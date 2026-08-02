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662 vận động viên tranh tài Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng

Phúc Sơn
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(Baohatinh.vn) - Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 3 năm 2026 quy tụ 662 vận động viên tới từ các CLB cờ vua trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Sáng 2/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, 662 vận động viên tới từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh đã tranh tài tại Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng lần thứ 3, năm 2026.

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Giải Vô địch cờ vua Thành Sen - Hà Tĩnh mở rộng là giải đấu thường niên của câu lạc bộ cờ vua Thành Sen (thuộc Liên đoàn Cờ vua Việt Nam) tổ chức. Ảnh: BTC trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia giải đấu.
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BTC tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành cùng giải đấu.
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Năm nay, giải quy tụ 662 vận động viên tranh tài các nội dung theo lứa tuổi.
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Ngoài các CLB trong tỉnh, giải đấu năm nay còn có các CLB cờ vua ở Nghệ An và Quảng Trị tham gia.
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Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu.
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Ở mỗi nội dung, vận động viên sẽ thi đấu theo thể loại cờ vua nhanh với thời gian tối đa 15 phút.
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Các vận động viên thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi người sẽ có 8 ván đấu. Vận động viên nào có điểm số cao nhất sau 8 ván đấu sẽ giành huy chương vàng.
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Các vận động viên bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao.
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Các vận động viên tập trung cao cho từng nước cờ.
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Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy nguồn cảm hứng đối với môn cờ vua trong lứa tuổi học sinh; đồng thời, phát triển phong trào tập luyện cờ vua. Lễ bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào lúc 16h30 chiều nay.

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Tags:

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