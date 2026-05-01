Cầu thủ Indonesia bị cấm 3 năm vì đá kungfu vào lưng đối phương

5 cầu thủ Bhayangkara phải nhận án cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm, gồm Fadly Alberto (3), Aqilah Lissunah, Afrizah Riqh, Ahmad Catur (2) và Mufdi Iskandar (1). Trợ lý HLV Mukhlis Hadi Ning bị cấm làm nhiệm vụ 4 trận.

3 cầu thủ Dewa cũng phải nhận án cấm từ 1 đến 2 năm, là Reyvan Rezqi (2), Keysa Fawwaza, Muhammad Ridwan (1).

Tình huống Fadly Alberto Hengga của Bhayangkara đạp vào lưng cầu thủ Dewa United ở giải bóng đá U20 Indonesia 2025-2026 ngày 19/4/2026.

Fadly Alberto nhận án phạt nặng nhất sau khi tung cú đá kiểu kungfu vào lưng Rakha Nurkholis khiến cầu thủ Dewa United đập mạnh người xuống đất. Trong khi đó, Ahmad Catur tấn công một thành viên Dewa dù người này đã giơ tay van xin, còn Aqilah đá vào bụng một cầu thủ Dewa.

Sự việc bắt nguồn khi Dewa nâng tỷ số lên 2-1 cuối trận. Các thành viên Bhayangkara FC cảm thấy bất bình, khi cho rằng đối phương ghi bàn trong tư thế việt vị nhưng vẫn được trọng tài công nhận. Căng thẳng càng tăng cao sau một pha phạm lỗi dẫn đến ẩu đả giữa cầu thủ và quan chức đôi bên.

Fadly Alberto Hengga (áo hồng phải) của Bhayangkara FC tấn công một cầu thủ Dewa United trên ghế dự bị.

Hành vi bạo lực của Fadly gây bức xúc nhất khi được quay lại video, và được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội ở Indonesia. Fadly từng nổi tiếng với bàn quyết định giúp đội nhà hạ Honduras 2-1 ở lượt cuối bảng H giải U17 World Cup 2025, cũng là chiến thắng duy nhất của Indonesia sau hai lần dự giải. Anh từng được triệu tập lên đội U20 quốc gia.

Sau khi gây ra sự việc, các cầu thủ liên quan đều phải xin lỗi công khai. Hai đội cũng sắp xếp cho các cầu thủ gặp nhau để xin lỗi và hòa giải. Khi ấy, Fadly cho biết sẽ chấp nhận mọi án phạt từ LĐBĐ Indonesia (PSSI). "Có lẽ đây là thảm họa, thử thách với tôi, nhưng vẫn phải tiếp tục nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", tiền đạo sinh năm 2008 cho biết.

Bhayangkara FC tôn trọng các quyết định của Ủy ban kỷ luật PSSI, nhưng sẽ đệ đơn kháng cáo. HLV Yongki Pamungkas cho rằng thời hạn các án cấm cần được xem xét lại một cách toàn diện và cân xứng hơn. Ông khẳng định cầu thủ đôi bên rất thân thiết, tôn trọng nhau và sự việc chỉ là khoảnh khắc cảm xúc bột phát trong lúc căng thẳng.