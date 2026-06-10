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“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

Nguyễn Liễu
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(Baohatinh.vn) - Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

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Với mong muốn tổ chức một mô hình sinh hoạt, tu học, vui chơi cho trẻ em trong những ngày hè, chùa Phúc Linh (phường Hà Huy Tập) đã tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các em từ 10-16 tuổi.
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Chương trình sinh hoạt hằng ngày của các em được ban tổ chức khóa tu lên kế hoạch cụ thể, bao gồm các hoạt động như tập ngồi thiền, tụng kinh, hướng dẫn oai nghi, học Phật pháp, thọ trai (ăn trưa), dọn dẹp, vệ sinh cá nhân, chỉ tịch (nghỉ trưa), sinh hoạt các kỹ năng theo chủ đề…
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Khi đến với khóa tu, các em không được mang theo điện thoại và các thiết bị công nghệ. Đây là cơ hội để các em hòa mình vào các hoạt động tập thể, kết nối với bạn bè đồng trang lứa và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích trong cuộc sống.
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Sau ngày đầu bỡ ngỡ, thậm chí là buồn, khóc khi phải xa gia đình nhưng với sự yêu thương, giúp đỡ của sư thầy, sư cô cùng các anh chị tình nguyện viên, các em nhỏ đã nhanh chóng thích nghi với nền nếp sinh hoạt tại chùa, hăng hái tham gia các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa.
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Lần thứ 3 tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Phúc Linh, em Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2010, xã Thạch Hà) chia sẻ: “Năm đầu tiên khi được bố mẹ gợi ý tham gia khóa tu mùa hè, em nghĩ sẽ phải ngồi im lặng nghe thuyết giảng, không được vui chơi hay nói chuyện cùng bạn bè. Nhưng khi tham gia, em mới biết có rất nhiều điều hay. Các thầy dạy chúng em cách sống tử tế, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, dạy về lòng hiếu thảo và cách yêu thương gia đình, bạn bè... Vì thế, em đã xin bố mẹ cho tham gia năm thứ 3 bởi em rất thích ở trong môi trường này”.
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Đại đức Thích Chúc Giác - Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Trụ trì chùa Phúc Linh cho hay: “Có thể sau một khóa tu mùa hè, các em chưa thể trình bày trôi chảy một bài kinh hay nhớ hết những lời dạy của đức Phật nhưng các em sẽ nhớ cách lắng nghe khi người khác nói, biết dừng lại trước khi nóng giận và biết nói lời cảm ơn khi nhận được một điều nhỏ bé... Quan trọng hơn là giúp các em cảm nhận sâu sắc sự kết nối với gia đình, bạn bè và cộng đồng”.
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Tại chùa Giai Lam (phường Hà Huy Tập), khóa tu mùa hè được tổ chức bắt đầu từ ngày 15/6 đến hết ngày 20/6. Đại đức Thích Tâm Lực - Trưởng ban Tổ chức khóa tu mùa hè chùa Giai Lam cho biết: “Đây là năm thứ 8 chùa tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu nhi. Năm nay, số lượng thành viên đăng ký học là 450 em. Để chuẩn bị chu đáo cho khóa tu, chúng tôi đã lên kế hoạch từ sớm, làm hồ sơ xin phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các cấp chính quyền, thực hiện thủ tục tạm trú cho các em...".
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Nhà chùa bố trí khu vực ăn nghỉ riêng biệt, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Đồng thời, thành lập ban điều phối gồm sư thầy, phật tử và tình nguyện viên để chăm sóc các em trong quá trình sinh hoạt tại chùa.
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Bên cạnh các hoạt động tu học và trải nghiệm, các em còn có cơ hội trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư với các sư thầy. Qua đó, các em được sống trong môi trường giàu tính kỷ luật và tinh thần tập thể, từ đó từng bước hình thành lối sống tích cực, biết quan tâm đến người khác và có trách nhiệm hơn với bản thân.
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Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Tôi cho con tham gia khóa tu vì đây là môi trường đặc biệt để con rèn luyện, học cách sống chậm lại, biết lắng nghe và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Sau mỗi khóa tu, tôi thấy con có nhiều thay đổi như: biết giúp đỡ cha mẹ việc nhà, biết cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết... Đó là những giá trị sống tích cực mà con được bồi đắp thêm bên cạnh kiến thức từ nhà trường”.
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Không chỉ mang đến những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè, các khóa tu còn góp phần bồi đắp nhân cách cho thanh thiếu nhi. Thông qua các hoạt động như dâng hương, ca hát, và những bài học về đạo đức..., các em được rèn luyện kỹ năng ứng xử, khả năng kiểm soát cảm xúc và ý thức tự giác trong cuộc sống.
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Trong nhịp sống hiện đại với nhiều tác động từ không gian mạng, các khóa tu mùa hè đang trở thành nơi trải nghiệm ý nghĩa để thanh thiếu nhi rèn luyện bản thân, bồi đắp kỹ năng sống và những giá trị nhân văn. Những bài học về lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đến mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

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#khóa tu mùa hè #Hà Tĩnh #trẻ em

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