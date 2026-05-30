Digital Detox: Khi giới trẻ "thoát ly" khỏi thế giới số

Một ngày của không ít người trẻ hôm nay bắt đầu bằng ánh sáng từ màn hình điện thoại và khép lại cũng bằng chính thiết bị ấy. Từ kiểm tra tin nhắn, cập nhật thông tin, tương tác trên mạng xã hội đến xem những chuỗi video ngắn kéo dài không dứt, điện thoại thông minh dần trở thành một phần gần như không thể tách rời của đời sống hiện đại.

Việc phải sử dụng các thiết bị điện tử từ 8-9 tiếng mỗi ngày gần như là yêu cầu bắt buộc với chị Mỹ.

Công việc hằng ngày của chị Đặng Thị Ngọc Mỹ, Công ty Hello Trip Việt Nam (phường Thành Sen), gần như gắn liền với điện thoại và máy tính. Làm trong lĩnh vực du lịch, từ sáng đến tối, chị thường xuyên trực fanpage, tư vấn khách hàng, cập nhật thông tin điểm đến, lịch trình và xử lý booking cho các chuyến đi trong và ngoài nước. Theo chị Ngọc Mỹ, việc kết nối liên tục giúp chị kịp thời hỗ trợ khách hàng, xử lý những thay đổi phát sinh và bảo đảm hành trình diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh nhu cầu phục vụ công việc, áp lực phải cập nhật thông tin liên tục, tâm lý sợ bị bỏ lỡ cùng thói quen trực tuyến kéo dài đang khiến không ít người trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm tập trung và gia tăng căng thẳng. Nhiều người duy trì thói quen thức khuya để lướt mạng xã hội, xem phim hoặc theo dõi các nội dung giải trí trên nền tảng số, ngay cả khi cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu kiệt sức sau một ngày dài.

Những kết nối ảo ngày càng nhiều đồng nghĩa với sự kết nối thật ngoài đời thực cũng dần ít đi.

Sự hiện diện gần như thường trực của công nghệ trong đời sống không chỉ làm thay đổi thói quen sinh hoạt mà còn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung và chất lượng các mối quan hệ. Khi trạng thái kết nối liên tục trở thành mặc định, nhiều người trẻ bắt đầu nhận ra cảm giác mệt mỏi kéo dài, những khoảng nghỉ bị thu hẹp, sự chú ý bị phân tán bởi dòng thông tin cập nhật không ngừng và có nhu cầu "thoát ly" thiết bị điện tử.

Từ nhu cầu tự điều chỉnh ấy, “Digital Detox” dần trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ nhằm thiết lập lại sự cân bằng trong đời sống số. “Digital Detox” không đồng nghĩa với việc từ bỏ công nghệ, mà hướng đến cách sử dụng công nghệ có giới hạn, để các thiết bị số phục vụ cuộc sống thay vì chi phối nhịp sinh hoạt hằng ngày. Theo đó, mỗi người dành một khoảng thời gian chủ động hạn chế sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các thiết bị điện tử để giảm áp lực từ không gian trực tuyến, tái tạo năng lượng tinh thần và tăng cường kết nối với đời sống thực.



Từng là một người dành phần lớn thời gian cho điện thoại và mạng xã hội, khoảng một năm trở lại đây, bạn Bùi Thị Thảo Trang ở phường Thành Sen, bắt đầu thay đổi nhịp sống của mình khi biết đến xu hướng “Digital Detox”. Thay vì online liên tục, Trang lựa chọn đọc sách nhiều hơn, học một bộ môn mới hoặc tìm hiểu sâu hơn về truyền thống, văn hoá để làm giàu thêm kiến thức.

Những thay đổi nhỏ bắt đầu đang mang đến sự khác biệt rõ rệt cho cuộc sống của Thảo Trang.

Không riêng Thảo Trang, hiện nay nhiều người trẻ cũng đang tìm về những không gian yên tĩnh như lớp học thủ công, các hoạt động thiện nguyện, chuyến đi ngắn ngày hay những buổi sinh hoạt cộng đồng để tạm rời khỏi nhịp sống số đang diễn ra quá nhanh.

Nhiều năm nay, chị Nguyễn Trần Tường Vi ở xã Cẩm Bình lựa chọn sinh hoạt tại chùa, cùng gần 30 bạn trẻ khác trong CLB Thanh niên Phật tử chùa Giai Lam (phường Hà Huy Tập). Khoảng thời gian ở chùa là lúc chị được sống chậm lại giữa những bộn bề thường nhật.

Giữa không gian tĩnh lặng đó, nhiều người trẻ dần tìm lại cảm giác bình yên mà trước đó họ vô tình đánh mất trong guồng quay của thế giới số.

Tiến sĩ Lê Thị Bích Ngọc, Giảng viên bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: "Việc tiếp xúc liên tục với mạng xã hội và các thiết bị điện tử khiến não bộ luôn ở trong trạng thái tiếp nhận thông tin không ngừng nghỉ. Khi mọi khoảnh khắc đều bị lấp đầy bởi màn hình của các thiệt bị điện tử, con người dần đánh mất khả năng ở yên với chính mình, khó cảm nhận trọn vẹn cảm xúc thật và cũng ít dành thời gian cho những kết nối ngoài đời sống. Bởi vậy, khi học cách "sống lành", học cách kỷ luật từ chính việc sử dụng các thiết bị điện tử, người trẻ sẽ tự cân bằng lại bản thân, tránh cảm giác quá tải giữa nhịp sống số ngày càng dồn dập".

Người trẻ cần kỷ luật bản thân nếu muốn "detox" cho cuộc sống của chính mình.

Giữa một thế giới mà chỉ cần một cú chạm là có thể kết nối với hàng trăm, hàng nghìn người, nhiều người trẻ lại đang đi tìm những điều rất giản dị. Và hành trình “thoát ly” khỏi thế giới số không phải để người trẻ quay lưng với công nghệ, mà để học cách trở về với những giá trị thật - nơi sự bình yên không đến từ lượt lượt share, comment hay những kết nối ảo, mà đến từ cảm giác được lắng nghe, được sẻ chia và được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đời thực.