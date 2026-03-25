Nữ sinh lớp 12 dịu dàng trong những bức hình kỷ yếu

Người trẻ loay hoay với những dự định “qua Tết rồi tính” 02/03/2026 09:17 Từng xem Tết là “cột mốc” để bắt đầu lại, nhưng sau Tết, nhiều người trẻ tại Hà Tĩnh lại rơi vào cảm giác chông chênh, hụt hẫng khi kỳ nghỉ đã qua đi nhưng những dự định vẫn chưa thể bắt đầu.

Gen Z Hà Tĩnh sáng tạo trong kiếm tiền từ nền tảng số 28/02/2026 13:44 Không chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số để tạo thêm nguồn thu nhập hợp pháp, từng bước khẳng định bản thân trong môi trường số.

Người trẻ với ngày vía Thần Tài, niềm tin hay chỉ là “trend”? 26/02/2026 08:00 Ngày vía Thần Tài năm nay thu hút đông đảo Gen Z Hà Tĩnh tham gia, không chỉ để lấy may mà còn thể hiện cách người trẻ dung hòa giữa niềm tin truyền thống và tư duy tài chính hiện đại.

Tình cờ gặp lại tình đầu giữa dòng tắc đường 25/02/2026 11:04 Video 15 giây ghi lại cảnh hai người từng yêu nhau, tình cờ chạm mặt trên cao tốc sau 10 năm xa cách đang thu hút hàng triệu lượt xem mạng xã hội.

Những món ăn vui miệng nhưng là 'án tử' thầm lặng cho gan, thận 24/02/2026 05:00 Ăn đồ ngọt ngày Tết tưởng vô hại, nhưng nếu thả ga sẽ ảnh hưởng cân nặng, sức khỏe gan thận và sự phát triển của trẻ.

Người trẻ “xốc” lại tinh thần, sẵn sàng bứt tốc sau kỳ nghỉ Tết 22/02/2026 18:08 Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã chủ động điều chỉnh nhịp sinh hoạt, xây dựng kế hoạch để sẵn sàng bắt nhịp mạnh mẽ trong năm mới.

Hành động đẹp của nhóm thanh thiếu niên ở xã Sơn Giang 21/02/2026 11:52 Nghĩa cử nhặt được của rơi tìm người đánh rơi để trả lại của nhóm thanh thiếu niên ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Người trẻ “sạc” năng lượng trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết 20/02/2026 09:58 Những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh chọn cách nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi trở lại guồng quay công việc, học tập.

Valentine không “đối tác”, giới trẻ chọn cách nào để vui? 14/02/2026 13:00 Valentine không có người yêu đối với nhiều người trẻ Hà Tĩnh đó không còn là “thiếu sót” cần che giấu. Họ vẫn ra phố để cà phê, du lịch, tự tặng quà và tận hưởng theo cách riêng.

Tại sao ăn lót dạ mới là 'cách giải rượu' hiệu quả nhất? 12/02/2026 11:11 Thay vì lạm dụng thuốc giải hay Paracetamol gây hại gan, việc ăn lót dạ tạo 'lớp đệm' ngăn cồn hấp thụ vào máu mới là bí quyết giúp bạn lâu say và bảo vệ sức khỏe.

Ăn gì để nhanh lại sức sau khi nhậu say? 09/02/2026 14:34 Cơ thể thường kiệt sức sau một cuộc nhậu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp là cách đơn giản để lấy lại năng lượng và cảm thấy dễ chịu hơn.

Bộ Y tế: Giá thuốc lá ngày càng rẻ so với thu nhập 09/02/2026 12:29 Dù đã 3 lần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 2013 đến 2025, Bộ Y tế cho rằng mức điều chỉnh còn thấp, chưa đủ tác động giảm tiêu dùng, khiến thuốc lá ngày càng rẻ và dễ tiếp cận.

'Bức tử' gan và não vì những cuộc nhậu cuối năm 09/02/2026 04:00 Khi rượu bia trở thành "nghĩa vụ xã hội", nhiều người bước vào chuỗi ngày thiếu ngủ, giảm tập trung và mệt mỏi âm ỉ mà không nhận ra cơ thể đang lên tiếng.

Cách ăn cà chua giúp giải độc gan, ngừa ung thư 07/02/2026 04:27 Không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng có lợi, ăn cà chua hàng ngày có thể cung cấp năng lượng, hỗ trợ gan, bảo vệ thị lực, thậm chí phòng ngừa ung thư.

Say nguội - cú lừa 'chết người' của hệ thần kinh 05/02/2026 09:08 Tùng, 40 tuổi, luôn tự hào là người tỉnh táo nhất sau mọi cuộc nhậu, trong khi bạn bè nói líu lưỡi, đổ gục xuống bàn hoặc lảo đảo tìm đường vào nhà vệ sinh, anh vẫn điều khiển cuộc chơi tỉnh như sáo.

Người trẻ giữ hồn Tết Việt 01/02/2026 05:15 Không ồn ào hay phô trương, người trẻ Hà Tĩnh gói bánh chưng, trang hoàng nhà cửa, diện áo dài… để góp phần gìn giữ và lan tỏa Tết Việt giữa đời sống hiện đại.

Già hóa dân số không còn là dự báo, người trẻ thích ứng ra sao? 29/01/2026 08:13 Trước xu hướng già hóa dân số, nhiều người trẻ tại Hà Tĩnh đã sớm chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính… để chuẩn bị cho một tương lai ổn định, bền vững.

Thú vị trend uống nước... ăn luôn cả ly 28/01/2026 07:48 Không chỉ thưởng thức đồ uống, trào lưu “uống nước xong ăn luôn cả ly” với chiếc cốc làm từ bánh ốc quế đang trở thành lựa chọn cho những ai yêu thích trải nghiệm mới lạ tại Hà Tĩnh.

Tết của người trẻ Hà Tĩnh xa quê: Ở lại hay trở về? 27/01/2026 09:16 Với người trẻ Hà Tĩnh, dù Tết lựa chọn ở lại nơi “đất khách quê người” hay trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” thì đích đến cuối cùng vẫn là sự gắn kết tình thân.

Theo chân cô gái Hà Tĩnh tìm bình yên giữa thiên nhiên 25/01/2026 10:00 Giữa nhịp sống hiện đại, Nguyễn Thị Diệu Hằng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) tìm về với thiên nhiên và xây dựng những video camping mộc mạc, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Gen Z loay hoay "ứng phó" với... Tết 25/01/2026 05:04 Tết Nguyên đán cận kề, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh loay hoay giữa công việc cuối năm và những áp lực vô hình từ các cuộc gặp gỡ họ hàng, với nỗi lo về thu nhập, hôn nhân và quà cáp ngày Tết.

Người trẻ làm thêm: Những áp lực vô hình 24/01/2026 08:24 Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh đã chủ động đi làm thêm để tự lập. Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn tích cực ấy cũng xuất hiện không ít áp lực đáng suy ngẫm.

Người trẻ Hà Tĩnh mạnh tay chi cho hoạt động thể thao 21/01/2026 15:12 Từ thuê sân, mua dụng cụ thể thao hay đăng ký các gói tập cá nhân, ngày càng nhiều người trẻ trên địa bàn Hà Tĩnh sẵn sàng dành khoản tiền không nhỏ cho các hoạt động thể thao, coi đây là một phần chi tiêu cần thiết trong lối sống hiện đại.

Vì sao người trẻ ngày càng dễ “chốt đơn” theo cảm xúc? 16/01/2026 15:27 Điểm dễ nhận thấy là nhiều quyết định mua sắm hiện nay xuất phát từ cảm xúc nhiều hơn lý trí. Không ít bạn trẻ “chốt đơn” chỉ vì thấy sản phẩm đẹp, giá rẻ, đang được quảng bá nhiều hoặc vì sợ bỏ lỡ ưu đãi.

Người trẻ "an cư tạm thời" bằng thuê nhà dài hạn 15/01/2026 15:53 Khi giá nhà đất ngày càng vượt xa khả năng tích lũy, nhiều người trẻ tại Hà Tĩnh chọn thuê nhà dài hạn như một giải pháp “an cư tạm thời” để ổn định cuộc sống và công việc.

5 'sát thủ' thầm lặng phá hủy dạ dày 08/01/2026 05:00 Tránh ăn quá no, lười vận động, uống lạnh, ăn khuya và đồ cực đoan có thể giúp giữ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo chuyên gia Chee Hee Seng.

Nhiều bạn trẻ tất bật làm thêm trong mùa Tết 06/01/2026 13:11 Thời điểm này, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tại Hà Tĩnh tăng mạnh nên nhiều bạn trẻ tranh thủ làm thêm để kiếm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm.

Những bài tập hỗ trợ cai thuốc lá hiệu quả 28/12/2025 05:00 Các chuyên gia khuyến khích người nghiện thuốc lá áp dụng các cách thức vận động sau để giúp quá trình cai thuốc dễ dàng hơn.

Thuốc lào có hại cho sức khỏe như thế nào? 27/12/2025 00:00 Cùng với thói quen hút thuốc lá, nhiều người còn hút cả thuốc lào, tăng nguy cơ gây các bệnh nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.