VĐV Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại giải điền kinh, cử tạ người khuyết tật

VĐV Lưu Đình Hoàng (bên trái) giành HCB nội dung ném đĩa hạng thương tật F42.

Giải Vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 diễn ra từ 6-10/5/2026 tại tỉnh Thái Nguyên, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Sở VH-TT&DL Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Giải đấu có sự tham gia của 317 VĐV đến từ 15 tỉnh, thành phố, thi đấu 188 nội dung của môn điền kinh và 15 nội dung môn cử tạ. Đoàn Hà Tĩnh có 4 VĐV tham gia và giành được 6 huy chương (3HCB, 3HCĐ).

3 HCB thuộc về VĐV Lưu Đình Hoàng nội dung ném đĩa hạng thương tật F42, nội dung nhảy xa hạng thương tật T42; VĐV Đinh Quốc Thắng nội dung ném đĩa hạng thương tật F38.

3 HCĐ thuộc về VĐV Lưu Đình Hoàng nội dung chạy 400m hạng thương tật T42; VĐV Đinh Quốc Thắng nội dung đẩy tạ hạng thương tật F38; VĐV Trần Đình Bình nội dung cử tạ hạng cân 72 kg nam.

Đoàn Hà Tĩnh tham gia thi đấu tại giải đấu.

Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, tự tin, hòa nhập cộng đồng; đồng thời đánh giá phong trào thể thao người khuyết tật các địa phương, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người khuyết tật trong những năm tiếp theo.

Thông qua kết quả thi đấu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam xem xét, tuyển chọn các gương mặt mới cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế.