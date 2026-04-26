Sôi nổi Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương

(Baohatinh.vn) - Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương quy tụ gần 150 golfer tham gia, là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các hội viên trong cộng đồng golf.
Ngày 26/4, Hội Golf Hà Tĩnh tổ chức Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương tại sân Golf Mường Thanh Xuân Thành (xã Tiên Điền). Chương trình tổ chức với sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam.
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn tập luyện cho Giải Pencak Silat châu Á năm 2026. Phong độ ổn định cùng lòng quyết tâm, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương 2026 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 12/4, lực sĩ Lê Văn Công (quê Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCB hạng cân dưới 49kg.
5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố năng khiếu thể thao học đường.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Hội thao Công nhân viên chức - lao động lần thứ XI của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thu hút 307 vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên, huấn luyện viên tới từ các đội bóng chuyền công an 5 tỉnh trong cụm, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đội khách mời Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.