Gay cấn màn đẩy gậy tại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Nam Giang
(Baohatinh.vn) - Tham gia giải đẩy gậy nam - nữ chào mừng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 có 11 đội, với 44 vận động viên đến từ các TDP trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Sáng 24/4, UBND phường Nam Hồng Lĩnh phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Victory tổ chức giải đẩy gậy nam - nữ toàn phường. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.
Giải đấu thu hút 44 vận động viên (VĐV) nam và nữ đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh tham gia.
Các VĐV được chia theo 2 hạng cân, trong đó có 2 hạng cân nam (dưới 65 kg và trên 65 kg), 2 hạng cân nữ (dưới 60 kg và trên 60 kg); thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp để chọn VĐV đoạt giải.
Các VĐV thi đấu ở hạng cân trên 65kg.
Màn thi đấu ngang tài, ngang sức tạo nên sự hấp dẫn, gay cấn và kịch tính.
Đẩy gậy đòi hỏi VĐV không chỉ có sức khỏe, mà còn cần sự khéo léo, kỹ thuật, chiến thuật và một tâm lý thi đấu vững vàng
Một số bạn trẻ cũng hăng hái tham gia giải đấu.
Giải đấu thu hút đông đảo cổ động viên tham gia cổ vũ.
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 6 giải nhất (nam - nữ ở các hạng cân); 6 giải nhì (nam - nữ ở các hạng cân) và các giải ba. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh và nhà tài trợ trao giải nhất, nhì cho các VĐV đạt giải.

Giải đẩy gậy nam - nữ nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa năm 2026, hướng tới Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.