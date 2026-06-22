Vợ chồng VĐV Hà Tĩnh góp sức mang về 2 HCV châu Á cho điền kinh Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc và Trần Đình Sơn của Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 2 HCV tại Giải Điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á diễn ra ở Trung Quốc.
Giải Điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch châu Á diễn ra tại Thượng Ngu (Trung Quốc), quy tụ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải với 14 vận động viên.
Tại giải đấu năm nay, các tuyển thủ Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung gồm: tiếp sức 4x100m nữ; 4x400m nữ; 4x400m nam; 4x400m hỗn hợp nam - nữ. Trong đó, điền kinh Hà Tĩnh có hai gương mặt tiêu biểu góp mặt là vợ chồng VĐV Nguyễn Thị Ngọc và Trần Đình Sơn.
Thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh, Nguyễn Thị Ngọc cùng các đồng đội đã xuất sắc giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ.
Ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, Trần Đình Sơn cũng góp công quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất.
Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế của điền kinh Việt Nam trên đấu trường châu lục mà còn tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét của thể thao Hà Tĩnh. Hai tấm HCV tại giải đấu là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện, cống hiến không ngừng nghỉ của các vận động viên.
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