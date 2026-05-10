Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

VĐV Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại giải điền kinh, cử tạ người khuyết tật

Nguyễn Nga
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đoàn Hà Tĩnh tham gia giải lần này có 4 VĐV và giành được 6 huy chương.

bqbht_br_anh-2-vdv-luu-dinh-hoang-dung-vi-tri-so-2-nhan-hcb-noi-dung-nem-dia-hang-thuong-tat-f42.jpg
VĐV Lưu Đình Hoàng (bên trái) giành HCB nội dung ném đĩa hạng thương tật F42.

Giải Vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026 diễn ra từ 6-10/5/2026 tại tỉnh Thái Nguyên, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Sở VH-TT&DL Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Giải đấu có sự tham gia của 317 VĐV đến từ 15 tỉnh, thành phố, thi đấu 188 nội dung của môn điền kinh và 15 nội dung môn cử tạ. Đoàn Hà Tĩnh có 4 VĐV tham gia và giành được 6 huy chương (3HCB, 3HCĐ).

3 HCB thuộc về VĐV Lưu Đình Hoàng nội dung ném đĩa hạng thương tật F42, nội dung nhảy xa hạng thương tật T42; VĐV Đinh Quốc Thắng nội dung ném đĩa hạng thương tật F38.

3 HCĐ thuộc về VĐV Lưu Đình Hoàng nội dung chạy 400m hạng thương tật T42; VĐV Đinh Quốc Thắng nội dung đẩy tạ hạng thương tật F38; VĐV Trần Đình Bình nội dung cử tạ hạng cân 72 kg nam.

Đoàn Hà Tĩnh tham gia thi đấu tại giải đấu.
Đoàn Hà Tĩnh tham gia thi đấu tại giải đấu.

Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, tự tin, hòa nhập cộng đồng; đồng thời đánh giá phong trào thể thao người khuyết tật các địa phương, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người khuyết tật trong những năm tiếp theo.

Thông qua kết quả thi đấu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam xem xét, tuyển chọn các gương mặt mới cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế.

Tin liên quan

Tags:

#điền kinh #cử tạ #người khuyết tật #Hà Tĩnh #giải đấu

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!