thành Sen) cho biết: “Sau giờ làm, tôi thường đến các quán cà phê hoặc cửa hàng tiện lợi để gặp bạn bè, đồng thời tranh thủ xử lý công việc cá nhân vào buổi tối. Do không gian phòng trọ khá hạn chế nên những cửa hàng mở muộn, dịch vụ đồ ăn nhanh hay thanh toán trực tuyến giúp sinh hoạt của tôi thuận tiện hơn. Với khoảng 80.000 đồng, tôi có một không gian làm việc thoải mái kèm đồ ăn, nước uống, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc mỗi buổi tối”.

Các quán cà phê có không gian yên tĩnh, phù hợp cho việc xử lý công việc cá nhân.

Khảo sát thực tế tại một số quán cà phê, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn các phường trung tâm ở Hà Tĩnh cho thấy, khung giờ từ 19 - 23 giờ ghi nhận lượng khách đông, chiếm khoảng 70 - 80% lượng khách trong ngày. Khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên và người trẻ tranh thủ buổi tối để học tập, làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè.

﻿ Mì gói, phở gói... là lựa chọn quen thuộc của nhiều khách hàng khi đến học tập, làm việc tại cửa hàng tiện lợi.

Để đáp ứng lượng khách tăng cao, nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động điều chỉnh cách vận hành theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với thực tế hoạt động. Sự gia tăng của các mô hình cửa hàng tiện lợi không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của giới trẻ, mà còn góp phần mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ tại khu vực trung tâm.

Anh Võ Hữu Đức - chủ cửa hàng tiện lợi Nicat A (phường Thành Sen) thông tin: “Trung bình mỗi ngày, cửa hàng có khoảng 150 - 200 khách hàng trẻ đến để học tập và làm việc. Vì vậy, chúng tôi đầu tư thêm bàn ghế, đồ ăn, mở cửa xuyên đêm... Cửa hàng cũng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm để khách hàng yên tâm".

Các cửa hàng chủ động thích ứng và thay đổi được xem là xu hướng tất yếu để mang lại hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ số cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển mình của các tiện ích đô thị. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đặt dịch vụ trực tuyến hay ứng dụng công nghệ trong kinh doanh đang trở nên phổ biến tại Hà Tĩnh. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người trẻ mà còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng hiện đại, văn minh.​

Tuy nhiên, việc phát triển kinh doanh theo xu hướng này cần bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn trật tự và vệ sinh môi trường. Trung tá Hồ Văn Phương - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Thành Sen có nhiều mô hình quán cà phê, cửa hàng tiện lợi hoạt động đến đêm khuya để phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và thư giãn của người dân, nhất là giới trẻ. Đây là xu hướng phù hợp với nhịp sống hiện đại và góp phần tạo thêm sức sống cho đô thị về đêm. Trước thực tế đó, lực lượng công an địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa tình trạng tụ tập gây mất trật tự công cộng hoặc ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Đồng thời, các cơ sở cũng được khuyến khích lắp đặt camera giám sát, bố trí nhân viên quản lý phù hợp nhằm bảo đảm sự an toàn, văn minh cho khách hàng”.