“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

(Baohatinh.vn) - Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.
Với mong muốn tổ chức một mô hình sinh hoạt, tu học, vui chơi cho trẻ em trong những ngày hè, chùa Phúc Linh (phường Hà Huy Tập) đã tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các em từ 10-16 tuổi.
Chương trình sinh hoạt hằng ngày của các em được ban tổ chức khóa tu lên kế hoạch cụ thể, bao gồm các hoạt động như tập ngồi thiền, tụng kinh, hướng dẫn oai nghi, học Phật pháp, thọ trai (ăn trưa), dọn dẹp, vệ sinh cá nhân, chỉ tịch (nghỉ trưa), sinh hoạt các kỹ năng theo chủ đề…
Lần thứ 3 tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Phúc Linh, em Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2010, xã Thạch Hà) chia sẻ: “Năm đầu tiên khi được bố mẹ gợi ý tham gia khóa tu mùa hè, em nghĩ sẽ phải ngồi im lặng nghe thuyết giảng, không được vui chơi hay nói chuyện cùng bạn bè. Nhưng khi tham gia, em mới biết có rất nhiều điều hay. Các thầy dạy chúng em cách sống tử tế, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, dạy về lòng hiếu thảo và cách yêu thương gia đình, bạn bè... Vì thế, em đã xin bố mẹ cho tham gia năm thứ 3 bởi em rất thích ở trong môi trường này”.
Nhà chùa bố trí khu vực ăn nghỉ riêng biệt, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Đồng thời, thành lập ban điều phối gồm sư thầy, phật tử và tình nguyện viên để chăm sóc các em trong quá trình sinh hoạt tại chùa.
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