9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Salah sẽ rời Liverpool sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Liverpool đang bước vào mùa hè 2026 nhiều biến động. Sau khi bị loại khỏi Champions League và gần như hết cơ hội đua vô địch Premier League, đội bóng của HLV Arne Slot buộc phải tính đến một cuộc tái thiết mạnh mẽ.

Khoảng cách 18 điểm với Arsenal khi mùa giải chỉ còn 6 vòng là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi nhân sự không còn là lựa chọn, mà là điều tất yếu.

Cái tên gây chú ý nhất là Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập từng xác nhận sẽ rời CLB từ tháng 3, khép lại một kỷ nguyên thành công tại Anfield. Dù phong độ mùa này không còn đỉnh cao, sự ra đi của Salah vẫn để lại khoảng trống lớn trong hệ thống tấn công.

Ở hàng thủ, Andy Robertson cũng cho biết sẽ chia tay Liverpool. Hậu vệ trái người Scotland không còn giữ vai trò quan trọng như trước. Tottenham được cho là điểm đến tiềm năng nếu đội bóng này tiếp tục trụ lại Premier League.

Joe Gomez là một trường hợp khác. Trung vệ đa năng này từng suýt rời đội mùa trước và hiện vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB như Crystal Palace, Brighton hay AC Milan. Sau nhiều năm gắn bó, khả năng anh ra đi ngày càng rõ ràng.

Ở tuyến giữa, Curtis Jones và Alexis Mac Allister đều có thể trở thành một phần của kế hoạch tái cấu trúc. Jones còn 12 tháng hợp đồng và muốn được ra sân thường xuyên hơn, trong khi Mac Allister sa sút phong độ và chưa có động thái gia hạn.

Những cầu thủ trẻ cũng không nằm ngoài danh sách thanh lọc. Harvey Elliott gây thất vọng trong quãng thời gian cho mượn tại Aston Villa và nhiều khả năng sẽ bị bán. Calvin Ramsay và Rhys Williams đều không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Trong khi đó, Federico Chiesa cũng khó giữ được vị trí. Dù từng tạo ấn tượng ở đầu mùa, tiền đạo người Italy dần mất hút trong giai đoạn sau và không còn được tin tưởng.

Sau khi đã chi gần nửa tỷ bảng cho chuyển nhượng mùa trước, Liverpool nhiều khả năng sẽ tiếp tục cải tổ mạnh mẽ. Nhưng lần này, họ không chỉ mua thêm, mà còn phải bán đi để tái cân bằng đội hình.

Một chu kỳ đang khép lại tại Anfield. Và với những gì đang diễn ra, mùa hè 2026 có thể trở thành bước ngoặt lớn với Liverpool.