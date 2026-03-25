Nữ sinh lớp 12 dịu dàng trong những bức hình kỷ yếu

Quỳnh Trang - Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Theo một số thợ chụp ảnh ở Hà Tĩnh, xu hướng chụp kỷ yếu thời gian gần đây của học sinh cuối cấp THPT chuyển dần sang phong cách đơn giản, nhẹ nhàng, đề cao vẻ đẹp nữ tính và tự nhiên.

Năm nay, mùa kỷ yếu đến sớm với nhiều ngôi trường THPT ở Hà Tĩnh.
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (nằm trên địa bàn phường Hà Huy Tập), các nhóm học sinh đã lựa chọn phong cách “nàng thơ”, chụp cùng hoa và ánh nắng nhẹ, tạo nên những bức ảnh dịu dàng, mang đậm dấu ấn tuổi học trò.
Em Hoàng Như Ý (lớp 12A, Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Chúng em muốn lưu giữ hình ảnh tuổi học trò một cách nhẹ nhàng. Những bức ảnh không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tự nhiên và giàu cảm xúc. Đây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp để sau này mỗi khi nhìn lại, chúng em mãi nhớ về quãng thời gian tươi đẹp gắn bó dưới mái trường”.
Nhiều góc check-in được viết chữ, vẽ hình sáng tạo.
Những không gian quen thuộc như: sân trường...
... hay hành lang lớp học, đều trở thành điểm ghi hình đẹp.
Tại Trường THPT Cẩm Xuyên, nhiều lớp lựa chọn chụp kỷ yếu sớm để có thêm thời gian tập trung cho việc ôn thi.
Các lớp chủ yếu lựa chọn chụp ảnh kỷ yếu vào dịp cuối tuần để đảm bảo không gian vắng, thuận lợi cho việc bố trí bối cảnh.
Nữ sinh Trường THPT Cẩm Bình tự tin ghi lại những khung hình kỷ yếu với phong cách trẻ trung.
Chụp ảnh nhóm với kiểu dáng tự nhiên, vui nhộn.
Đây cũng là dịp để các em học sinh lưu giữ những tấm hình kỷ niệm ấm áp bên người thân, bạn bè.
Em Lê Thị Hoài Tâm (lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Thành Sen) chia sẻ: “Mỗi bức ảnh đều gắn với một kỷ niệm đáng nhớ, không chỉ là tình bạn mà đó còn là tình thân. Em thấy ý nghĩa hơn khi được chụp những bức hình kỷ yếu cùng gia đình trong dịp này”.
Theo các thợ chụp ảnh, xu hướng chụp kỷ yếu những năm gần đây đang chuyển dần sang phong cách đơn giản, nhẹ nhàng, đề cao vẻ đẹp nữ tính và tự nhiên. Anh Lê Hoàng Diệu – chủ 38 YearBook (phường Trần Phú) cho biết: "Đa số học sinh mong muốn có những bộ ảnh ghi lại đúng tinh thần tuổi học trò. Các em chỉ cần concept nhẹ nhàng, tự nhiên, không quá cầu kỳ, tập trung vào khoảnh khắc cười, vui chơi cùng bạn bè... để có bức hình tự nhiên nhất".
Anh Nguyễn Ngọc Lệ - chủ Studio KAM (phường Trần Phú) cho hay: "Lượng học sinh đăng ký chụp kỷ yếu đang dần tăng. Các concept chụp ảnh cũng ngày càng đa dạng, từ áo dài truyền thống, đồng phục học sinh đến phong cách "nàng thơ"; chụp ngoại cảnh hoặc ngay tại trường... Có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/buổi, thoải mái cho các bạn lựa chọn".
Không cần những concept cầu kỳ hay phô trương, chính sự giản dị, nữ tính và chân thật đã tạo nên sức hút riêng của lứa tuổi học trò.
Video: Nữ sinh tươi xinh trong những khung hình kỷ yếu.

