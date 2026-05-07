Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

bqbht_br_anh-1.jpg
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp Cục TDTT Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 5 - 8/5 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, thu hút sự tham gia của 350 VĐV đến từ 11 tỉnh, thành trong khu vực miền Trung. Các VĐV tranh tài 75 bộ huy chương ở 2 nội dung: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).
bqbht_br_a2.jpg
Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi và trên 18 tuổi. Giải năm nay có sự tham gia của 163 VĐV nữ, tranh tài ở cả 2 nội dung kata và kumite. Sự xuất hiện của những “bóng hồng” góp phần giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn.
bqbht_br_anh-1.jpg
Ở nội dung kata, các nữ VĐV cho thấy sự mềm mại, chuẩn xác trong từng động tác. Vẻ đẹp của họ tỏa sáng qua từng thế võ uyển chuyển, kiểm soát từng chuyển động hoàn hảo.
bqbht_br_anh-2.jpg
bqbht_br_anh-3.jpg
Các võ sĩ thực hiện bài thi đúng kỹ thuật, đảm bảo sự hài hòa giữa sức mạnh và sự uyển chuyển. Nhiều vận động viên trẻ cho thấy tiềm năng phát triển qua cách thể hiện tự tin và chắc chắn.
bqbht_br_anh-4.jpg
Từng bài biểu diễn thể hiện rõ sự đầu tư công phu về kỹ thuật, nhịp điệu và thần thái.
bqbht_br_a3.jpg
Ở nội dung kumite, các nữ VĐV mang đến những màn so tài trực tiếp đầy quyết liệt, “bùng nổ” với tốc độ và những pha ra đòn dứt khoát.
bqbht_br_a4.jpg
Khác với vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển của kata, nội dung kumite thể hiện rõ sự máu lửa trong thi đấu.
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Các VĐV nữ chủ động tấn công, phòng thủ linh hoạt và không ngại va chạm trong từng tình huống. Nhịp độ nhanh cùng những pha ra đòn dứt khoát đã làm nổi bật tính đối kháng và sức hấp dẫn của nội dung này.
bqbht_br_a9.jpg
Tất cả đều nỗ lực thi đấu hết mình với mong muốn giành chiến thắng.
bqbht_br_a10.jpg
Sàn đấu nóng lên với những màn đối kháng đầy kịch tính, các nữ võ sĩ thi đấu bằng cả sức mạnh và trí tuệ. Mỗi giây trôi qua đều căng thẳng và đầy cảm xúc.
bqbht_br_a11.jpg
Mỗi trận đấu là một câu chuyện về ý chí và đam mê, bản lĩnh được khẳng định qua từng cú ra đòn.
bqbht_br_a14.jpg
Nữ VĐV Hoàng Thị Mỹ Phương (đai đỏ, đoàn Hà Tĩnh 1) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được tham gia giải đấu lần này. Mỗi trận đấu là một cơ hội để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Thật hạnh phúc khi tôi giành được tấm HCV ở nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 56 kg, lứa tuổi trên 18”.
bqbht_br_a12.jpg
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của các nữ VĐV sau mỗi trận đấu.
bqbht_br_a13.jpg
Giây phút các nữ VĐV cần đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế để có thể tiếp tục thi đấu.
bqbht_br_a15.jpg
“Tôi đã chuẩn bị khá kỹ trước khi đến giải lần này nên cảm thấy tự tin hơn khi thi đấu. Mỗi trận kumite đều rất căng thẳng, đòi hỏi phản xạ nhanh và chiến thuật hợp lý. Tôi xem đây là cơ hội để thử thách chính mình” – VĐV Phạm Thị Kiều Giang (đai xanh, đoàn Gia Lai) chia sẻ.
﻿bqbht_br_a16.jpg
bqbht_br_a17.jpg﻿﻿
Khoảnh khắc bước lên bục vinh quang không chỉ là giây phút tỏa sáng của chiến thắng, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, ý chí vượt khó và niềm đam mê cháy bỏng mà các nữ VĐV đã kiên trì theo đuổi.
bqbht_br_a18.jpg
Các VĐV nữ đã góp phần tạo nên một sắc màu rực rỡ cho giải đấu, không chỉ bằng những kỹ thuật thi đấu điêu luyện mà còn bằng tinh thần kiên cường và ý chí vượt khó đáng khâm phục. Họ chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh, nghị lực và khát vọng vươn lên, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của môn võ karate.

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII không chỉ là cơ hội để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp để đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo của các huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ quản lý. Đồng thời, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia.

Dự kiến, lễ bế mạc giải đấu sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng 8/5.​

Tin liên quan

Tags:

#Giải vô địch karate khu vực miền Trung #Bóng hồng karate #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.