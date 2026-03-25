Cảnh báo thuốc tiêm HIV giả mạo tại Việt Nam

Bộ Y tế cảnh báo về sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) nghi giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Sciences Inc., chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Hôm 25/3, đại diện Cục Quản lý Dược nói qua rà soát dữ liệu đăng ký thuốc, hiện chưa có sản phẩm nào mang tên YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 mg/1,5 ml được cấp giấy đăng ký lưu hành trong nước.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được báo cáo về việc phát hiện hoạt động mua bán, cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) giả mạo nhãn hiệu Gilead.

Hình ảnh thuốc giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược
Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo tới cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm nêu trên; đồng thời báo cáo ngay các dấu hiệu nghi ngờ thuốc giả, không rõ nguồn gốc.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc thuốc lưu hành trên thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm. Sở Y tế TP HCM được giao tiếp tục xác minh, xử lý thông tin liên quan đến sản phẩm có dấu hiệu giả mạo này.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và thuốc giả trong lĩnh vực y tế.

