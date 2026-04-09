Nữ võ sĩ Pencak Silat Hà Tĩnh chạy đua cho mục tiêu vô địch châu Á

VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (đai xanh) giành HCV Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026 tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua tại Thanh Hoá.

VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi vừa giành HCV tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2026, tổ chức vào cuối tháng 3 tại Thanh Hoá. Ngay sau thành tích này, nữ VĐV trẻ đã nhanh chóng trở lại guồng tập luyện, hướng tới mục tiêu lớn hơn tại Giải Pencak Silat châu Á năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Đồng Nai.

Không cho phép bản thân “ngủ quên” trên chiến thắng, Quỳnh Chi hiện đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với cường độ cao. Mỗi ngày, ngoài việc học văn hoá, cô duy trì 3 ca tập gồm 1 ca chuyên môn và 2 ca thể lực, tập trung hoàn thiện kỹ năng chiến thuật, nâng cao sức bền, tốc độ và khả năng phản xạ trong thi đấu.

“Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, em đang chạy đua với thời gian để vừa học, vừa tập luyện. Dù vất vả nhưng em quyết tâm bảo vệ HCV nội dung đối kháng hạng cân 80 kg nữ tại giải châu Á sắp tới” – Quỳnh Chi chia sẻ.

Bên cạnh giáo án tập luyện nghiêm ngặt, nữ VĐV cũng đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng và phục hồi thể lực nhằm duy trì trạng thái tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thi đấu đỉnh cao và hạn chế chấn thương. Sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt và tập luyện đang giúp cô ngày càng hoàn thiện về thể chất lẫn kỹ thuật.

Năm 2026, Quỳnh Chi đặt mục tiêu chinh phục 4 HCV tại 4 đấu trường gồm: Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia, Giải Vô địch Pencak Silat thế giới năm, Giải Pencak Silat châu Á và Đại hội Thể thao toàn quốc. Đến thời điểm hiện tại, cô đã hoàn thành 1 mục tiêu và đang nỗ lực cho 3 mục tiêu còn lại.

Tấm HCV Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia vừa giành được là minh chứng cho phong độ ổn định của Quỳnh Chi. Tại giải đấu này, cô thể hiện sự vượt trội cả về kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu với những pha ra đòn dứt khoát, chính xác và khả năng kiểm soát trận đấu linh hoạt, vượt qua nhiều đối thủ mạnh.

Trước đó, Quỳnh Chi cũng đã ghi dấu ấn với HCV Giải Pencak Silat châu Á 2025 tổ chức tại Hà Tĩnh và HCV Giải Vô địch thế giới môn Pencak Silat năm 2024. Những thành tích này cho thấy sự trưởng thành rõ nét của nữ VĐV, từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Nguyễn Lê Quỳnh Chi và Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Phan Vân Trường nhận Huân chương Lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế năm 2025.

Sau thế hệ vàng của đàn chị Trần Thị Thêm, Nguyễn Lê Quỳnh Chi đang được xem là gương mặt triển vọng nhất của Pencak Silat Hà Tĩnh. Không chỉ nổi bật về chuyên môn, cô còn thể hiện tinh thần thi đấu cầu tiến, kỷ luật, luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến từ ban huấn luyện và không ngừng thử thách bản thân.

Hiện tại, Quỳnh Chi được kỳ vọng là niềm hy vọng số 1 của Pencak Silat Hà Tĩnh tại các đấu trường lớn trong thời gian tới. “Giải châu Á sắp tới sẽ rất cạnh tranh khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Áp lực bảo vệ ngôi vương là không nhỏ, nhưng đó cũng là động lực để em nỗ lực hơn mỗi ngày” – Quỳnh Chi chia sẻ.

Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần quyết tâm cao và phong độ ổn định, Nguyễn Lê Quỳnh Chi đang sẵn sàng bước vào thử thách lớn tại đấu trường châu lục, tiếp tục hành trình khẳng định tên tuổi của mình bằng những thành tích thuyết phục.