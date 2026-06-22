Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Vợ chồng VĐV Hà Tĩnh góp sức mang về 2 HCV châu Á cho điền kinh Việt Nam

Nguyễn Ái Vân
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc và Trần Đình Sơn của Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 2 HCV tại Giải Điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á diễn ra ở Trung Quốc.

2-17820496392651891080750.jpg
1-1782049639253908461892.jpg
Trần Đình Sơn cùng đồng đội về đích đầu tiên ở nội dung 4x400m nam

Giải Điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á diễn ra tại Thượng Ngu (Trung Quốc), quy tụ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải với 14 vận động viên.

Tại giải đấu năm nay, các tuyển thủ Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung gồm: tiếp sức 4x100m nữ; 4x400m nữ; 4x400m nam; 4x400m hỗn hợp nam - nữ. Trong đó, điền kinh Hà Tĩnh có hai gương mặt tiêu biểu góp mặt là vợ chồng VĐV Nguyễn Thị Ngọc và Trần Đình Sơn.

728469192-1471902074690005-176493568398955151-n.jpg
Trần Đình Sơn góp công quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất nội dung 4x400m nam.

Thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh, Nguyễn Thị Ngọc cùng các đồng đội đã xuất sắc giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, Trần Đình Sơn cũng góp công quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất.

728457667-1333753944854428-196494634748341407-n.jpg
Nguyễn Thị Ngọc cùng các đồng đội xuất sắc giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế của điền kinh Việt Nam trên đấu trường châu lục mà còn tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét của thể thao Hà Tĩnh. Hai tấm HCV tại giải đấu là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện, cống hiến không ngừng nghỉ của các vận động viên.

Giải Điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á 2026 là bước chạy đà quan trọng để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn, hướng tới mục tiêu chinh phục những thành tích cao tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản vào cuối tháng 9 tới.

Tin liên quan

Tags:

#điền kinh #Hà Tĩnh #Việt Nam #HCV #châu Á #đội tuyển #ASIAD

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.
Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!