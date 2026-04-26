Khi gen Z chọn dấn thân và phụng sự

Anh Võ Minh Nhật (SN 1997) - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh: Phục vụ Nhân dân bằng tinh thần đổi mới

Với tôi và những đồng nghiệp trẻ tại Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, trách nhiệm với quê hương được hiện thực hóa bằng tinh thần “đồng hành và tháo gỡ”. Theo đó, thời gian qua, chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở để trực tiếp hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực như tiếp công dân, quản lý đất đai, tài chính… Chúng tôi đã thành lập các tổ chuyên môn bám sát địa bàn và thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn đội ngũ công chức cấp xã chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, cập nhật các quy định pháp luật mới nhất và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy Nhà nước mà còn góp phần ngăn ngừa sai sót, tạo sự thống nhất, thông suốt trong thực thi công vụ từ tỉnh đến cơ sở.

Nhìn thấy những “nút thắt” tồn đọng lâu ngày được tháo gỡ, thấy sự tin tưởng và hài lòng của người dân khi nguyện vọng chính đáng được giải quyết thấu đáo, tôi càng hiểu sâu sắc giá trị của sự tận tụy. Đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới đôi khi bắt đầu từ chính những nỗ lực nhằm chuẩn hóa bộ máy, làm “sạch” quy trình. Đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của thế hệ trẻ chúng tôi khi được góp sức xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.

Anh Phạm Xuân Thành (SN 2002, quê phường Thành Sen) - học viên ESSCA School of Management: Khẳng định bản sắc “đất học” ở nước Pháp

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, tôi quyết định đến Pháp để tiếp tục con đường học tập tại ESSCA School of Management theo diện học bổng France Excellence Eiffel, ngành phân tích dữ liệu và tài chính. Đây là chương trình được phát triển bởi Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Pháp, với mục tiêu thu hút sinh viên xuất sắc theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu ở Pháp.

Ở nước Pháp xa xôi, mỗi khi giới thiệu về bản thân, tôi luôn tự hào nhắc về nguồn cội Hà Tĩnh. Chính mảnh đất này đã rèn giũa tôi có bản lĩnh vững vàng và sự kiên trì bền bỉ để vượt qua những rào cản nơi xứ người. Với tôi, mỗi ngày trên giảng đường đều là một hành trình nỗ lực học tập, nghiên cứu và sáng tạo không ngừng. Tôi khát khao đạt được những thành tựu tri thức mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thế hệ gen Z chúng tôi mang trên vai sứ mệnh đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn. Khát vọng của tôi là sau khi hoàn thành chương trình học sẽ mang những kiến thức ấy trở về, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng hiện đại, văn minh, xứng đáng với niềm tự hào về một “đất học” ngàn đời của cha ông.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2001) - thôn 8, xã Phúc Trạch: Lan tỏa giá trị sản vật quê hương trên không gian số

Trong thời đại công nghệ hiện nay, tôi nhận ra rằng, gen Z có một thế mạnh đặc biệt, đó là khả năng kết nối không giới hạn thông qua không gian mạng. Thay vì chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, tôi chọn biến nó thành một “gian hàng di động” và bản thân mình là một “đại sứ số” cho đặc sản quê mình. Kênh TikTok “Làm dâu xứ trầm” ra đời từ khát khao đó. Với tôi, mỗi video là một câu chuyện tình yêu dành cho quê hương. Hiện tại, với hơn 2.200 người theo dõi thường xuyên, kênh không chỉ giúp tôi quảng bá sản phẩm mà còn tạo ra những đơn hàng từ khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí là vươn tới thị trường quốc tế.

Tôi quan niệm, trách nhiệm với đất nước trong thời đại mới chính là việc biết tận dụng sức mạnh của kinh tế số để nâng tầm giá trị sản vật địa phương. Khi mỗi người trẻ đều biết cách kể câu chuyện quê hương mình trên môi trường số một cách sinh động và trung thực, họ sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, đưa thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Em Nguyễn Thị Hằng (SN 2007) - sinh viên Trường Đại học VinUni: Lấy sẻ chia làm lẽ sống

Năm 2025, tôi vinh dự là 1 trong 20 gương mặt trẻ toàn quốc được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam trao tặng. Với tôi, “sống đẹp, sống có ích” không phải là khẩu hiệu, mà là một lựa chọn dấn thân và cống hiến. Do đó, ngay từ những năm học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tôi đã chủ động tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ các dự án truyền thông, thiện nguyện như: Xuân ấm, Colympus, The STEAM Project… Những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rằng, sự sẻ chia dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên những giá trị tích cực và lan tỏa. Bước vào Trường Đại học VinUni, tôi tiếp tục duy trì và mở rộng hành trình ấy bằng việc tham gia các hoạt động tình nguyện, từ gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến các chương trình bảo vệ môi trường.

Đầu năm 2026, tôi có cơ hội cùng 13 đại biểu tham gia chương trình giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ. Đây là chương trình giao lưu thường niên nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ. Chuyến đi không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn khơi dậy trong tôi ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của người trẻ trong bối cảnh hội nhập. Từ những hành trình đã qua, tôi càng tin rằng, trách nhiệm của gen Z hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện tốt mà còn là dám dấn thân, sẵn sàng sẻ chia và kiên trì với những giá trị mình theo đuổi. Đó cũng là cách để mỗi người trẻ góp một phần nhỏ bé nhưng thiết thực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.