Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Nam sinh Hà Tĩnh vô địch giải Pickleball quốc tế tại Malaysia

Ngân Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Em Đào Nguyễn Bảo Nam (lớp 7A4, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành chức vô địch tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship diễn ra tại Malaysia.

bqbht_br_1.jpg
Em Đào Nguyễn Bảo Nam vừa xuất sắc giành chức vô địch tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship. Ảnh: NVCC.

Đào Nguyễn Bảo Nam (trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành chức vô địch nội dung U16 cùng đồng đội Đặng Gia Huy (Hà Nội) tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship tổ chức tại Malaysia. Bên cạnh đó, Bảo Nam còn giành 2 huy chương bạc ở nội dung đôi nam U14 cùng VĐV Đặng Gia Huy và đôi nam nữ U14 cùng VĐV Nguyễn Hà My.

bqbht_br_3.jpg
VĐV Đào Nguyễn Bảo Nam (bên trái) cùng VĐV Đặng Gia Huy giành chức vô địch đôi nam U16 và á quân đôi nam U14 tại giải đấu. Ảnh: NVCC.

Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Malaysia là giải đấu pickleball dành cho thanh thiếu niên và các VĐV phong trào, quy tụ nhiều tay vợt trẻ đến từ các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài. Giải đấu được tổ chức theo hệ thống chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển thế hệ VĐV pickleball trẻ trong khu vực.

bqbht_br_2.jpg
VĐV Đào Nguyễn Bảo Nam (thứ 2 từ trái sang phải) cùng VĐV Nguyễn Hà My giành giải á quân đôi nam nữ U14 tại giải đấu. Ảnh: NVCC.

Tham gia giải đấu với tư cách thành viên CLB Sypik Junior Việt Nam, tay vợt trẻ Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, thể hiện bản lĩnh thi đấu và sự tiến bộ nổi bật ở bộ môn pickleball. Việc đạt thành tích cao tại sân chơi quốc tế không chỉ là niềm tự hào của cá nhân Đào Nguyễn Bảo Nam mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của phong trào pickleball trong lứa tuổi học sinh.

Một số thành tích nổi bật của Đào Nguyễn Bảo Nam:

  • Vô địch U16 giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship tại Malaysia.
  • Á quân đôi nam U14 và á quân đôi nam nữ U14 tại Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship.
  • Giải Ba nội dung đôi nam tại Giải Pickleball toàn quốc 2026.
  • HCV môn bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.
  • Giải Nhất Pickleball đô thị phố Bùi (Hà Nội).
  • Giải Nhì Pickleball Sông Lam năm 2026.
  • Học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, hiện là lớp trưởng lớp 7A4, Trường Albert Einstein Hà Tĩnh.
  • Thành viên Team Junior Sypik Việt Nam – nhóm vận động viên trẻ được tuyển chọn, hỗ trợ tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.
Clip: Chiến thắng nghẹt thở của Đào Nguyễn Bảo Nam và Đặng Gia Huy trước cặp đôi người Malaysia trong trận chung kết đôi nam U16 tại giải Empire NextGen Series 2026 Pickleball Championship. Nguồn: Sports Sync.

Tin liên quan

Tags:

#Pickleball #Hà Tĩnh #đào Nguyễn Bảo Nam #giải quốc tế #thành tích #nam sinh hà tĩnh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!