Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Hà Tĩnh nhất toàn đoàn giải vô địch karate khu vực miền Trung

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trải qua 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp với giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Tĩnh I.

Sáng 8/5, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh đã diễn ra nội dung còn lại Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 và tiến hành lễ bế mạc.

Tham dự lễ bế mạc có ông Vũ Sơn Hà - Phụ trách môn Karate, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á.

bqbht_br_aaaaaaaa.jpg
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 5-8/5), thu hút sự tham gia của 350 VĐV đến từ 11 tỉnh, thành trong khu vực miền Trung. Đội karate Hà Tĩnh có 40 VĐV tham gia giải, được chia làm 2 đoàn là Hà Tĩnh I và Hà Tĩnh II.
bqbht_br_aaaaaaa.jpg
Tại giải đấu, các VĐV tham gia tranh tài 75 bộ huy chương ở hai nội dung: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi và trên 18 tuổi.
bqbht_br_anh-1.jpg
Sáng 8/5 - ngày thi đấu cuối cùng của giải, các VĐV tranh tài nội dung kumite đồng đội theo các lứa tuổi.
bqbht_br_anh-2.jpg
bqbht_br_anh-3.jpg
Các vận động viên đều nỗ lực thi đấu nhằm đạt thành tích cao nhất. Giải đấu là cơ hội để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là dịp phát hiện và tuyển chọn các VĐV trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia.
bqbht_br_anh-2-8019.jpg
bqbht_br_anh-4.jpg
bqbht_br_anh-5.jpg
Ngay sau khi kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc, trao huy chương cho các VĐV xuất sắc.
bqbht_br_accccc.jpg
Đoàn Hà Tĩnh giành 31 huy chương (15 HCV, 7 HCB, 9 HBĐ). Trong đó, đoàn Hà Tĩnh I giành 25 huy chương (13 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ), đoàn Hà Tĩnh II giành 6 huy chương (2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ). Trong ảnh: VĐV Hoàng Thị Mỹ Phương (đoàn Hà Tĩnh I) giành HCV nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 56 kg, lứa tuổi trên 18.
bqbht_br_anh-6.jpg
Chung cuộc, với 25 huy chương (13 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ), đoàn Hà Tĩnh I xuất sắc xếp nhất toàn đoàn, TP Huế xếp nhì toàn đoàn với 23 huy chương (7 HCV, 9HCB, 7HCĐ), xếp thứ ba toàn đoàn thuộc về Đắk Lắk với 21 huy chương (7 HCV, 7HCB, 7HCĐ).

Tin liên quan

Tags:

#Giải vô địch các CLB karate #Giải karate khu vực miền Trung #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!