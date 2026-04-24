Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X diễn ra từ ngày 2/4/2025. Đến nay, 14/15 môn đã tổ chức thi đấu xong gồm: việt dã, bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, karate, cờ vua, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn, kéo co nam, kéo co nữ, pickleball, quần vợt, bóng đá nam. Môn thi đấu còn lại là bóng chuyền nữ.

Nhìn chung, các giải trong chương trình đại hội cấp tỉnh diễn ra đúng quy định, thu hút trên 2.500 vận động viên tham gia, với 77 bộ huy chương đã trao cho các cá nhân và các đội đoạt giải. Kỳ đại hội lần này, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.

VĐV Nguyễn Trung Hiếu giành HCV nội dung đơn nam môn cầu lông tại Đại hội TDTT toàn tỉnh.

Đầu tiên phải kể đến tay vợt Nguyễn Trung Hiếu (đơn vị phường Thành Sen) xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở nội dung đơn nam và đôi nam môn cầu lông. Là một trong những cây vợt quen thuộc của đại hội, Nguyễn Trung Hiếu đã ghi dấu ấn với kỹ thuật toàn diện, khả năng xử lý linh hoạt và bản lĩnh thi đấu vững vàng, anh đã chinh phục khán giả bằng những trận đấu chất lượng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho bộ môn cầu lông.

Bên cạnh đó, 14 VĐV của CLB Hiếu Nghèn Badminton do anh làm chủ nhiệm góp mặt trong đội hình của phường Thành Sen tham gia đại hội năm nay đã giành được 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, qua đó giúp phường Thành Sen về nhất toàn đoàn ở bộ môn này.

VĐV Nguyễn Trung Hiếu ghi dấu ấn với kỹ thuật toàn diện, khả năng xử lý linh hoạt và bản lĩnh thi đấu vững vàng.

VĐV Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ: “Để đạt được thành tích tại Đại hội TDTT toàn tỉnh, tôi và các thành viên trong CLB Hiếu Nghèn Badminton đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tập luyện nghiêm túc. Đến với giải đấu, ngoài mục tiêu giành huy chương, tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người cùng đam mê”.

​Một cái tên gây ấn tượng không kém là VĐV Trần Pháp Anh (SN 1994, trú xã Kỳ Anh) khi anh giành được "cú đúp" huy chương vàng ở 2 bộ môn khác nhau là môn bóng chuyền nam và bóng chuyền bãi biển nam.

Sinh ra ở mảnh đất có tình yêu mãnh liệt với bộ môn bóng chuyền, ngay từ nhỏ, Pháp Anh đã say mê với trái bóng. Sở hữu chiều cao 1m73 nhưng Pháp Anh lại có sức bật đà lên đến 3m20. Anh thi đấu rất toàn diện, có thể chơi tấn công, chuyền hai, thậm chí là libero.

VĐV Trần Pháp Anh (bên trái) giành 2 huy chương vàng ở 2 bộ môn khác nhau là bóng chuyền nam và bóng chuyền bãi biển nam.

Ở kỳ đại hội năm nay, Pháp Anh là libero của đội bóng chuyền nam huyện Kỳ Anh cũ, tài năng của anh đã góp công lớn đưa đội nhà đăng quang ngôi vô địch với thành tích toàn thắng đầy thuyết phục. Bên cạnh đó, anh còn ẵm luôn danh hiệu cá nhân VĐV phòng thủ tốt nhất giải đấu.

Sau môn bóng chuyền nam, Pháp Anh tiếp tục tham gia môn bóng chuyền bãi biển nam. Với đẳng cấp của mình, anh cùng với người đồng đội Dương Phương Nam đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khác để đưa đội nhà lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Pháp Anh chia sẻ: “Được tham dự Đại hội TDTT toàn tỉnh là niềm vinh dự và tự hào của cá nhân tôi. Tôi rất vui khi giành được 2 tấm HCV, đây là kết quả nằm ngoài kỳ vọng ban đầu. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân và hướng đến những mục tiêu cao hơn, qua đó mang về thêm thành tích cho đội nhà”.

Đội pickleball đơn vị Công an tỉnh thi đấu ấn tượng tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X.

Ở Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, bộ môn pickleball đã được đưa vào thi đấu, cho thấy sự cập nhật xu hướng và đổi mới của ban tổ chức. Hơn 200 VĐV đến từ 39 đơn vị tham gia tranh tài cho thấy sức hấp dẫn của bộ môn này, và trong số đó, đội pickleball đơn vị Công an tỉnh ghi dấu ấn đậm nét.

Góp mặt 10 VĐV, tranh tài tại 5 nội dung, các VĐV đội pickleball Công an tỉnh xuất sắc giành 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Thành công của đoàn tại giải đấu năm nay một lần nữa cho thấy đoàn Công an tỉnh đang là một trong những đơn vị dẫn đầu trong tỉnh ở bộ môn pickleball, qua đó trở thành một trong những tập thể thành công nhất đại hội.

Tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, xã Thạch Lạc đã tạo dấu ấn đặc biệt khi cả hai đội bóng đá nam và nữ đều xuất sắc giành ngôi vô địch. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, lối chơi gắn kết và hiệu quả, các cầu thủ xã Thạch Lạc đã lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất.

Thành tích “cú đúp” huy chương vàng này không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho địa phương mà còn góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Thạch Lạc trong phong trào thể thao toàn tỉnh.

Đội bóng đá nam xã Thạch Lạc (áo xanh đậm) và đội bóng đá nữ Thạch Lạc (áo hồng) cùng lên ngôi vô địch tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh.

Có thể thấy, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đang ghi nhận nhiều dấu ấn chuyên môn nổi bật, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao ở các địa phương, đơn vị.

Những thành tích ấn tượng của các tập thể và cá nhân tiêu biểu như bóng đá Thạch Lạc, đội pickleball Công an tỉnh, tay vợt Nguyễn Trung Hiếu, VĐV Trần Pháp Anh... không chỉ mang lại vinh quang cho đơn vị mình mà còn góp phần tạo nên một kỳ đại hội giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao sâu rộng trong toàn tỉnh.

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.