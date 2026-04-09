Các cua-rơ cúp "Non sông liền một dải" đua chặng qua Hà Tĩnh

48 đội có vé dự World Cup 2026 01/04/2026 12:35 World Cup 2026 xác định được 48 đội chính thức có vé dự giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico vào hè này.

Đội tuyển Việt Nam trở lại Top 100 FIFA 01/04/2026 08:48 Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc nhờ trận thắng Malaysia 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, để vươn lên thứ 99 thế giới.

Cô gái nhỏ bản lĩnh và "cú đúp" huy chương vàng ấn tượng 30/03/2026 14:14 Giành “cú đúp” HCV tại Đại hội Điền kinh – Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó và ý chí theo đuổi đam mê.

Thể thao Hà Tĩnh giành 4 HCV tại các giải vô địch quốc gia 29/03/2026 10:23 Tại các giải Marathon, Pencak Silat quốc gia, VĐV đoàn Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc, giành 4 HCV cùng 1 HCB và 1 HCĐ.

Chuyện những “Gia đình thể thao” ở Hà Tĩnh 27/03/2026 14:00 Với niềm đam mê vận động, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, gắn kết trong cộng đồng.

Thể thao Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vị thế 27/03/2026 05:17 Bằng sự kiên trì, nỗ lực và khát khao chinh phục vinh quang của các thế hệ đội ngũ HLV và VĐV, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn mình.

Gần 4.000 VĐV tranh tài tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông 25/03/2026 11:36 Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp tỉnh cho học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 thu hút 111 đoàn/3.917 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi đấu.

Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại giải đua thuyền Rowing và Canoeing quốc gia 25/03/2026 08:45 Với 3 HCV, 1 HCĐ ở nội dung Rowing, đoàn thể thao Hà Tĩnh đã xếp vị trí thứ 5/19 đoàn tham dự Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026.

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026 23/03/2026 11:48 Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.

Xã Kỳ Anh vô địch Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh 2026 22/03/2026 17:36 Sau hơn 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 đã thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội xã Kỳ Anh.

Hơn 3.000 người dân Hà Tĩnh tham gia Ngày chạy Olympic 2026 22/03/2026 09:48 Đây là hoạt động góp phần khơi dậy tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần của mỗi người dân Hà Tĩnh; hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc.

Sôi nổi giải Pickleball cán bộ đoàn UBND tỉnh 21/03/2026 19:28 Hơn 100 cán bộ đoàn đã tham gia tranh tài tại giải Pickleball nhằm thúc đẩy phong trào thể thao và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các đơn vị.

FIFA yêu cầu chuyển giải vô địch châu Á sang năm chẵn 21/03/2026 06:27 Asian Cup đứng trước thay đổi quan trọng sau năm 2030, khi FIFA đề xuất LĐBĐ châu Á (AFC) dời giải đấu sang năm chẵn.

Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh 20/03/2026 10:28 Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.

Hơn 300 vận động viên tham gia hội thao Công ty Điện lực Hà Tĩnh 20/03/2026 10:22 Hội thao Công nhân viên chức - lao động lần thứ XI của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thu hút 307 vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Hà Tĩnh tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 19/03/2026 08:41 “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh từ 6h30' đến 8h30' ngày 22/3/2026.

Công an Hà Tĩnh vô địch Giải Bóng chuyền cụm thi đua số 5 18/03/2026 18:15 Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, đơn vị Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc giành chức vô địch Giải Bóng chuyền nam mở rộng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an.

2 kỳ thủ học sinh Việt Nam tiến gần đẳng cấp Đại kiện tướng quốc tế 18/03/2026 10:50 Bành Gia Huy và Đầu Khương Duy - 2 kỳ thủ đang trong độ tuổi học sinh của làng cờ vua Việt Nam đạt được bước tiến đáng kể trên hành trình hướng đến mục tiêu trở thành Đại kiện tướng quốc tế.

Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 17/03/2026 14:19 Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

Khởi tranh Giải Bóng chuyền nam Cụm thi đua số 5 Bộ Công an mở rộng 17/03/2026 10:28 Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên, huấn luyện viên tới từ các đội bóng chuyền công an 5 tỉnh trong cụm, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đội khách mời Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tôi là nữ xạ thủ 17/03/2026 05:16 Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.

VĐV Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia 11/03/2026 10:19 Đội Muay Thái Hà Tĩnh tham dự Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 với 11 VĐV, xuất sắc giành 6 tấm huy chương gồm 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Bóng đá Malaysia sẽ ra sao sau phán quyết của Tòa Trọng tài? 06/03/2026 10:58 Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) không thể kháng cáo, đồng nghĩa Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua Việt Nam 0-3, kèm nhiều hệ lụy cho nền bóng đá nước này.

Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh Hà Tĩnh khai mạc ngày 24/4 05/03/2026 13:35 Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 sẽ được tổ chức quy mô, bài bản, đảm bảo văn minh, tiết kiệm.

World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội? 03/03/2026 06:29 Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.

Việt Nam thắng Đức, vô địch billiard đồng đội thế giới 02/03/2026 05:41 Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới, sau khi thắng Đức ở chung kết.

Cơ thủ quê Hà Tĩnh thắng "huyền thoại billiards", đưa Việt Nam vào chung kết thế giới 01/03/2026 21:22 Cơ thủ quê Hà Tĩnh Trần Quyết Chiến có màn “song kiếm hợp bích” đỉnh cao với Thanh Tự để đưa tuyển Việt Nam vào chung kết giải đồng đội thế giới 2026.

Cơ thủ quê Hà Tĩnh và đồng đội vào bán kết billiard đồng đội thế giới 01/03/2026 11:00 Trần Quyết Chiến (quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam loại cựu vương Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết carom 3 băng đồng đội thế giới 2026.

7 đội tranh tài Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 28/02/2026 15:53 Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 (tỉnh Hà Tĩnh) là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ, góp phần cổ vũ phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".