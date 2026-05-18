Mourinho đạt thỏa thuận dẫn dắt Real

Romano cho biết Real và Mourinho đã đồng ý các điều khoản, chỉ còn chờ ký hợp đồng để HLV người Bồ Đào Nha tái xuất tại sân Bernabeu sau 13 năm. Ông dự kiến tới Madrid sau trận đấu giữa Real và Athletic Bilbao ở vòng cuối La Liga tối 23/5.

Real được cho đã sẵn sàng chi 7 triệu euro (8,15 triệu USD) để hoàn tất thương vụ. Mourinho hiện còn hợp đồng với Benfica tới hết mùa 2026-2027. Khi ký hợp đồng hồi tháng 9/2025, hai bên cài điều khoản cho phép chấm dứt hợp tác trong vòng 10 ngày sau trận cuối mùa giải 2025-2026.

HLV Benfica Jose Mourinho reo mừng sau trận thắng Real Madrid 4-2 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 29/1/2026. Ảnh: AP

Nếu một trong hai phía chủ động dừng thỏa thuận, họ sẽ phải bồi thường 3 triệu euro cho bên còn lại. Chính 10 ngày này là cơ hội để Real hoàn tất việc bổ nhiệm Mourinho.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, hợp đồng giữa Mourinho và Real có thời hạn hai năm, tới hè 2028. Ông cũng được cho là sẽ có tiếng nói lớn hơn trong công tác chuyển nhượng và tái cấu trúc đội hình, gồm quyền đề xuất các vị trí cần bổ sung nhân sự. "Người Đặc Biệt" muốn đội bóng chiêu mộ tiền vệ Rodri, Bernardo Silva, trong khi Man City cũng sẵn sàng bán hậu vệ Josko Gvardiol.

Mourinho sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ hai tại Bernabeu. Ông từng dẫn dắt đội bóng giai đoạn 2010-2013, giành một La Liga, một Cup Nhà Vua và một Siêu Cup Tây Ban Nha. Dưới thời Mourinho, Real phá thế thống trị của Barca với chức vô địch La Liga 2011-2012 cùng kỷ lục 100 điểm.

Những năm qua, Mourinho liên tục làm việc ở các CLB lớn châu Âu như Man Utd, Tottenham, AS Roma và Fenerbahce, trước khi trở lại Bồ Đào Nha nhận lời dẫn dắt Benfica. CLB Bồ Đào Nha cũng đã bắt đầu tìm phương án thay thế, với Marco Silva - HLV đương nhiệm của Fulham - là ứng viên hàng đầu.

Trước đó, Mourinho nhiều lần né tránh xác nhận tương lai. Sau trận Benfica thắng Estoril 3-1 ở vòng cuối giải VĐQG Bồ Đào Nha, ông khẳng định chưa ký bất kỳ hợp đồng nào với Real, đồng thời phủ nhận việc trực tiếp đàm phán với Chủ tịch Florentino Perez.

"Tôi chưa nói chuyện với Chủ tịch Real Madrid hay bất kỳ ai quan trọng trong bộ máy CLB", Mourinho nói. "Điều duy nhất thực sự tồn tại lúc này là đề nghị gia hạn từ Benfica".

Dù vậy, HLV 63 tuổi cũng thừa nhận người đại diện Jorge Mendes đã có các cuộc trao đổi với phía Real Madrid. Mourinho mô tả tình hình bằng câu nói: "Không ai trong chúng tôi ngốc cả, rõ ràng có điều gì đó đang xảy ra".

Dù nguy cơ chia tay hiện hữu, Benfica vẫn cố giữ Mourinho bằng đề nghị gia hạn mới. Chủ tịch Rui Costa đã gửi tới ông bản hợp đồng kéo dài tới năm 2028, kèm điều khoản có thể tự động nối thêm đến 2029 nếu đạt các mục tiêu thành tích.

Mức lương trong hợp đồng mới gần tương đương giao kèo hiện tại. Tổng thu nhập trước thuế khoảng 15 triệu euro (17,5 triệu USD) cho ba mùa, tức xấp xỉ 5 triệu euro (5,8 triệu USD) mỗi năm. Benfica cũng cho biết Mourinho vẫn là HLV của đội bóng "cho tới khi có thông báo khác".

Sau trận thắng Estoril, Mourinho từng nói khả năng tiếp tục ở lại Benfica là "99%". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ đưa ra quyết định trong tuần này, sau khi xem xét mọi lựa chọn. Sau khi có tin ông đạt thỏa thuận với Real, tài khoản Blocsquare bình luận trên Reddit và nhận được hàng trăm lượt thích sau chưa đầy một tiếng: "Không thể tin 1% đó lại trở thành sự thật".