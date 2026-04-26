Sôi nổi Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương quy tụ gần 150 golfer tham gia, là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các hội viên trong cộng đồng golf.

Ngày 26/4, Hội Golf Hà Tĩnh tổ chức Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương tại sân Golf Mường Thanh Xuân Thành (xã Tiên Điền). Chương trình tổ chức với sự bảo trợ của Hiệp hội Golf Việt Nam.

Giải đấu quy tụ gần 150 golfer tham gia, là hội viên của Hội Golf Hà Tĩnh và các khách mời. Thể thức đấu gậy tính điểm net theo handicap ngày (system 36) qua 18 hố golf.
Các vận động viên được phân vào 4 bảng đấu dựa trên handicap đăng ký, giới tính và độ tuổi, gồm: bảng A (0-16), bảng B (17-22), bảng C (23-26), bảng D (trên 27).
Trong thời gian thi đấu, các golfer đã cống hiến nhiều đường bóng đẹp, những pha xử lý kỹ thuật ấn tượng, góp phần tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn.
Đây là sân chơi thể thao nhằm tạo điều kiện để các hội viên giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết trong cộng đồng golf.
Kết thúc thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải vô địch (Best Gross) cho golfer Trần Đức Thắng...
...trao 12 giải nhất, nhì, ba các bảng đấu, 8 giải kỹ thuật. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải nhất các bảng cho golfer.
Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.
Dịp này, Hội Golf Hà Tĩnh trao hỗ trợ 150 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay vì cộng đồng.

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.