Nữ sinh lớp 12 dịu dàng trong những bức hình kỷ yếu

(Baohatinh.vn) - Theo một số thợ chụp ảnh ở Hà Tĩnh, xu hướng chụp kỷ yếu thời gian gần đây của học sinh cuối cấp THPT chuyển dần sang phong cách đơn giản, nhẹ nhàng, đề cao vẻ đẹp nữ tính và tự nhiên.
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (nằm trên địa bàn phường Hà Huy Tập), các nhóm học sinh đã lựa chọn phong cách “nàng thơ”, chụp cùng hoa và ánh nắng nhẹ, tạo nên những bức ảnh dịu dàng, mang đậm dấu ấn tuổi học trò.
Em Hoàng Như Ý (lớp 12A, Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Chúng em muốn lưu giữ hình ảnh tuổi học trò một cách nhẹ nhàng. Những bức ảnh không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tự nhiên và giàu cảm xúc. Đây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp để sau này mỗi khi nhìn lại, chúng em mãi nhớ về quãng thời gian tươi đẹp gắn bó dưới mái trường”.
Nhiều góc check-in được viết chữ, vẽ hình sáng tạo.
Những không gian quen thuộc như: sân trường...
Tại Trường THPT Cẩm Xuyên, nhiều lớp lựa chọn chụp kỷ yếu sớm để có thêm thời gian tập trung cho việc ôn thi.
Các lớp chủ yếu lựa chọn chụp ảnh kỷ yếu vào dịp cuối tuần để đảm bảo không gian vắng, thuận lợi cho việc bố trí bối cảnh.
Nữ sinh Trường THPT Cẩm Bình tự tin ghi lại những khung hình kỷ yếu với phong cách trẻ trung.
Chụp ảnh nhóm với kiểu dáng tự nhiên, vui nhộn.
Em Lê Thị Hoài Tâm (lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Thành Sen) chia sẻ: “Mỗi bức ảnh đều gắn với một kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ là tình bạn mà đó còn là tình thân. Em thấy ý nghĩa hơn khi được chụp những bức hình kỷ yếu cùng gia đình trong dịp này”.
