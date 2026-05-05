350 VĐV tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung tại Hà Tĩnh

Thuý Hiền - Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung tổ chức tại Hà Tĩnh là cơ hội để vận động viên cọ xát và là dịp để phát hiện, tuyển chọn các đội tuyển karate quốc gia.

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Sáng 5/5, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp Cục TDTT Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026.

Đồng chí Vũ Sơn Hà - phụ trách môn karate (Cục TDTT Việt Nam), Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á tham dự lễ khai mạc.

Cùng dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 5-8/5), thu hút sự tham gia của 350 VĐV đến từ 11 tỉnh, thành trong khu vực miền Trung.

Trong đó, đoàn Hà Tĩnh có sự góp mặt của 40 VĐV, đặt mục tiêu giành 9 huy chương vàng.

Giải đấu thu hút 350 VĐV tham gia tranh tài.

Tại giải đấu, các VĐV tham gia tranh tài 75 bộ huy chương ở hai nội dung: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi và trên 18 tuổi.

Các VĐV thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Kết thúc mỗi nội dung, ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các VĐV đạt giải. Dự kiến, lễ bế mạc giải đấu sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ, sáng 8/5.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Hồng Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đề nghị các VĐV thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, chất lượng cao. Đội ngũ trọng tài điều hành giải với tinh thần công tâm, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác thành tích của các VĐV.

Đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài các nội dung.

Các VĐV tham gia tranh tài nội dung kata.
Tất cả các vận động viên đều nỗ lực, quyết tâm cao để giành thành tích cao nhất. Dự kiến, lễ bế mạc giải đấu sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ, sáng 8/5.

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII không chỉ là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp để đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo của các huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ quản lý. Đồng thời, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia.

