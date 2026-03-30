Cô gái nhỏ bản lĩnh và "cú đúp" huy chương vàng ấn tượng

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - học sinh lớp 7E, Trường THCS Hồ Tùng Mậu đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng (HCV) tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh diễn ra từ ngày 25 - 28/3/2026. Hành trình chạm đến huy chương của em khiến nhiều người nể phục không chỉ bởi thành tích mà còn bởi bản lĩnh thi đấu vững vàng cùng tinh thần không bỏ cuộc.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê nghèo xã Tứ Mỹ, tuổi thơ của Thảo Nguyên là những chuỗi ngày nhọc nhằn. Khi mới 8 tháng tuổi, cha mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời lúc em vừa tròn 6 tuổi. Một mình chị Lê Thị Lan (SN 1981, mẹ Thảo Nguyên) gồng gánh nuôi hai anh em ăn học.

Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha, Thảo Nguyên sớm tự lập. Niềm đam mê chạy bộ nhen nhóm từ những buổi chiều em tự tập luyện trước ngõ nhà. "Thấy con đam mê thể thao, tôi luôn ủng hộ vì muốn con có sức khỏe tốt. Dù nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng chăm lo đầy đủ dinh dưỡng để con được theo đuổi ước mơ", chị Lan xúc động chia sẻ.

Tài năng của Thảo Nguyên được thầy giáo Nguyễn Quốc Nhật phát hiện từ năm em học lớp 4 (thời điểm thầy Nhật làm trọng tài giải điền kinh cấp huyện Hương Sơn cũ) . Dưới sự dìu dắt tận tình của thầy, cô học trò nhỏ bước vào chế độ tập luyện chuyên nghiệp và khắt khe. Mỗi ngày, từ 15h - 18h, bất kể nắng mưa, Thảo Nguyên miệt mài trên đường chạy. Sau giờ tập, em lại tất bật về giúp mẹ việc nhà, cơm nước rồi mới ngồi vào bàn học đến tận đêm khuya.

Thử thách lớn đến với Nguyên ngay tại giải đấu cấp tỉnh năm nay. Sau khi giành tấm HCV đầu tiên ở nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 39 giây, vào chiều ngày 25/3, đêm cùng ngày em xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội. Thầy cô phải đưa em vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bác sĩ kết luận em bị co giãn ruột nhẹ.

Chia sẻ về thời điểm đó, Thảo Nguyên cho biết: “Lúc nằm viện em cũng rất lo lắng nhưng nghĩ đến mẹ và những cố gắng bấy lâu của mình nên em đã không muốn bỏ cuộc. Em tự nhủ đã thi là phải cố gắng hết sức để không phụ lòng mẹ và thầy cô”.

Sau khi tham vấn ý kiến bác sĩ, nhận thấy sức khỏe ổn định, Thảo Nguyên đã xin phép gia đình và thầy cô để được tiếp tục tham gia giải đấu. Với ý chí sắt đá và lời hứa với mẹ "đã thi là phải giật giải", sáng ngày 26/3, Nguyên đã hoàn thành xuất sắc phần thi 400m với thành tích 1 phút 6 giây để mang về tấm HCV thứ hai.

“Thể lực của Thảo Nguyên hiện vẫn cần rèn luyện thêm, đặc biệt ở khả năng chịu tải và hồi phục sau vận động. Tuy nhiên, em lại sở hữu những tố chất rất tốt của một VĐV điền kinh như nền tảng sức bền, khả năng phân phối sức hợp lý và tinh thần thi đấu cực kỳ kiên cường. Điều đáng quý là em có ý chí, kỷ luật tập luyện cao và bản lĩnh khi vào thi đấu. Nếu được rèn luyện bài bản, tôi tin em còn có thể tiến xa hơn. Hai tấm HCV lần này là kết quả xứng đáng cho cả năng khiếu và nghị lực của em”, thầy Nguyễn Quốc Nhật - giáo viên thể chất Trường THCS Hồ Tùng Mậu đánh giá.

Bên cạnh thành tích nổi bật trong thể thao, Thảo Nguyên còn là học sinh có kết quả học tập tốt và ổn định. Cô học trò nhỏ luôn ý thức cân bằng giữa việc học và tập luyện để vừa theo đuổi đam mê điền kinh, vừa không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức. Nuôi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời sau này là giáo viên dạy thể chất để truyền lửa đam mê cho các thế hệ học sinh quê hương, Thảo Nguyên đang từng ngày cố gắng.

“Thảo Nguyên là học sinh có ý thức học tập rất tốt, tư duy nhanh nhạy và khả năng tiếp thu bài nổi bật. Dù lịch tập luyện dày, em vẫn duy trì kết quả học tập ổn định ở tất cả các môn, trong đó nổi trội ở nhóm môn xã hội với khả năng diễn đạt, lập luận tốt. Em luôn chủ động trong học tập, biết sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học và tập luyện, đồng thời giữ tinh thần nghiêm túc, kỷ luật cao. Thành tích giải ba môn Ngữ văn cấp huyện năm lớp 6 là minh chứng rõ nét cho năng lực học tập cũng như sự nỗ lực bền bỉ của em”, cô Hà Thị Bích Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 7E Trường THCS Hồ Tùng Mậu cho biết.

Câu chuyện về “đôi chân thần tốc” của cô học trò mồ côi nơi vùng quê Tứ Mỹ không chỉ là niềm tự hào của Trường THCS Hồ Tùng Mậu, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, những con người dẫu xuất phát từ gian khó vẫn bền bỉ chạy về phía ước mơ.