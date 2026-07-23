Nữ võ sĩ trẻ Hà Tĩnh bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencak Silat châu Á

(Baohatinh.vn) - VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi của Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định mình trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành HCV tại Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp thứ nhất toàn đoàn.
Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tại thành phố Đồng Nai từ ngày 17 đến 23/7, quy tụ gần 300 VĐV của 10 đội tuyển gồm: Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Uzbekistan và Đài Loan (Trung Quốc).
Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung đối kháng (Tanding) và biểu diễn (Seni) với nhiều hạng cân dành cho nam và nữ.
Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn với thành tích 16 HCV, 7 HCB và 2 HCĐ; đội tuyển Indonesia đứng thứ Nhì; đội tuyển Malaysia đứng thứ Ba.
Trong thành công chung của đội tuyển Việt Nam, VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, quê phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đã thi đấu xuất sắc để giành HCV ở hạng cân 80kg nữ.
Đây là năm thứ hai liên tiếp, Quỳnh Chi bước lên bục vinh quang cao nhất tại Giải Vô địch Pencak Silat châu Á, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đã giành được tại giải đấu năm 2025.
Là VĐV trưởng thành từ thể thao thành tích cao Hà Tĩnh, Nguyễn Lê Quỳnh Chi bắt đầu tập luyện Pencak Silat từ năm 2016, sau khi chuyển từ môn bóng chuyền. Với ý chí, tinh thần thi đấu bền bỉ và sự tiến bộ vượt bậc, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển Pencak Silat Hà Tĩnh và đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Những năm gần đây, Quỳnh Chi liên tục gặt hái thành tích nổi bật ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Năm 2024, cô giành HCV Giải Vô địch Pencak Silat thế giới tại UAE. Năm 2025, nữ võ sĩ Hà Tĩnh giành HCV tại Giải Vô địch châu Á tổ chức trên quê hương Hà Tĩnh. Đầu năm 2026, cô tiếp tục đoạt HCV tại Giải Vô địch các CLB quốc gia.
Thành tích của Nguyễn Lê Quỳnh Chi không chỉ góp phần quan trọng vào thành công chung của đội tuyển Việt Nam mà còn tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh. Đây cũng là động lực để thể thao Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư, bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ, hướng tới những thành tích cao hơn trên các đấu trường khu vực và quốc tế.
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