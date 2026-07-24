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Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố
Tác giả: Ngọc Thắng - Nguyễn Liễu
24/07/2026 14:00
Tôi là Đào Sỹ Hải (SN 1998, trú tại xã Can Lộc). Năm 2021, khi đang học năm cuối ngành Chăn nuôi - Thú y tại Trường Đại học Tây Nguyên, một vụ tai nạn bất ngờ dẫn đến tai biến khiến tôi bị liệt tứ chi, buộc mọi dự định về học tập và công việc phải tạm gác lại. Sau nhiều năm điều trị, tôi bắt đầu lại bằng việc xây dựng các video chia sẻ hành trình vượt qua biến cố và livestream giới thiệu đặc sản Hà Tĩnh.
Gần 5 năm qua, chiếc xe lăn trở thành người bạn đồng hành với tôi trong mọi chặng đường. Từ việc đi tập phục hồi đến những lần ra ngoài, tôi đều cần xe hỗ trợ.
Từ ngày tôi gặp tai nạn, bố (ông Đào Sỹ Quân - SN 1967) là người đưa tôi đi tập phục hồi chức năng. Ít khi nói về những vất vả của mình, nhưng sự đồng hành bền bỉ của bố mẹ trở thành điểm tựa để tôi kiên trì vượt qua những ngày khó khăn nhất.
Những câu chuyện trong bữa cơm gia đình không còn là nỗi lo về bệnh tật mà dần chuyển sang những dự định cho ngày mai. Bố mẹ luôn nhắc tôi cố gắng, còn tôi học cách gác lại mặc cảm để làm việc và sống một cuộc đời có ích.
Một số bài tập phục hồi cần ít nhất một đến hai người trợ giúp. Nhiều năm qua, bố mẹ vẫn âm thầm thay phiên nhau đồng hành để tôi kiên trì tập luyện.
Tôi còn nhớ những ngày đầu sau tai nạn, bản thân luôn sống trong mặc cảm và tự ti. Có lúc, tôi không dám bước ra ngoài, cũng chẳng muốn gặp gỡ ai vì nghĩ mình đã trở thành gánh nặng cho gia đình.
Nhưng chính tình yêu và sự đồng hành của gia đình đã cho tôi thêm động lực để đứng dậy. Tôi luôn tin rằng, giá trị của một con người không chỉ nằm ở những gì họ có thể làm được, mà còn ở cách họ đối diện với nghịch cảnh.
Trải qua nhiều khó khăn khiến tôi nhìn cuộc sống theo một cách khác. Tôi học cách trân trọng từng bữa cơm cùng gia đình, từng lần tự làm được một việc nhỏ và coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng.
Trong mỗi buổi tập, bố luôn ở bên trò chuyện, động viên để tôi quên đi những cơn đau. Có những lúc hai bố con chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng rưng rưng nước mắt.
Hôm nay, tôi có một buổi livestream bán các đặc sản Hà Tĩnh. Tôi thường bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng để buổi chiều kịp đóng gói đơn hàng và bàn giao cho đơn vị vận chuyển ngay trong ngày.
Bố luôn là người hỗ trợ đặc biệt những lúc tôi bán hàng.
Bố bật máy, kiểm tra ánh sáng, sắp xếp góc quay để tôi có thể yên tâm bắt đầu buổi phát trực tiếp. Có những thao tác rất đơn giản với người trẻ nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với bố. Vì tôi, bố kiên nhẫn học từng chút một.
Sau biến cố, gia đình tôi không chỉ cùng nhau vượt qua khó khăn mà còn học cách thích nghi với một cuộc sống mới, để tiếp tục bước về phía trước.
Góc nhỏ trong ngôi nhà cùng chiếc điện thoại và chân máy trở thành "phòng livestream" của tôi. Từ đó, tôi bắt đầu hành trình bán đặc sản Hà Tĩnh và kể câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của chính mình.
Tôi chọn giới thiệu kẹo cu đơ, dầu đậu phộng, muối lạc để kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội bởi đó đều là những sản phẩm gắn với tuổi thơ và cuộc sống của người Hà Tĩnh.
Kết thúc buổi livestream, tôi thường dành thời gian đọc lại từng bình luận và tin nhắn của người xem. Ngoài những lời hỏi mua hàng, nhiều người còn tìm đến để chia sẻ câu chuyện của chính họ. Những sự đồng cảm ấy trở thành động lực để tôi tiếp tục làm việc mỗi ngày.
Bố mẹ là người kiểm tra, đóng gói từng đơn hàng trước khi gửi đến khách. Mỗi đơn hàng được gửi đi là thành quả của sự đồng hành và yêu thương mà gia đình dành cho tôi.
Biến cố đã làm thay đổi con đường tôi từng lựa chọn nhưng không làm mất đi khát vọng được lao động và cống hiến. Tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình, lan tỏa nghị lực sống và góp phần đưa đặc sản Hà Tĩnh đến gần hơn với mọi người.
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