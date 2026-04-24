Gay cấn màn đẩy gậy tại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

(Baohatinh.vn) - Tham gia giải đẩy gậy nam - nữ chào mừng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 có 11 đội, với 44 vận động viên đến từ các TDP trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Các VĐV thi đấu ở hạng cân trên 65kg.
Một số bạn trẻ cũng hăng hái tham gia giải đấu.
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 giải nhất (nam - nữ ở các hạng cân); 6 giải nhì (nam - nữ ở các hạng cân) và các giải ba. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh và nhà tài trợ trao giải nhất, nhì cho các VĐV đạt giải.
Giải đẩy gậy nam - nữ nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa năm 2026, hướng tới Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
