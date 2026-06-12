Lễ khai mạc World Cup 2026 chớp nhoáng

World Cup 2026 mở màn bằng một lễ khai mạc ngắn bậc nhất lịch sử giải đấu. Phần biểu diễn tại sân Azteca chỉ kéo dài khoảng 16 phút, thấp hơn đáng kể so với mức 25-30 phút thường thấy ở các kỳ World Cup gần đây. Tại World Cup 2022 ở Qatar, lễ khai mạc kéo dài 26 phút, còn ba kỳ World Cup gần nhất đều dành gần nửa giờ cho chương trình nghệ thuật trước trận đấu.

Việc rút ngắn thời lượng giúp ban tổ chức có thêm thời gian dọn sân và để cầu thủ khởi động trước trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch tổ chức đồng bộ của ba nước chủ nhà Mexico, Mỹ và Canada, khi các lễ khai mạc tại Toronto và Los Angeles còn ngắn hơn, chỉ khoảng 13 phút.

Pháo hoa bắn trên nóc khán đài sân Azteca trong lễ khai mạc trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City ngày 11/6. Ảnh: Reuters

Dù thời lượng hạn chế, FIFA vẫn cố gắng nhồi nhét nhiều màu sắc âm nhạc và văn hóa vào chương trình. Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của Mexico và thế giới lần lượt xuất hiện trên sân Azteca, mỗi người chỉ có đủ thời gian trình diễn một ca khúc trước khi nhường sân khấu cho tiết mục tiếp theo. Dù vậy, buổi lễ vẫn được báo Anh BBC đánh giá cao. "Lễ khai mạc thật tuyệt phải không nào?", tờ báo nhận xét.

Ban nhạc rock Mexico Mana mở màn trong tiếng hò reo vang dội của hơn 80.000 khán giả. Nhiều CĐV đồng thanh hát theo các ca khúc quen thuộc, biến sân Azteca thành một buổi hòa nhạc khổng lồ. Sau đó là các màn trình diễn của Danny Ocean, J Balvin cùng nhiều nghệ sĩ khách mời khác.

Ca sĩ Colombia J Balvin biểu diễn trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City ngày 11/6. Ảnh: AP

Một khoảnh khắc kỳ lạ tại lễ khai mạc lại không đến từ âm nhạc. Trước khi nam ca sĩ Colombia J Balvin xuất hiện, hai linh vật hình thỏ kiểu Labubu bất ngờ bước ra sân khấu trong tiếng âm thanh giống tiếng trẻ con.

Màn giới thiệu lạ khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, thậm chí có phóng viên ví khung cảnh này giống như một bộ phim kinh dị hơn là chương trình khai mạc World Cup.

Hai nhân vật Labubu trong lễ khai mạc. Ảnh: chụp màn hình

Labubu là hiện tượng văn hóa toàn cầu trong làng đồ chơi sưu tầm và thời trang đường phố. Các thú bông này có đôi tai nhọn to, nụ cười ranh mãnh lộ 9 chiếc răng cưa sắc nhọn cùng bộ lông xù. Tuy nhiên, chúng không có xuất xứ Mexico, mà từ Hong Kong.

Tâm điểm của buổi lễ là màn xuất hiện của Shakira. Nữ ca sĩ Colombia bước ra sân trong trang phục màu vàng, biểu tượng cho quê hương Colombia, để trình diễn Dai Dai - ca khúc của cô tại World Cup 2026. Đồng hành cùng cô là Burna Boy, ngôi sao nhạc Afrobeats người Nigeria.

Shakira tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt với World Cup. Sau thành công vang dội của Hips Don't Lie tại World Cup 2006 và Waka Waka năm 2010, sự xuất hiện của cô được chờ đợi nhất trong lễ khai mạc năm nay. Hàng nghìn khán giả trên sân đồng loạt đứng dậy khi nữ ca sĩ bước ra sân khấu.

Tuy nhiên, màn trình diễn cũng gây tranh luận. Một số phóng viên có mặt tại hiện trường nhận xét phần hát dường như được thu âm sẵn, thay vì biểu diễn trực tiếp. Báo Anh Daily Mail cho rằng dấu hiệu hát nhép khá rõ ràng từ Burna Boy, dù điều đó không làm giảm sự cuồng nhiệt của đám đông trên khán đài.

Shakira (đeo kính đen) và Burna Boy. Ảnh: Reuters

Ngoài âm nhạc, lễ khai mạc còn giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Mexico thông qua các màn trình diễn nghệ thuật và trang phục truyền thống. Các nghệ sĩ xuất hiện trong những bộ đồ màu vàng ánh kim nổi bật, kết hợp cùng các phụ kiện cầu kỳ lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa. Dù Mexico nổi tiếng với dòng nhạc mariachi truyền thống, các nghệ sĩ mariachi không xuất hiện nhiều trong chương trình.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực sáng quanh nóc sân Azteca. Tuy nhiên, tiếng nổ từ pháo hoa vẫn không thể lấn át tiếng cổ vũ từ các khán đài. Nhiều CĐV đã vào sân từ ba giờ trước giờ bóng lăn và liên tục hát vang suốt thời gian chờ đợi.

Các nghệ sĩ biểu diễn trên sân trong lễ khai mạc trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City ngày 11/6. Ảnh: AP

Bên ngoài sân Azteca, ngày khai mạc diễn ra trong bầu không khí trái ngược. Nhiều cuộc biểu tình của giáo viên, công đoàn và các tổ chức xã hội diễn ra tại Mexico City. Các nhóm hoạt động phát tờ rơi nhằm thu hút sự chú ý đến vấn đề hơn 133.000 người mất tích tại Mexico. Khẩu hiệu được nhắc tới nhiều nhất là: "World Cup đã trở về quê hương. Còn người thân của chúng tôi bao giờ mới trở về?".

Lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc quanh sân vận động. Một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường cho biết họ được xe cảnh sát hộ tống qua các tuyến đường phía sau sân để tránh ùn tắc giao thông. Nhiều CĐV thấy xe được cảnh sát hộ tống, đã tưởng là đội tuyển Mexico nên chạy theo và reo hò.

Người hâm mộ đi ngang qua khu lều trại biểu tình khi tiến về lối vào khu vực fan zone ở Mexico City trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi ngày 11/6. Ảnh: AFP

Dù lễ khai mạc năm nay ngắn hơn đáng kể so với truyền thống World Cup, ban tổ chức bù lại bằng chuỗi tiết mục nghệ thuật ngay trước trận đấu. Nữ diễn viên Mexico Salma Hayek xuất hiện trong vai trò đại sứ World Cup 2026 để chào mừng người hâm mộ. Tiếp đó, các lá cờ của 48 đội tuyển lần lượt được đưa vào sân Azteca theo thứ tự các bảng đấu.

Điểm nhấn của phần nghi thức là màn trình diễn ca khúc World Cup DNA của danh ca người Italy Andrea Bocelli cùng ca sĩ Hàn Quốc Ejae. Bản phối kết hợp giữa chất opera và nhạc điện tử khép lại phần nghệ thuật cuối cùng trước khi các đội tuyển tiến ra sân làm lễ chào cờ và chuẩn bị cho trận khai mạc.

Sân Azteca mang đến một bầu không khí đặc biệt trong lễ khai mạc. Nơi đây từng tổ chức hai trận chung kết World Cup năm 1970 và 1986, đồng thời chứng kiến những khoảnh khắc bất tử của Pele và Diego Maradona. World Cup 2026 giúp Azteca trở thành sân đầu tiên đăng cai các trận ở ba kỳ World Cup. Sẽ có 5 trận đấu diễn ra tại Azteca ở kỳ này, trong đó có khai mạc giữa Mexico và Nam Phi.