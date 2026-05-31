Nam sinh Hà Tĩnh vô địch giải Pickleball quốc tế tại Malaysia

Em Đào Nguyễn Bảo Nam vừa xuất sắc giành chức vô địch tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship. Ảnh: NVCC.

Đào Nguyễn Bảo Nam (trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành chức vô địch nội dung U16 cùng đồng đội Đặng Gia Huy (Hà Nội) tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship tổ chức tại Malaysia. Bên cạnh đó, Bảo Nam còn giành 2 huy chương bạc ở nội dung đôi nam U14 cùng VĐV Đặng Gia Huy và đôi nam nữ U14 cùng VĐV Nguyễn Hà My.

VĐV Đào Nguyễn Bảo Nam (bên trái) cùng VĐV Đặng Gia Huy giành chức vô địch đôi nam U16 và á quân đôi nam U14 tại giải đấu. Ảnh: NVCC.

Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Malaysia là giải đấu pickleball dành cho thanh thiếu niên và các VĐV phong trào, quy tụ nhiều tay vợt trẻ đến từ các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài. Giải đấu được tổ chức theo hệ thống chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển thế hệ VĐV pickleball trẻ trong khu vực.

VĐV Đào Nguyễn Bảo Nam (thứ 2 từ trái sang phải) cùng VĐV Nguyễn Hà My giành giải á quân đôi nam nữ U14 tại giải đấu. Ảnh: NVCC.

Tham gia giải đấu với tư cách thành viên CLB Sypik Junior Việt Nam, tay vợt trẻ Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, thể hiện bản lĩnh thi đấu và sự tiến bộ nổi bật ở bộ môn pickleball. Việc đạt thành tích cao tại sân chơi quốc tế không chỉ là niềm tự hào của cá nhân Đào Nguyễn Bảo Nam mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của phong trào pickleball trong lứa tuổi học sinh.

Một số thành tích nổi bật của Đào Nguyễn Bảo Nam: Vô địch U16 giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship tại Malaysia.

Á quân đôi nam U14 và á quân đôi nam nữ U14 tại Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship.

Giải Ba nội dung đôi nam tại Giải Pickleball toàn quốc 2026.

HCV môn bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.

Giải Nhất Pickleball đô thị phố Bùi (Hà Nội).

Giải Nhì Pickleball Sông Lam năm 2026.

Học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, hiện là lớp trưởng lớp 7A4, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh.

Thành viên Team Junior Sypik Việt Nam – nhóm vận động viên trẻ được tuyển chọn, hỗ trợ tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.